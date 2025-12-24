Уникальный Shelby Mustang GT350 1967: редкая комплектация и заводской компрессор – мечта коллекционера

24 декабря 2025, 15:29
Редкий Ford Shelby Mustang GT350 1967 года с компрессором Paxton найден в идеальном состоянии
В продаже появился уникальный Shelby Mustang GT350 1967 года. Автомобиль сохранил оригинальный салон и редкую заводскую комплектацию. Под капотом скрывается компрессор Paxton, что делает его настоящей находкой. Экземпляр выделяется редким цветом Lime Gold и минимальным пробегом. Подробности о редком маслкаре – в нашем материале.
В 1964 году Ford Mustang совершил революцию на американском рынке, став одним из первых «пони-каров». Уже через несколько месяцев после дебюта появилась заряженная версия - Shelby GT350, созданная для трека и отличавшаяся доработанным V8. Первые экземпляры были максимально аскетичны: без заднего сиденья, только с четырехступенчатой механикой и в единственной цветовой гамме - Wimbledon White с синими полосами.
В 1966 году модель стала чуть более практичной: появилась опция заднего сиденья и автоматическая коробка. Однако с каждым годом GT350 все больше превращался из гоночного болида в эффектный дорожный автомобиль, теряя часть спортивного характера. К 1968 году под капотом уже стоял менее «боевой» 302-кубовый V8, а уникальных деталей становилось все меньше.
Несмотря на популярность обычного Mustang, версия GT350 всегда оставалась редкой. За пять лет с 1965 по 1970 год было выпущено всего 7084 таких машин - это лишь 0,3% от общего тиража Mustang. Самыми дефицитными считаются первые экземпляры 1965 года, которых собрали менее 600 штук. На втором месте по редкости - версия 1967 года: всего 1210 автомобилей.
Один из таких уникальных Mustang GT350 1967 года недавно оказался в центре внимания. Этот фастбэк в цвете Lime Gold был представлен дилером, специализирующимся на классических маслкарах. Машина не подвергалась полной реставрации, но и не осталась в первозданном виде: кузов перекрашен в оригинальный оттенок, а салон сохранился полностью аутентичным. Несмотря на возраст, интерьер выглядит удивительно свежо и подчеркивает статус «выжившего» экземпляра.
Редкость этого автомобиля подчеркивает не только его состояние, но и комплектация. В 1967 году было выпущено 1174 фастбека GT350, из них только 821 с механической коробкой. Lime Gold выбрали всего 194 покупателя, а с опциональными черными сиденьями Luxury - лишь 157 машин. Еще более уникальным этот Mustang делает отсутствие кондиционера и системы очистки выхлопа: таких «базовых» версий было всего 139.
Однако главная изюминка скрывается под капотом. Здесь установлен компрессор Paxton - редкая опция даже для Shelby. Впервые Shelby начал экспериментировать с наддувом в 1965 году, но официально Paxton предлагался только с 1966 года. По архивным данным, в 1966 году с завода вышло всего 11 машин с компрессором, а часть автомобилей дооснащали дилеры. В 1967 году было заказано 35 таких GT350, но большинство наддувных версий появились благодаря дилерским установкам. Точно установить, был ли этот экземпляр собран с компрессором на заводе, сложно, но факт остается фактом: перед нами крайне редкий и желанный Shelby.
Этот Mustang - настоящая находка для коллекционеров и поклонников американской классики. Оригинальный салон, редкая комплектация и заводской компрессор делают его одним из самых интересных представителей эпохи. Такие машины появляются на рынке крайне редко, и каждый подобный экземпляр вызывает ажиотаж среди ценителей.
