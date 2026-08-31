Чемпионский байк: как Honda RC173 1966 года может стать самым дорогим мотоциклом в истории

31 августа 2026, 14:56
Редкий Honda RC173 1966 года может установить новый рекорд стоимости на аукционе
Редкий Honda RC173 1966 года может установить новый рекорд стоимости на аукционе
В ноябре на аукционе в Бирмингеме появится уникальный гоночный мотоцикл Honda RC173 1966 года, принадлежавший Майку Хейлвуду. Эксперты прогнозируют рекордную цену - до 1,3 млн долларов. Почему этот байк вызывает такой интерес и что делает его особенным именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что подобные лоты появляются крайне редко.
В мире коллекционных мотоциклов нечасто встречаются экземпляры, способные перевернуть представления о ценности исторической техники. В ноябре на торги выставят Honda RC173 1966 года, который ранее принадлежал легендарному британскому гонщику Майку Хейлвуду. По данным экспертов аукционного дома Iconic Auctioneers, стоимость этого мотоцикла может достичь 950 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 1,3 миллиона долларов. Такой ценник способен сделать RC173 самым дорогим мотоциклом, когда-либо проданным на аукционе.
Главная причина столь высокой оценки - не только технические характеристики, но и уникальная история байка. Именно на этом мотоцикле Хейлвуд в 1966 году выступал в чемпионате мира в классе 350 куб. см, одержав шесть побед на этапах в разных странах и завоевав титул чемпиона. В том же сезоне Honda стала лучшей среди производителей, что только усиливает значимость RC173 для коллекционеров и поклонников мотоспорта.
Технически мотоцикл представляет собой вершину инженерной мысли своего времени. Он оснащен четырехцилиндровым атмосферным двигателем объемом 349,3 куб. см с воздушным охлаждением, системой DOHC и четырьмя клапанами на цилиндр. Мощность превышает 62 л.с. при 13 500 об/мин, а шестиступенчатая коробка передач и масса около 144 кг позволяют развивать скорость до 250 км/ч. Однако, как отмечают специалисты, ценность RC173 определяется не только этими параметрами, а прежде всего его гоночной историей и редкостью.
После завершения сезона 1966 года Майк Хейлвуд сохранил мотоцикл и еще некоторое время участвовал на нем в отдельных гонках. Позже байк попал в известную коллекцию Wheatcroft Donington Collection, а в 1997 году семья Хейлвуда продала его нынешнему владельцу. За почти 30 лет мотоцикл не только сохранился, но и прошел полную реставрацию в Honda Collection Hall в Мотеги, где специалисты восстановили шасси и двигатель, сохранив оригинальные заводские номера.
Особое внимание уделяется тому, что RC173 не стал музейным экспонатом - после реставрации он участвовал в различных мероприятиях и парадах. Вместе с мотоциклом новый владелец получит комплект оригинальных инструментов, заводскую документацию и подтверждающие историю материалы. Аукцион пройдет 15 ноября в Бирмингеме в рамках The Iconic Motorcycle Sale, и уже сейчас эксперты называют этот лот одним из самых ожидаемых в мире коллекционной техники.
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