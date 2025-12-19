Легендарный советский внедорожник ищет нового владельца — уникальный шанс для коллекционеров

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

19 декабря 2025, 18:25

Редкий ГАЗ 69 1958 года без крыши выставлен на продажу в Барнауле

В Барнауле появился шанс приобрести ГАЗ 69 1958 года. Машина на полном ходу, кузов и техника в хорошем состоянии. Крыша отсутствует, но документы в наличии. Подробности о редком внедорожнике - в нашем материале.

В Барнауле на продажу выставлен настоящий раритет - внедорожник ГАЗ 69, выпущенный в 1958 году. Этот автомобиль, ставший символом советской эпохи, сохранился в рабочем состоянии и готов к новым приключениям. Несмотря на солидный возраст, машина уверенно держится на ходу, а ее техническая часть и кузов не вызывают нареканий.

Фото: auto.drom.ru

Под капотом установлен бензиновый двигатель объемом 2,1 литра, развивающий 55 лошадиных сил. В паре с механической коробкой передач и полным приводом 4WD, ГАЗ 69 способен преодолевать бездорожье и справляться с непростыми условиями эксплуатации. Кузов выполнен в классическом стиле джипа, окрашен в зеленый цвет, а пробег составляет 86 тысяч километров. За все время у автомобиля было всего два владельца, а руль расположен слева, что удобно для российских дорог.

Комплектация внедорожника - 2.1 MT, что подчеркивает его аутентичность. Особенностью этого экземпляра является отсутствие крыши, что придает ему особый шарм и открывает новые возможности для любителей ретро-автомобилей. Документы на машину имеются, однако на учете она сейчас не стоит. Автомобиль находится в селе Топчиха, что недалеко от Барнаула, и продается частным лицом. Продавец готов рассмотреть разумный торг, что делает предложение еще более привлекательным для коллекционеров и энтузиастов.

ГАЗ 69 - это не просто транспортное средство, а часть истории отечественного автопрома. Такие машины редко появляются на рынке, особенно в подобном состоянии. Для тех, кто мечтает о собственном классическом внедорожнике или хочет пополнить коллекцию уникальным экспонатом, этот вариант может стать отличной находкой. Цена автомобиля составляет 300 тысяч рублей, что вполне оправдано с учетом его состояния и исторической ценности.

Покупка ГАЗ 69 1958 года - это возможность прикоснуться к прошлому и испытать на себе дух советской инженерии. Машина подойдет как для реставрации, так и для участия в тематических автопробегах или выставках. Не упустите шанс стать владельцем легендарного внедорожника, который уже более полувека остается символом надежности и выносливости.

Упомянутые модели: ГАЗ 69
Упомянутые марки: ГАЗ
