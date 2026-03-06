Как неиспользованный маслкар с заводской пленкой стал сенсацией аукциона и почему коллекционеры готовы платить такие суммы

6 марта 2026, 04:21
Редкий Ford Mustang SVT Cobra 2003 года: цена выросла в пять раз за 23 года
Ford Mustang SVT Cobra 2003 года, простоявший в гараже с момента покупки, был продан за рекордную сумму спустя 23 года. Эксперты отмечают, что интерес к редким маслкарам растет, а подобные сделки становятся все более частыми на рынке коллекционных автомобилей.
История этого Ford Mustang SVT Cobra 2003 года - наглядный пример того, как автомобиль может превратиться в настоящий объект охоты для коллекционеров. Владелец приобрел машину за 34 935 долларов, сразу после чего поставил ее в гараж, не сняв даже заводскую пленку с бампера, зеркал, сидений и руля. За все эти годы пробег оставался практически нулевым, автомобиль сохранял абсолютно исходное состояние.
В начале 2000-х годов рынок автомобилей в США пережил не лучшие времена: цены падали, Chevrolet убрал с производства Camaro, а многие другие производители придерживались линейки мощных моделей. На этом фоне Ford Mustang SVT Cobra стал одной из икон предшествующих эпох, сохранивших верность классическим ценностям маслкаров. Именно такие машины сегодня вызывают ажиотаж среди коллекционеров, что подтверждает итоговая цена — 175 000 долларов спустя 23 года после покупки.
Эксперты отмечают, что подобные сделки становятся все более частными. Спрос на редкие и хорошо сохранившиеся автомобили растет, особенно если речь идет о культовых моделях со значительным пробегом и полной заводской комплектацией. Покупатели готовы платить за уникальность, ведь такие экземпляры - не просто транспорт, а часть истории автомобильной промышленности. Как пишет autoevolution, интерес к маслкарам не ослабевает, несмотря на всеобщее снижение популярности мощных бензиновых машин.
Похожий случай недавно произошел с другим культовым автомобилем: Chevrolet Corvette C5 2000 года с доработками был продан на аукционе за 14 700 долларов. Подобные сделки подтверждают, что рынок коллекционных автомобилей живет по своим законам, а редкие экземпляры становятся все более востребованными среди энтузиастов. Подробнее о судьбе этого Corvette можно узнать в материале о продаже редкого Corvette C5 с минимальным пробегом .
Сегодняшний рынок ретро- и коллекционных автомобилей – это не только способ сохранить историю, но и реальная возможность выгодно инвестировать. Ford Mustang SVT Cobra 2003 года стал очередным подтверждением того, что терпение и бережное отношение к машине могут принести владельцу машины солидную прибыль спустя годы. И, судя по тенденциям, такие истории появляются все чаще.
