Легендарный советский лимузин ищет нового владельца в Европе – цена удивляет

30 декабря 2025, 11:42
Редкий ГАЗ-12 ЗИМ 1955 года с минимальным пробегом выставлен на продажу по цене нового Mercedes
На рынке появился уникальный лимузин ГАЗ-12 ЗИМ 1955 года. Пробег всего 852 км. Состояние автомобиля вызывает восхищение. В салоне не курили, есть оригинальное руководство. Цена и история машины интригуют.
В Германии на продажу выставлен по-настоящему уникальный экземпляр — лимузин ГАЗ-12 ЗИМ, выпущенный в далеком 1955 году. Этот автомобиль, сохранившийся в исключительном состоянии, может стать настоящей находкой для коллекционеров и ценителей советской автомобильной классики.
Машина прошла всего 852 километра, что для столь почтенного возраста выглядит почти невероятно. Под капотом установлен бензиновый двигатель мощностью 66 кВт, что эквивалентно 90 лошадиным силам. Несмотря на возраст, автомобиль сохранил не только внешний лоск, но и техническую документацию — руководство по обслуживанию прилагается к лоту.
Седан рассчитан на шесть пассажиров и оборудован четырьмя дверями. Кузов окрашен в элегантный черный металлик, а салон выполнен в насыщенном красном цвете. Внутри автомобиля никогда не курили, что дополнительно подчеркивает бережное отношение к машине на протяжении десятилетий.
Продавец — частный автовладелец из Германии. За свой раритет он просит 54 тысячи евро или более 5 млн рублей в пересчете по актуальному курсу, что вполне объяснимо, учитывая его состояние и редкость на рынке.
ГАЗ-12 ЗИМ — это не просто транспортное средство, а часть истории советского автопрома. Такие машины редко появляются в продаже, особенно с минимальным пробегом и в столь безупречном виде. Для коллекционеров и поклонников ретроавтомобилей этот лот может стать настоящей жемчужиной в собрании.
Похожие материалы GAZ
-
18.12.2025, 08:20
В Сочи продают редкий ГАЗ-12 ЗИМ 1957 года с минимальным пробегом
В Сочи выставлен на продажу уникальный ГАЗ-12 ЗИМ 1957 года. Пробег автомобиля всего 12 500 км. Машина сохранила оригинальные детали и документы. Цена вызывает интерес у коллекционеров. Подробности о состоянии и истории – в нашем материале.Читать далее
-
10.11.2025, 05:10
Разобранный правительственный седан ГАЗ-12 «ЗИМ» выставлен на продажу в Германии
В Германии выставлен на продажу раритетный советский седан, некогда возивший министров и партийных деятелей. Машина прошла масштабную реставрацию, но его цена удивляет.Читать далее
-
19.09.2025, 07:28
В Москве продают советский лимузин ГАЗ-12 ЗИМ с пробегом как у нового авто
На продажу выставили редкий автомобиль. Это советский лимузин ГАЗ-12 ЗИМ. Машина почти не использовалась. Она сохранилась в идеальном состоянии. Пробег автомобиля просто поражает воображение. Цена соответствует его уникальному статусу.Читать далее
-
16.12.2021, 19:10
Самодельный «Ленинград»: для послевоенных 1950-х это была бомба
На фотографии из далеких времен мы видим приличный по размерам двухместный кабриолет, на капоте которого красуется надпись «Ленинград». Автором четырехколесного творения стал житель города на Неве, «самоделкин» по имени Аркадий Бабич.Читать далее
-
29.04.2021, 20:20
Какими могли бы быть советские автомобили: 6 проектов российских дизайнеров
Как бы могли выглядеть известные советские автомобили в 2021 году? Российские дизайнеры за последние несколько лет предлагали очень интересные проекты таких машин. Увы, ни один из них так и не пошел в производство.Читать далее
-
30.12.2025, 13:51
В Самаре продают уникальный ЗАЗ-968М 1990 года дороже новой Lada Iskra
В Самаре выставлен на продажу ЗАЗ-968М, который сохранился в первозданном виде. Машина 1990 года выпуска стоит дороже новой Lada Iskra. Почему цена так высока и что особенного в этом автомобиле - подробности в материале.Читать далее
-
30.12.2025, 13:28
Старт продаж электрокара «Атом» перенесли на весну 2026 года из-за зимних испытаний
Весной 2026 года на рынке появится долгожданный электромобиль. Производитель решил провести дополнительные испытания зимой. Это позволит довести модель до совершенства. Ожидается, что цена может стать ниже. Подробности о запуске и планах компании – в нашем материале.Читать далее
-
30.12.2025, 13:03
Зимнее обслуживание автомобиля: почему расходы на машину резко возрастают в холодный сезон
Зима превращает уход за машиной в настоящее испытание. Расходы на топливо и сервис растут. Реагенты и морозы ускоряют износ деталей. Почему зима так бьет по бюджету - читайте в нашем материале.Читать далее
-
30.12.2025, 12:43
Механик из США объяснил, почему подержанная Toyota выгоднее BMW при ограниченном бюджете
Механик из Чикаго поделился неожиданным советом для покупателей авто с пробегом. Он сравнил расходы на обслуживание BMW и Toyota. Почему выбор в пользу японской марки может спасти ваш кошелек? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
30.12.2025, 12:20
Китайские автопроизводители готовы впервые обогнать Японию по мировым продажам в 2025 году
В 2025 году автопром Китая может впервые опередить Японию по продажам. Эксперты прогнозируют заметный рост экспорта. Китайские бренды укрепляют позиции на ключевых мировых рынках. Интрига сохраняется до последнего момента.Читать далее
-
30.12.2025, 10:54
Почти новая Lada Niva 4x4 URBAN 2017 года выставлена на продажу в Бельгии
В продаже появилась Lada Niva 4x4 URBAN 2017 года. Автомобиль прошел всего 54 607 км. Состояние отличное, комплектация расширенная. Цена вызывает интерес. Подробности о машине и продавце — в нашем материале.Читать далее
