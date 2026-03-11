Почему Ford Pinto стал символом неудач и как одна версия изменила восприятие модели

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

11 марта 2026, 19:13

Ford Pinto 1970-х годов часто называют одним из самых спорных автомобилей в истории марки. Однако уникальная версия Squire Pro Street 1980 года способна удивить даже скептиков. Чем она отличается от привычных представлений о провальных моделях и почему о ней говорят сегодня - разбираемся в деталях.

Имя Ford Pinto у многих автолюбителей вызывает смешанные чувства. В 1970-х годах этот автомобиль стал символом неудачных инженерных расчетов, несмотря на амбициозные планы компании Ford по завоеванию рынка доступных машин. Причиной тому стали не только технические проблемы, но и громкие скандалы, связанные с безопасностью. Однако время расставило все по местам, и сегодня некоторые версии «Пинто» вызывают неподдельный интерес у коллекционеров и энтузиастов.

Особое место среди них занимает Ford Pinto Squire Pro Street 1980 года. Эта модификация полностью меняет представление о модели, которую многие считают неудачной. Внешне автомобиль сохранил узнаваемые черты классического Pinto, но под капотом и в салоне скрывается совершенно иной характер. Squire Pro Street – это не просто реставрация, а глубокий тюнинг, который превратил скромный универсал в настоящий шоу-кар. Главная особенность этой версии — современный двигатель и переработанная подвеска, которые позволяют автомобилю выйти на новый уровень динамики. В отличие от стандартного Pinto, который часто критикуют за низкую надежность и посредственные характеристики, Squire Pro Street обеспечивает уверенность на дороге и способен удивить даже опытных водителей. Подобный подход к доработке классических моделей становится все более популярным среди американских автолюбителей, ценящих индивидуальность и оригинальность.

Интерьер автомобиля также подвергся кардинальным изменениям. Вместо простых материалов и минималистичного оформления здесь использованы современные элементы отделки, спортивные сиденья и модернизированная приборная панель, создающие ощущение, что перед вами не просто ретро-автомобиль, а полноценный участник современных автособытий. Как пишет autoevolution, подобные проекты доказывают: даже самые спорные модели могут получить вторую жизнь и стать объектом восхищения.

Интерес к Ford Pinto Squire Pro Street вызван не только его редкостью, но и тем, что он ломает стереотипы о «неудачных» автомобилях. В эпоху, когда внимание к деталям и индивидуальный подход ценятся особенно высоко, такие машины становятся настоящими героями выставок и тематических встреч. Они служат напоминанием о том, что история автопрома полна неожиданных поворотов, и даже очевидный провал может обернуться триумфом, если подойти к делу с фантазией и страстью.

Упомянутые марки: Ford
