Уникальный Shelby Mustang GT350 1967: редкая комплектация и заводской компрессор – мечта коллекционера

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

24 декабря 2025, 15:29

Редкий Ford Shelby Mustang GT350 1967 года с компрессором Paxton найден в идеальном состоянии

Редкий Ford Shelby Mustang GT350 1967 года с компрессором Paxton найден в идеальном состоянии

Уникальный Shelby Mustang GT350 1967: редкая комплектация и заводской компрессор – мечта коллекционера

Редкий Ford Shelby Mustang GT350 1967 года с компрессором Paxton найден в идеальном состоянии

В продаже появился уникальный Shelby Mustang GT350 1967 года. Автомобиль сохранил оригинальный салон и редкую заводскую комплектацию. Под капотом скрывается компрессор Paxton, что делает его настоящей находкой. Экземпляр выделяется редким цветом Lime Gold и минимальным пробегом. Подробности о редком маслкаре – в нашем материале.

В продаже появился уникальный Shelby Mustang GT350 1967 года. Автомобиль сохранил оригинальный салон и редкую заводскую комплектацию. Под капотом скрывается компрессор Paxton, что делает его настоящей находкой. Экземпляр выделяется редким цветом Lime Gold и минимальным пробегом. Подробности о редком маслкаре – в нашем материале.

В 1964 году Ford Mustang совершил революцию на американском рынке, став одним из первых «пони-каров». Уже через несколько месяцев после дебюта появилась заряженная версия - Shelby GT350, созданная для трека и отличавшаяся доработанным V8. Первые экземпляры были максимально аскетичны: без заднего сиденья, только с четырехступенчатой механикой и в единственной цветовой гамме - Wimbledon White с синими полосами.

В 1966 году модель стала чуть более практичной: появилась опция заднего сиденья и автоматическая коробка. Однако с каждым годом GT350 все больше превращался из гоночного болида в эффектный дорожный автомобиль, теряя часть спортивного характера. К 1968 году под капотом уже стоял менее «боевой» 302-кубовый V8, а уникальных деталей становилось все меньше.

Несмотря на популярность обычного Mustang, версия GT350 всегда оставалась редкой. За пять лет с 1965 по 1970 год было выпущено всего 7084 таких машин - это лишь 0,3% от общего тиража Mustang. Самыми дефицитными считаются первые экземпляры 1965 года, которых собрали менее 600 штук. На втором месте по редкости - версия 1967 года: всего 1210 автомобилей.

Один из таких уникальных Mustang GT350 1967 года недавно оказался в центре внимания. Этот фастбэк в цвете Lime Gold был представлен дилером, специализирующимся на классических маслкарах. Машина не подвергалась полной реставрации, но и не осталась в первозданном виде: кузов перекрашен в оригинальный оттенок, а салон сохранился полностью аутентичным. Несмотря на возраст, интерьер выглядит удивительно свежо и подчеркивает статус «выжившего» экземпляра.

Редкость этого автомобиля подчеркивает не только его состояние, но и комплектация. В 1967 году было выпущено 1174 фастбека GT350, из них только 821 с механической коробкой. Lime Gold выбрали всего 194 покупателя, а с опциональными черными сиденьями Luxury - лишь 157 машин. Еще более уникальным этот Mustang делает отсутствие кондиционера и системы очистки выхлопа: таких «базовых» версий было всего 139.

Однако главная изюминка скрывается под капотом. Здесь установлен компрессор Paxton - редкая опция даже для Shelby. Впервые Shelby начал экспериментировать с наддувом в 1965 году, но официально Paxton предлагался только с 1966 года. По архивным данным, в 1966 году с завода вышло всего 11 машин с компрессором, а часть автомобилей дооснащали дилеры. В 1967 году было заказано 35 таких GT350, но большинство наддувных версий появились благодаря дилерским установкам. Точно установить, был ли этот экземпляр собран с компрессором на заводе, сложно, но факт остается фактом: перед нами крайне редкий и желанный Shelby.

Этот Mustang - настоящая находка для коллекционеров и поклонников американской классики. Оригинальный салон, редкая комплектация и заводской компрессор делают его одним из самых интересных представителей эпохи. Такие машины появляются на рынке крайне редко, и каждый подобный экземпляр вызывает ажиотаж среди ценителей.

Упомянутые модели: Ford Shelby
Упомянутые марки: Ford
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Форд

Похожие материалы Форд

Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Lada Azimut: почему новый кроссовер АвтоВАЗа не копия китайских моделей
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Кемеровская область Смоленск Хабаровск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться