Уникальный экземпляр советской классики за 24 тысячи евро – почему цена так высока?

Почти новую ГАЗ-24 Волга 1976 года выставили на продажу в Париже

В Париже появился необычный лот для коллекционеров. Советский ГАЗ-24 1976 года с пробегом всего 2 000 км ищет нового владельца. Цена вызывает вопросы, а детали сделки интригуют. Что скрывается за этим предложением?

В столице Франции на продажу выставлен по-настоящему редкий автомобиль — ГАЗ-24, выпущенный в январе 1976 года. Этот экземпляр сразу привлек внимание коллекционеров и ценителей советской техники, ведь его пробег составляет всего 2 000 километров. Под капотом установлен бензиновый двигатель мощностью 95 лошадиных сил. Машина предлагается частным продавцом, а стоимость составляет внушительные 24 000 евро или порядка 2,23 млн рублей в пересчете по курсу.

ГАЗ-24 — модель, которую редко встретишь не только на дорогах Европы, но и в России. Сохранившийся в таком состоянии автомобиль — настоящая находка для тех, кто увлекается историей автопрома СССР. Продавец утверждает, что продает автомобиль в модификации ГАЗ-2401. Такие «Волги» серийно выпускали с 1970 года специально для службы такси. Машины оснащались специальной маркировкой кузова типа «шашечки», фонарём зелёного цвета «свободен», отделкой салона из кожзаменителя, вместо приёмника устанавливался таксометр.

фото: AutoScout

В объявлении указано, что машина находится в десятом округе Парижа, что добавляет лоту определенный шарм. В комплекте с предложением идут фотографии, на которых можно рассмотреть автомобиль с разных ракурсов. Судя по снимкам, состояние кузова и салона близко к идеальному, что подтверждает минимальный пробег и бережное хранение.

Интересно, что на рынке также доступны другие варианты ГАЗ-24 разных годов выпуска и модификаций, однако именно этот экземпляр выделяется своей историей и сохранностью. Для многих коллекционеров подобные предложения — шанс пополнить свою коллекцию уникальным автомобилем, который не только рассказывает о прошлом, но и способен удивить современного автолюбителя.

фото: AutoScout

Высокая цена объясняется не только редкостью модели, но и ее состоянием. В Европе советские автомобили встречаются крайне редко, а тем более в таком виде. Для потенциального покупателя это возможность приобрести не просто транспортное средство, а часть истории, которая когда-то колесила по дорогам СССР, а теперь оказалась в самом центре Парижа.