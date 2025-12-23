Уникальный экземпляр советской классики за 24 тысячи евро – почему цена так высока?

23 декабря 2025, 08:59
Почти новую ГАЗ-24 Волга 1976 года выставили на продажу в Париже
В Париже появился необычный лот для коллекционеров. Советский ГАЗ-24 1976 года с пробегом всего 2 000 км ищет нового владельца. Цена вызывает вопросы, а детали сделки интригуют. Что скрывается за этим предложением?
В столице Франции на продажу выставлен по-настоящему редкий автомобиль — ГАЗ-24, выпущенный в январе 1976 года. Этот экземпляр сразу привлек внимание коллекционеров и ценителей советской техники, ведь его пробег составляет всего 2 000 километров. Под капотом установлен бензиновый двигатель мощностью 95 лошадиных сил. Машина предлагается частным продавцом, а стоимость составляет внушительные 24 000 евро или порядка 2,23 млн рублей в пересчете по курсу.
ГАЗ-24 — модель, которую редко встретишь не только на дорогах Европы, но и в России. Сохранившийся в таком состоянии автомобиль — настоящая находка для тех, кто увлекается историей автопрома СССР. Продавец утверждает, что продает автомобиль в модификации ГАЗ-2401. Такие «Волги» серийно выпускали с 1970 года специально для службы такси. Машины оснащались специальной маркировкой кузова типа «шашечки», фонарём зелёного цвета «свободен», отделкой салона из кожзаменителя, вместо приёмника устанавливался таксометр.
В объявлении указано, что машина находится в десятом округе Парижа, что добавляет лоту определенный шарм. В комплекте с предложением идут фотографии, на которых можно рассмотреть автомобиль с разных ракурсов. Судя по снимкам, состояние кузова и салона близко к идеальному, что подтверждает минимальный пробег и бережное хранение.
Интересно, что на рынке также доступны другие варианты ГАЗ-24 разных годов выпуска и модификаций, однако именно этот экземпляр выделяется своей историей и сохранностью. Для многих коллекционеров подобные предложения — шанс пополнить свою коллекцию уникальным автомобилем, который не только рассказывает о прошлом, но и способен удивить современного автолюбителя.
Высокая цена объясняется не только редкостью модели, но и ее состоянием. В Европе советские автомобили встречаются крайне редко, а тем более в таком виде. Для потенциального покупателя это возможность приобрести не просто транспортное средство, а часть истории, которая когда-то колесила по дорогам СССР, а теперь оказалась в самом центре Парижа.
