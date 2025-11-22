Легендарный мотоцикл эпохи смелых решений Honda выставлен на продажу – шанс для коллекционеров

22 ноября 2025, 06:51
Редкий Honda CBX 1980 года с пробегом 12 874 км ищет нового владельца
Редкий Honda CBX 1980 года с пробегом 12 874 км ищет нового владельца
В 1980-х Honda удивляла мир смелыми мотоциклами. Сегодня такие модели стали настоящей редкостью. Один из культовых CBX с минимальным пробегом ищет нового хозяина. Почему этот байк вызывает восторг у ценителей? Узнайте подробности в нашем материале.
В конце 1970-х и начале 1980-х годов Honda не боялась экспериментировать и выпускала по-настоящему революционные мотоциклы. Именно в этот период на свет появились такие легенды, как CB750 и CBX1000, которые до сих пор считаются эталонами инженерной мысли и вызывают восхищение у поклонников мототехники.
Сегодня японский производитель предпочитает более осторожный подход, а подобные смелые проекты остались в прошлом. Тем не менее, интерес к культовым моделям не угасает, и каждый сохранившийся экземпляр становится настоящей находкой для коллекционеров. Как сообщает autoevolution, на рынке появился уникальный Honda CBX 1980 года с пробегом всего 12 874 км. Это редкая возможность приобрести практически новый байк, который сохранил аутентичность и оригинальные детали.
CBX1000 известен своим шестицилиндровым рядным двигателем объемом 1047 кубических сантиметров, который выдавал впечатляющую для своего времени мощность. Мотоцикл отличался не только динамикой, но и необычным звуком работы мотора, который до сих пор узнают с первых секунд. В сочетании с узнаваемым дизайном и продуманной эргономикой, CBX стал символом эпохи, когда производители не боялись рисковать и удивлять публику.
Сохранившийся экземпляр 1980 года практически не подвергался изменениям и прошел минимальный пробег. Это делает его особенно ценным для коллекционеров и ценителей оригинальной техники. Подобные мотоциклы редко появляются на рынке, а их стоимость с каждым годом только растет. Для многих поклонников Honda CBX – не просто транспорт, а часть истории, которую хочется сохранить и передать следующим поколениям.
Сегодняшний рынок классических мотоциклов насыщен репликами и восстановленными экземплярами, но найти подлинный CBX в идеальном состоянии – большая удача. Такой байк способен украсить любую коллекцию и стать предметом гордости для своего владельца. Неудивительно, что интерес к этому лоту уже высок, ведь подобные предложения появляются крайне редко.
Похожие материалы Хонда
-
23.11.2025, 20:04
Почему Chevrolet выбрал плоский коленвал для новых Corvette и что это изменило
Chevrolet удивил автолюбителей новым двигателем для Corvette. Инженеры сделали ставку на плоский коленвал. Это решение позволило повысить обороты и снизить массу. Звук мотора стал узнаваемым, а динамика впечатляет. В чем секрет такого выбора? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 19:28
Triumph Thruxton R 2018 получил стильную доработку от A&J Cycles и сохранил фирменный облик
A&J Cycles вновь удивили поклонников мотоциклов. Их новый проект основан на Triumph Thruxton R 2018 года. Мастера сохранили узнаваемый стиль, но добавили свежие детали. В результате байк стал еще эффектнее. Узнайте, что изменилось в этом кастоме.Читать далее
-
23.11.2025, 19:17
Уникальный кастом BMW R 80 Scrambler из Шотландии: преображение классики в шедевр
В Шотландии мастера JM Customs создали поразительный кастом-байк на базе BMW R 80. Проект выполнен для клиента из Белфаста и стал настоящим украшением коллекции. Мастерская уже не работает, но их работы до сих пор вызывают восхищение. Узнайте, как классический мотоцикл превратился в произведение искусства.Читать далее
-
23.11.2025, 18:48
На рынке появился почти новый Porsche 911 Carrera T 2023 года по привлекательной цене
В продаже замечен Porsche 911 Carrera T 2023 года с минимальным пробегом. Автомобиль сохранил заводское состояние и интересен для ценителей марки. Цена приятно удивляет на фоне новых моделей. Узнайте, почему этот экземпляр заслуживает внимания.Читать далее
-
23.11.2025, 16:48
Pixel Tiny Home: компактный дом с рабочей зоной для жизни и работы на колесах
Pixel Tiny Home создан для тех, кто ценит свободу и комфорт. В нем нет лестниц и сложных конструкций. Просторная планировка делает дом удобным для жизни и работы. Узнайте, почему такие дома становятся все популярнее в 2025 году.Читать далее
-
23.11.2025, 11:58
Редкий Dodge Challenger 1973 года с оригинальным мотором и легендарной ручкой Pistol Grip
Этот Dodge Challenger 1973 года долгое время находился в одной семье. Автомобиль сохранил оригинальный двигатель и знаменитую ручку переключения передач. Владелец не раскрывает всю историю, что добавляет интриги. Машина выглядит ухоженной и вызывает интерес у коллекционеров.Читать далее
-
23.11.2025, 11:33
Одна педаль вместо двух: как работает режим вождения на электромобилях
Электромобили меняют привычные правила управления. Водителям приходится осваивать новые приемы. Один из них — езда с одной педалью. Как это работает и почему становится популярным? Разбираемся в деталях, не раскрывая всех секретов.Читать далее
-
23.11.2025, 10:42
Tischer превращает VW Transporter в уникальный автодом, разделяя кузов пополам
На рынке много необычных автодомов, но этот проект выделяется. Немцы предлагают радикально изменить VW Transporter. Для установки жилого модуля придется распрощаться с задней частью кузова. Как это работает и зачем такие жертвы? Ответы в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 10:18
Как открутить прикипевшую сливную пробку картера без лишних проблем
Сливная пробка картера может стать настоящей проблемой для автолюбителя. В статье рассказываем, как справиться с закисшей деталью, какие инструменты использовать и на что обратить внимание, чтобы не повредить двигатель. Узнайте, как избежать ошибок и не попасть на дорогой ремонт.Читать далее
-
23.11.2025, 09:00
Мороз не страшен: как быстро и безопасно открыть замерзший автомобиль
Зима снова застала врасплох. Водители столкнулись с обледенением. Замки и двери не открываются. Узнайте, как решить эту проблему. Эти советы помогут избежать ремонта.Читать далее
Похожие материалы Хонда
-
23.11.2025, 20:04
Почему Chevrolet выбрал плоский коленвал для новых Corvette и что это изменило
Chevrolet удивил автолюбителей новым двигателем для Corvette. Инженеры сделали ставку на плоский коленвал. Это решение позволило повысить обороты и снизить массу. Звук мотора стал узнаваемым, а динамика впечатляет. В чем секрет такого выбора? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 19:28
Triumph Thruxton R 2018 получил стильную доработку от A&J Cycles и сохранил фирменный облик
A&J Cycles вновь удивили поклонников мотоциклов. Их новый проект основан на Triumph Thruxton R 2018 года. Мастера сохранили узнаваемый стиль, но добавили свежие детали. В результате байк стал еще эффектнее. Узнайте, что изменилось в этом кастоме.Читать далее
-
23.11.2025, 19:17
Уникальный кастом BMW R 80 Scrambler из Шотландии: преображение классики в шедевр
В Шотландии мастера JM Customs создали поразительный кастом-байк на базе BMW R 80. Проект выполнен для клиента из Белфаста и стал настоящим украшением коллекции. Мастерская уже не работает, но их работы до сих пор вызывают восхищение. Узнайте, как классический мотоцикл превратился в произведение искусства.Читать далее
-
23.11.2025, 18:48
На рынке появился почти новый Porsche 911 Carrera T 2023 года по привлекательной цене
В продаже замечен Porsche 911 Carrera T 2023 года с минимальным пробегом. Автомобиль сохранил заводское состояние и интересен для ценителей марки. Цена приятно удивляет на фоне новых моделей. Узнайте, почему этот экземпляр заслуживает внимания.Читать далее
-
23.11.2025, 16:48
Pixel Tiny Home: компактный дом с рабочей зоной для жизни и работы на колесах
Pixel Tiny Home создан для тех, кто ценит свободу и комфорт. В нем нет лестниц и сложных конструкций. Просторная планировка делает дом удобным для жизни и работы. Узнайте, почему такие дома становятся все популярнее в 2025 году.Читать далее
-
23.11.2025, 11:58
Редкий Dodge Challenger 1973 года с оригинальным мотором и легендарной ручкой Pistol Grip
Этот Dodge Challenger 1973 года долгое время находился в одной семье. Автомобиль сохранил оригинальный двигатель и знаменитую ручку переключения передач. Владелец не раскрывает всю историю, что добавляет интриги. Машина выглядит ухоженной и вызывает интерес у коллекционеров.Читать далее
-
23.11.2025, 11:33
Одна педаль вместо двух: как работает режим вождения на электромобилях
Электромобили меняют привычные правила управления. Водителям приходится осваивать новые приемы. Один из них — езда с одной педалью. Как это работает и почему становится популярным? Разбираемся в деталях, не раскрывая всех секретов.Читать далее
-
23.11.2025, 10:42
Tischer превращает VW Transporter в уникальный автодом, разделяя кузов пополам
На рынке много необычных автодомов, но этот проект выделяется. Немцы предлагают радикально изменить VW Transporter. Для установки жилого модуля придется распрощаться с задней частью кузова. Как это работает и зачем такие жертвы? Ответы в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 10:18
Как открутить прикипевшую сливную пробку картера без лишних проблем
Сливная пробка картера может стать настоящей проблемой для автолюбителя. В статье рассказываем, как справиться с закисшей деталью, какие инструменты использовать и на что обратить внимание, чтобы не повредить двигатель. Узнайте, как избежать ошибок и не попасть на дорогой ремонт.Читать далее
-
23.11.2025, 09:00
Мороз не страшен: как быстро и безопасно открыть замерзший автомобиль
Зима снова застала врасплох. Водители столкнулись с обледенением. Замки и двери не открываются. Узнайте, как решить эту проблему. Эти советы помогут избежать ремонта.Читать далее
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве
- 1 358 000 РMercedes C-класс 2010 в Москве