Редкий калифорнийский Hummer H3: Прозрачная история и шокирующая цена на торгах

22 мая 2026, 16:54
Редкий Hummer H3 с одним владельцем и чистой историей выставлен без резерва
На онлайн-аукционе появился Hummer H3 2008 года с прозрачной историей и одним владельцем. Автомобиль сохранил оригинальные опции и прошел минимальные доработки. Почему этот лот может заинтересовать коллекционеров и поклонников внедорожников - разбираемся в деталях.
В мире подержанных внедорожников редко можно встретить экземпляры с такой прозрачной историей, как этот Hummer H3 2008 года выпуска. Машина, купленная новой в середине 2008 года у официального дилера, теперь выставлена на аукцион без резервной цены — и это событие уже вызвало интерес среди ценителей марки. За 18 лет эксплуатации автомобиль проехал чуть более 77 500 миль, что для такой техники считается весьма умеренным пробегом.
Hummer H3, находящийся сейчас в Лафайете, имеет чистый калифорнийский титул и выполнен в эффектном чёрном цвете с чёрным салоном. По данным Cars&Bids, за всё время эксплуатации внедорожник не попадал в аварию, а пробег подтверждён документально. Среди плюсов — отсутствие запаха табака и наличие приятных ароматов в салоне, что важно для многих покупателей.
Среди недостатков отмечаются следы времени: коррозия на креплениях багажника, потускневшая отделка запасного колеса, выцветшие элементы экстерьера, сколы и царапины на кузове, а также износ колёсных дисков, руля и сидений. Однако эти нюансы не мешают автомобилю выглядеть привлекательно для тех, кто ищет надёжный внедорожник с простым стилем.
В числе доработок — электрические выдвижные подножки, дополнительные светодиодные фонари на крыше и выдвижная навигационная система Kenwood. Все эти элементы были установлены после покупки и не влияют на заводскую комплектацию. Под капотом — атмосферный 3,7-литровый рядный пятицилиндровый двигатель мощностью 242 л.с. и крутящим моментом 328 Нм, что обеспечивает уверенное движение как по асфальту, так и по бездорожью.
Автомобиль оснащён кондиционером, люком, круиз-контролем, багажником на крыше, буксировочными проушинами спереди и сзади, а также 16-дюймовыми колёсами — всё это было установлено на заводе в Луизиане. Интересно, что Hummer H3 также собирался в ЮАР и России, но именно американская сборка ценится среди коллекционеров выше всего.
Покупатель получит комплект ключей, фирменные коврики и руководство пользователя. Недавно были заменены датчики давления топлива, масла и фильтра — последнее обслуживание проводилось в октябре 2024 года. Причины продажи владелец не раскрывает, но уверяет, что автомобиль не эксплуатировался курильщиками и не имеет посторонних запахов.
На рынке подержанных Hummer H3 2008 года цены варьируются от 4 000 до 10 000 долларов, причём верхняя планка характерна для машин в отличном состоянии. Текущий лот выставлен без резервной цены, а это означает, что автомобиль уйдёт тому, кто предложит наибольшую сумму в момент завершения торгов.
Интерес к этому лоту обусловлен не только редкостью модели, но и прозрачностью её истории — в отличие от многих других внедорожников, этот Hummer H3 не скрывает своего прошлого. Кстати, на рынке аукционных автомобилей нередко встречаются неожиданные сделки: например, недавно электромобиль премиум-класса уступил в цене бюджетной модели, что подробно разбиралось в материале о том, как Tesla Model S оказалась дешевле нового Nissan Versa - подробности о подобных аукционных сюрпризах .
