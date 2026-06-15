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Автор: Дарья Климова

15 июня 2026, 13:22

Редкий Иж П-3 1972 года после реставрации выставлен на продажу в Иркутске

Редкий Иж П-3 1972 года после реставрации выставлен на продажу в Иркутске

Ретро-легенда за миллион: в Иркутске продают Иж П‑3 1972 года с пробегом всего 30 км

Редкий Иж П-3 1972 года после реставрации выставлен на продажу в Иркутске

В Иркутске появился уникальный шанс приобрести полностью восстановленный Иж П-3 1972 года выпуска. Мотоцикл прошел полную реставрацию, сохранил оригинальные документы и практически не эксплуатировался. Почему такие предложения становятся все более редкими и что стоит за высокой стоимостью - разбираемся в деталях.

В Иркутске появился уникальный шанс приобрести полностью восстановленный Иж П-3 1972 года выпуска. Мотоцикл прошел полную реставрацию, сохранил оригинальные документы и практически не эксплуатировался. Почему такие предложения становятся все более редкими и что стоит за высокой стоимостью - разбираемся в деталях.

Для российских автолюбителей и коллекционеров новость о продаже восстановленного Иж П-3 1972 года в Иркутске может стать настоящим событием. Такие мотоциклы редко появляются на рынке в идеальном состоянии, а спрос на советскую классику стабильно высок. Это предложение выделяется не только состоянием, но и минимальным пробегом - всего 30 километров после реставрации.

Мотоцикл оснащен бензиновым двигателем объемом 346 куб. см, двухтактной схемой работы и классическим карбюратором. Коробка передач - механическая, что полностью соответствует оригинальной конструкции. По словам продавца, техника после реставрации выглядит как новая, а все документы в порядке. Это важно для тех, кто планирует не только любоваться раритетом, но и использовать его по назначению.

Цена в 1 000 000 рублей может показаться высокой, однако для рынка ретро-мотоциклов подобные суммы уже не редкость. В последние годы интерес к советской технике заметно вырос, что отражается и на стоимости. Многие коллекционеры и энтузиасты готовы платить за подлинность, оригинальные детали и минимальный пробег. В данном случае речь идет о практически музейном экземпляре, который может стать украшением любой частной коллекции.

Фото: drom.ru

Как отмечают специалисты, восстановление мотоциклов такого возраста требует значительных затрат времени и средств. Найти оригинальные запчасти становится все сложнее, а качественная реставрация требует опыта и внимания к деталям. Поэтому полностью восстановленные Иж П-3 встречаются крайне редко, и каждый такой случай вызывает интерес среди ценителей советской техники.

Для справки: Иж П-3 - одна из знаковых моделей советского мотопрома, выпускавшаяся в начале 1970-х годов. Мотоцикл отличался надежностью и простотой обслуживания, что сделало его популярным среди советских мотоциклистов. Сегодня такие экземпляры ценятся не только за историческую значимость, но и за возможность прикоснуться к эпохе, когда техника создавалась на века. Судя по тенденциям рынка, интерес к подобным предложениям будет только расти, а стоимость - увеличиваться.

Упомянутые марки: ИЖ
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