Легендарный советский лимузин ищет нового владельца в Европе – цена удивляет

Редкий ГАЗ-12 ЗИМ 1955 года с минимальным пробегом выставлен на продажу по цене нового Mercedes

На рынке появился уникальный лимузин ГАЗ-12 ЗИМ 1955 года. Пробег всего 852 км. Состояние автомобиля вызывает восхищение. В салоне не курили, есть оригинальное руководство. Цена и история машины интригуют.

В Германии на продажу выставлен по-настоящему уникальный экземпляр — лимузин ГАЗ-12 ЗИМ, выпущенный в далеком 1955 году. Этот автомобиль, сохранившийся в исключительном состоянии, может стать настоящей находкой для коллекционеров и ценителей советской автомобильной классики.

Машина прошла всего 852 километра, что для столь почтенного возраста выглядит почти невероятно. Под капотом установлен бензиновый двигатель мощностью 66 кВт, что эквивалентно 90 лошадиным силам. Несмотря на возраст, автомобиль сохранил не только внешний лоск, но и техническую документацию — руководство по обслуживанию прилагается к лоту.

Седан рассчитан на шесть пассажиров и оборудован четырьмя дверями. Кузов окрашен в элегантный черный металлик, а салон выполнен в насыщенном красном цвете. Внутри автомобиля никогда не курили, что дополнительно подчеркивает бережное отношение к машине на протяжении десятилетий.

Продавец — частный автовладелец из Германии. За свой раритет он просит 54 тысячи евро или более 5 млн рублей в пересчете по актуальному курсу, что вполне объяснимо, учитывая его состояние и редкость на рынке.

ГАЗ-12 ЗИМ — это не просто транспортное средство, а часть истории советского автопрома. Такие машины редко появляются в продаже, особенно с минимальным пробегом и в столь безупречном виде. Для коллекционеров и поклонников ретроавтомобилей этот лот может стать настоящей жемчужиной в собрании.