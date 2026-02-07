Уникальный Ram Air Cobra Jet найден после 48 лет простоя: что сохранилось и почему эксперты считают его находкой года

7 февраля 2026, 05:47
Редкий Ford Torino 1969 года простоял почти полвека и теперь возвращается на дорогу
Ford Torino Ram Air Cobra Jet 1969 года, простоявший без движения почти 50 лет, был куплен новым владельцем и готовится к восстановлению. Этот редкий экземпляр сохранил оригинальные детали и может стать настоящей сенсацией среди коллекционеров.
Истории о находках редких автомобилей всегда привлекают внимание, особенно когда речь идет о настоящих легендах. Недавно в США был обнаружен уникальный Ford Torino Cobra Jet Ram Air 1969 года, который провел в забвении почти полвека. Для коллекционеров это не просто очередная «машина из сарая» — это один из последних экземпляров, сохранивших оригинальные детали и заводскую комплектацию.
Torino, появившийся в 1968 году как спортивная версия Fairlane, быстро стал одним из символов эпохи маслкаров. Особую ценность ему придает мощный двигатель 428 Cobra Jet объемом 7,0 литра, способный на равных конкурировать с лучшими моделями GM и Chrysler. В 1969 году Ford выпустил менее 7500 экземпляров Cobra Jet с системой Ram Air, а сегодня такие машины встречаются крайне редко, особенно в неотреставрированном состоянии.
Этот конкретный экземпляр был куплен новым в 1970 году и эксплуатировался до 1978-го, после чего по неизвестным причинам был «поставлен на прикол». Сначала автомобиль стоял под открытым небом, а с 1980 года — в амбаре, где и провел следующие 46 лет. Несмотря на столь долгое хранение в неидеальных условиях, Torino сохранился удивительно хорошо, а большинство деталей остались оригинальными.
Особую ценность представляет то, что под капотом остался «родной» 428 Cobra Jet в паре с заводской четырехступенчатой механической коробкой передач. По статистике, таких комбинаций было выпущено всего 3910 штук, и еще меньше машин дожило до наших дней без серьезных переделок. В данном случае изменения минимальны: установлены выпускные коллекторы, рычаг переключения Hurst, дополнительные приборы на панели и магнитола с 8-дорожечным проигрывателем. Все остальное — как с завода.
Новый владелец не планирует полную реставрацию: автомобиль приведут в технически исправное состояние, но сохранят следы времени и аутентичный вид. Такой подход сегодня высоко ценится среди коллекционеров, ведь «живые», не перекрашенные машины становятся все большей редкостью. Возможно, вскоре этот Torino появится на престижных выставках вроде Muscle Car and Corvette Nationals, где его смогут оценить по достоинству.
Интересно, что подобные находки становятся все более значимыми на фоне растущих цен на классические американские автомобили. Модели Cobra Jet Ram Air уже сейчас уходят с аукционов за шестизначные суммы, а спрос на оригинальные экземпляры только увеличивается. Для нового владельца это не только возможность прикоснуться к истории, но и выгодная инвестиция.
Кстати, если вас интересуют необычные и смелые эксперименты в мире классических автомобилей, недавно мы обратили внимание на то, что швейцарская мастерская Сбарро удивила публикацию дерзких прототипов. В материале можно узнать, почему даже самые искушенные коллекционеры до сих пор обсуждают эти уникальные концепт-кары и чем они отличались от привычных классических моделей.
