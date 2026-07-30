В Кемерово начались торги за необычный ГАЗ-2330 «Тигр» с мотором от УАЗика

30 июля 2026, 19:04
Редкий гражданский прототип ГАЗ-2330 «Тигр» с уникальной базой выставлен на продажу
Редкий гражданский прототип ГАЗ-2330 «Тигр» с уникальной базой выставлен на продажу
На российском рынке появился необычный лот - гражданский прототип ГАЗ-2330 «Тигр» на базе БТР-60. Мало кто знает, что такие машины практически не встречаются в продаже, а цена оказалась неожиданно доступной. Какие особенности скрывает этот внедорожник, что отличает его от серийных моделей и почему сейчас к нему приковано внимание - объяснил эксперт.
Появление на российском рынке гражданского прототипа ГАЗ-2330 «Тигр» - событие, которое не может остаться незамеченным среди автолюбителей и коллекционеров. В условиях, когда редкие внедорожники становятся объектом охоты для ценителей техники, предложение из Кемерово выделяется на фоне привычных объявлений. Машина построена на базе БТР-60, что само по себе уникально для гражданского сегмента, и это сразу поднимает интерес к лоту.
По информации Motor.Ru, данный экземпляр отличается не только своей историей, но и технической начинкой. В отличие от серийных «Тигров», где используются дизельные двигатели ЯМЗ-534 или Cummins B-205, здесь установлен бензиновый мотор УМЗ-421 объемом 2,9 литра и мощностью 115 л.с. Такой выбор двигателя может показаться неожиданным, но он подчеркивает экспериментальный характер машины. Кроме того, автомобиль оснащен полным приводом, колесными редукторами и самоблокирующимися дифференциалами, что делает его интересным не только для коллекционеров, но и для тех, кто ищет необычную технику для бездорожья.
Владелец утверждает, что все доработки узаконены, а сам автомобиль находится в заводском исполнении. Цена в 1 200 000 рублей выглядит скромно для столь редкого экземпляра, особенно если учесть, что подобных гражданских прототипов практически не осталось на рынке. Продавец открыт к переговорам, что может стать дополнительным стимулом для потенциальных покупателей.
Интересно, что на фоне растущего спроса на уникальные и редкие автомобили в России, такие предложения появляются крайне редко. Для сравнения, на рынке электромобилей также наблюдается повышенное внимание к необычным моделям, как это отмечают эксперты в материале о запуске нового суббренда Ray от GAC - подробности о тенденциях и ожиданиях рынка.
Стоит добавить, что ГАЗ-2330 «Тигр» изначально разрабатывался как военный внедорожник, но отдельные прототипы создавались и для гражданских нужд. Такие машины редко попадают в частные руки, а их техническое состояние и оригинальность становятся предметом особого внимания. Для потенциальных покупателей важно учитывать, что обслуживание и поиск запчастей для подобных экземпляров может быть затруднено, однако уникальность и коллекционная ценность зачастую перевешивают эти сложности. В целом, появление на рынке такого автомобиля может указывать на растущий интерес к редким отечественным моделям и формирует новый тренд среди российских автолюбителей.
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