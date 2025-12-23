Уникальная «Волга» с японским двигателем: сколько стоит и чем удивляет — коллекционный экземпляр

Редкий ГАЗ-3111 с мотором Toyota 3RZ-FE продают в Ставропольском крае за 1,5 млн рублей

В Ставропольском крае появился необычный ГАЗ-3111. Автомобиль оснащен мотором Toyota. Модель крайне редкая, таких машин почти не осталось. Цена вызывает интерес у коллекционеров. Подробности - в нашем материале.

В Ставропольском крае на продажу выставлен по-настоящему уникальный экземпляр - седан ГАЗ-3111, который считается одной из самых редких моделей, когда-либо выпускавшихся на Горьковском автозаводе. Автомобиль сразу привлекает внимание не только своим внешним видом, но и технической начинкой: под капотом установлен бензиновый двигатель Toyota 3RZ-FE объемом 2,7 литра, выдающий около 170 лошадиных сил.

Как сообщает Российская Газета, ГАЗ-3111 выпускался ограниченным тиражом в начале 2000-х годов. По разным данным, всего было собрано чуть более 400 машин, причем подавляющее большинство из них оснащалось стандартным российским мотором ЗМЗ-406. Версии с японским двигателем встречаются крайне редко - по некоторым сведениям, их было выпущено не более 15 штук, а продавец утверждает, что таких автомобилей и вовсе меньше десяти.

Данный экземпляр был доработан компанией «Техносервис». Помимо двигателя Toyota, автомобиль получил механическую коробку передач, гидроусилитель руля с рейкой ZF и люк. В документах указана мощность 90 л.с., что позволяет владельцу платить меньший транспортный налог. Машина окрашена в редкий цвет «Жасмин» и, по словам продавца, находится в отличном состоянии.

Стоимость этого ГАЗ-3111 составляет 1,5 миллиона рублей. Для сравнения, обычные версии модели на вторичном рынке встречаются крайне редко и стоят значительно дешевле, однако экземпляры с японским мотором всегда были на особом счету у коллекционеров и ценителей необычных автомобилей.

ГАЗ-3111 задумывался как престижный флагман марки и должен был стать преемником классических «Волг». Однако из-за высокой себестоимости и сложностей с организацией производства проект так и не получил массового распространения. Сегодня такие машины представляют интерес в первую очередь для коллекционеров и энтузиастов редкой отечественной техники, которые готовы платить за уникальность и оригинальность.