Уникальная «Волга» с японским двигателем: сколько стоит и чем удивляет — коллекционный экземпляр

23 декабря 2025, 08:29
Редкий ГАЗ-3111 с мотором Toyota 3RZ-FE продают в Ставропольском крае за 1,5 млн рублей
Редкий ГАЗ-3111 с мотором Toyota 3RZ-FE продают в Ставропольском крае за 1,5 млн рублей
В Ставропольском крае появился необычный ГАЗ-3111. Автомобиль оснащен мотором Toyota. Модель крайне редкая, таких машин почти не осталось. Цена вызывает интерес у коллекционеров. Подробности - в нашем материале.
В Ставропольском крае на продажу выставлен по-настоящему уникальный экземпляр - седан ГАЗ-3111, который считается одной из самых редких моделей, когда-либо выпускавшихся на Горьковском автозаводе. Автомобиль сразу привлекает внимание не только своим внешним видом, но и технической начинкой: под капотом установлен бензиновый двигатель Toyota 3RZ-FE объемом 2,7 литра, выдающий около 170 лошадиных сил.
Как сообщает Российская Газета, ГАЗ-3111 выпускался ограниченным тиражом в начале 2000-х годов. По разным данным, всего было собрано чуть более 400 машин, причем подавляющее большинство из них оснащалось стандартным российским мотором ЗМЗ-406. Версии с японским двигателем встречаются крайне редко - по некоторым сведениям, их было выпущено не более 15 штук, а продавец утверждает, что таких автомобилей и вовсе меньше десяти.
Данный экземпляр был доработан компанией «Техносервис». Помимо двигателя Toyota, автомобиль получил механическую коробку передач, гидроусилитель руля с рейкой ZF и люк. В документах указана мощность 90 л.с., что позволяет владельцу платить меньший транспортный налог. Машина окрашена в редкий цвет «Жасмин» и, по словам продавца, находится в отличном состоянии.
Стоимость этого ГАЗ-3111 составляет 1,5 миллиона рублей. Для сравнения, обычные версии модели на вторичном рынке встречаются крайне редко и стоят значительно дешевле, однако экземпляры с японским мотором всегда были на особом счету у коллекционеров и ценителей необычных автомобилей.
ГАЗ-3111 задумывался как престижный флагман марки и должен был стать преемником классических «Волг». Однако из-за высокой себестоимости и сложностей с организацией производства проект так и не получил массового распространения. Сегодня такие машины представляют интерес в первую очередь для коллекционеров и энтузиастов редкой отечественной техники, которые готовы платить за уникальность и оригинальность.
Похожие материалы GAZ, Тойота
-
25.12.2025, 10:59
Владелец Opel Zafira поделился опытом эксплуатации 20-летнего минивэна с пробегом
Владелец Opel Zafira рассказал о плюсах и минусах старого минивэна. Какие ремонты пришлось делать? Почему он не стал менять машину? Узнайте, насколько практичен этот автомобиль спустя два десятилетия.Читать далее
-
25.12.2025, 10:16
УАЗ Карго превратили в полноценный автодом с душем, кухней и спальней
На базе УАЗ Карго создан автодом с полноценным жилым модулем. Внутри - кухня, душ, туалет и современная техника. Стоимость такого дома на колесах приближается к 2 миллионам рублей. Узнайте, чем он отличается от самодельных аналогов.Читать далее
-
25.12.2025, 09:07
Белорусский завод БЕЛДЖИ отмечает 14 лет: как предприятие изменило рынок
БЕЛДЖИ празднует 14-летие и удивляет результатами. Завод пережил масштабную модернизацию. Какие перемены ждут бренд дальше? Не все так просто, как кажется на первый взгляд.Читать далее
-
25.12.2025, 08:09
Владельцы Skoda Kodiaq массово жалуются на проблемы с надежностью и комфортом
Skoda Kodiaq вызывает споры среди автолюбителей. Владельцы отмечают неожиданные недостатки. Некоторые проблемы становятся настоящим испытанием. Почему кроссовер разочаровал многих — читайте в нашем материале.Читать далее
-
25.12.2025, 07:21
Как выбрать идеальный дом на колесах для отпуска и путешествий по России
Планируете отпуск на колесах? Разберитесь в типах автодомов, их особенностях и нюансах аренды. Узнайте, как подобрать лучший вариант для семьи и не ошибиться с выбором. В статье - советы, которые помогут сделать путешествие комфортным и безопасным.Читать далее
-
25.12.2025, 06:03
Porsche уходит с китайского рынка: продажи падают, зарядные станции закрываются
Porsche готовится к уходу с крупнейшего авторынка мира. Китайские конкуренты усилили давление на западные бренды. Продажи немецкой марки резко снизились. Компания закрывает зарядную инфраструктуру. Что ждет премиум-сегмент в Китае - интрига сохраняется.Читать далее
-
25.12.2025, 05:28
Редкая Lada Niva с автографами создателей продается в России за рекордную сумму
В Саратовской области выставили на продажу уникальную Lada Niva 1977 года выпуска. Автомобиль сохранился в отличном состоянии и украшен автографами создателей. Цена в разы превышает стоимость новой модели. Почему этот внедорожник так ценится - узнаете в материале.Читать далее
-
25.12.2025, 04:59
Эксперты назвали самые надежные автомобили 2025 года для России и мира
В 2025 году аналитики определили самых надежных автопроизводителей и модели. Результаты удивили даже опытных водителей. В списке есть как привычные марки, так и неожиданные новички. Подробности рейтингов - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 21:26
В России требуют остановить мошеннические схемы при продаже подержанных автомобилей
В стране растет тревога из-за новых схем обмана при продаже машин. Водители такси и курьеры оказались в зоне риска. Профсоюзы требуют вмешательства властей. Ситуация может усугубиться уже в следующем году.Читать далее
-
24.12.2025, 19:52
Редкий Plymouth Satellite 1969 года с повреждениями ищет нового владельца для реставрации
В США выставлен на продажу редкий Plymouth Satellite 1969 года с поврежденной передней частью. Несмотря на аварию, автомобиль на ходу и сохранил оригинальный V8. В салоне нет следов износа, а кузов требует ремонта. Это шанс для коллекционеров и любителей классики.Читать далее
Похожие материалы GAZ, Тойота
-
25.12.2025, 10:59
Владелец Opel Zafira поделился опытом эксплуатации 20-летнего минивэна с пробегом
Владелец Opel Zafira рассказал о плюсах и минусах старого минивэна. Какие ремонты пришлось делать? Почему он не стал менять машину? Узнайте, насколько практичен этот автомобиль спустя два десятилетия.Читать далее
-
25.12.2025, 10:16
УАЗ Карго превратили в полноценный автодом с душем, кухней и спальней
На базе УАЗ Карго создан автодом с полноценным жилым модулем. Внутри - кухня, душ, туалет и современная техника. Стоимость такого дома на колесах приближается к 2 миллионам рублей. Узнайте, чем он отличается от самодельных аналогов.Читать далее
-
25.12.2025, 09:07
Белорусский завод БЕЛДЖИ отмечает 14 лет: как предприятие изменило рынок
БЕЛДЖИ празднует 14-летие и удивляет результатами. Завод пережил масштабную модернизацию. Какие перемены ждут бренд дальше? Не все так просто, как кажется на первый взгляд.Читать далее
-
25.12.2025, 08:09
Владельцы Skoda Kodiaq массово жалуются на проблемы с надежностью и комфортом
Skoda Kodiaq вызывает споры среди автолюбителей. Владельцы отмечают неожиданные недостатки. Некоторые проблемы становятся настоящим испытанием. Почему кроссовер разочаровал многих — читайте в нашем материале.Читать далее
-
25.12.2025, 07:21
Как выбрать идеальный дом на колесах для отпуска и путешествий по России
Планируете отпуск на колесах? Разберитесь в типах автодомов, их особенностях и нюансах аренды. Узнайте, как подобрать лучший вариант для семьи и не ошибиться с выбором. В статье - советы, которые помогут сделать путешествие комфортным и безопасным.Читать далее
-
25.12.2025, 06:03
Porsche уходит с китайского рынка: продажи падают, зарядные станции закрываются
Porsche готовится к уходу с крупнейшего авторынка мира. Китайские конкуренты усилили давление на западные бренды. Продажи немецкой марки резко снизились. Компания закрывает зарядную инфраструктуру. Что ждет премиум-сегмент в Китае - интрига сохраняется.Читать далее
-
25.12.2025, 05:28
Редкая Lada Niva с автографами создателей продается в России за рекордную сумму
В Саратовской области выставили на продажу уникальную Lada Niva 1977 года выпуска. Автомобиль сохранился в отличном состоянии и украшен автографами создателей. Цена в разы превышает стоимость новой модели. Почему этот внедорожник так ценится - узнаете в материале.Читать далее
-
25.12.2025, 04:59
Эксперты назвали самые надежные автомобили 2025 года для России и мира
В 2025 году аналитики определили самых надежных автопроизводителей и модели. Результаты удивили даже опытных водителей. В списке есть как привычные марки, так и неожиданные новички. Подробности рейтингов - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 21:26
В России требуют остановить мошеннические схемы при продаже подержанных автомобилей
В стране растет тревога из-за новых схем обмана при продаже машин. Водители такси и курьеры оказались в зоне риска. Профсоюзы требуют вмешательства властей. Ситуация может усугубиться уже в следующем году.Читать далее
-
24.12.2025, 19:52
Редкий Plymouth Satellite 1969 года с повреждениями ищет нового владельца для реставрации
В США выставлен на продажу редкий Plymouth Satellite 1969 года с поврежденной передней частью. Несмотря на аварию, автомобиль на ходу и сохранил оригинальный V8. В салоне нет следов износа, а кузов требует ремонта. Это шанс для коллекционеров и любителей классики.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве