Уникальный экземпляр советской классики за 24 тысячи евро – почему цена так высока?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

23 декабря 2025, 08:59

Почти новую ГАЗ-24 Волга 1976 года выставили на продажу в Париже

Почти новую ГАЗ-24 Волга 1976 года выставили на продажу в Париже

Уникальный экземпляр советской классики за 24 тысячи евро – почему цена так высока?

Почти новую ГАЗ-24 Волга 1976 года выставили на продажу в Париже

В Париже появился необычный лот для коллекционеров. Советский ГАЗ-24 1976 года с пробегом всего 2 000 км ищет нового владельца. Цена вызывает вопросы, а детали сделки интригуют. Что скрывается за этим предложением?

В Париже появился необычный лот для коллекционеров. Советский ГАЗ-24 1976 года с пробегом всего 2 000 км ищет нового владельца. Цена вызывает вопросы, а детали сделки интригуют. Что скрывается за этим предложением?

В столице Франции на продажу выставлен по-настоящему редкий автомобиль — ГАЗ-24, выпущенный в январе 1976 года. Этот экземпляр сразу привлек внимание коллекционеров и ценителей советской техники, ведь его пробег составляет всего 2 000 километров. Под капотом установлен бензиновый двигатель мощностью 95 лошадиных сил. Машина предлагается частным продавцом, а стоимость составляет внушительные 24 000 евро или порядка 2,23 млн рублей в пересчете по курсу.

ГАЗ-24 — модель, которую редко встретишь не только на дорогах Европы, но и в России. Сохранившийся в таком состоянии автомобиль — настоящая находка для тех, кто увлекается историей автопрома СССР. Продавец утверждает, что продает автомобиль в модификации ГАЗ-2401. Такие «Волги» серийно выпускали с 1970 года специально для службы такси. Машины оснащались специальной маркировкой кузова типа «шашечки», фонарём зелёного цвета «свободен», отделкой салона из кожзаменителя, вместо приёмника устанавливался таксометр.

фото: AutoScout

В объявлении указано, что машина находится в десятом округе Парижа, что добавляет лоту определенный шарм. В комплекте с предложением идут фотографии, на которых можно рассмотреть автомобиль с разных ракурсов. Судя по снимкам, состояние кузова и салона близко к идеальному, что подтверждает минимальный пробег и бережное хранение.

Интересно, что на рынке также доступны другие варианты ГАЗ-24 разных годов выпуска и модификаций, однако именно этот экземпляр выделяется своей историей и сохранностью. Для многих коллекционеров подобные предложения — шанс пополнить свою коллекцию уникальным автомобилем, который не только рассказывает о прошлом, но и способен удивить современного автолюбителя.

фото: AutoScout

Высокая цена объясняется не только редкостью модели, но и ее состоянием. В Европе советские автомобили встречаются крайне редко, а тем более в таком виде. Для потенциального покупателя это возможность приобрести не просто транспортное средство, а часть истории, которая когда-то колесила по дорогам СССР, а теперь оказалась в самом центре Парижа.

Упомянутые модели: ГАЗ 24 Волга
Упомянутые марки: ГАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы GAZ

Похожие материалы GAZ

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Lada Azimut: почему новый кроссовер АвтоВАЗа не копия китайских моделей
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермский край Волгоград Стерлитамак
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться