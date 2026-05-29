В Пензе начались торги за редкий советский Иж Планета Спорт: прошло 50 лет, а он как новый

Автор: Дарья Климова

29 мая 2026, 12:38

На рынке появился уникальный экземпляр - Иж Планета Спорт 1975 года с 80% оригинальных запчастей и полным комплектом документов. Почему такие мотоциклы ценятся коллекционерами, какие детали важны для оценки и что стоит знать перед покупкой - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что серия А считается одной из самых редких, а цена на такие модели может расти. Какие нюансы скрывает этот лот и что еще влияет на стоимость - объяснил эксперт.

Появление на рынке мотоцикла Иж Планета Спорт 1975 года выпуска с высокой степенью оригинальности - событие, которое не может остаться незамеченным среди российских автолюбителей и коллекционеров. Такие экземпляры встречаются крайне редко, а их состояние и комплектность напрямую влияют на стоимость и интерес со стороны ценителей техники из СССР.

В Пензе выставлен на продажу мотоцикл, который относится к первой серии выпуска - серия А. По документам он числится как 1975 года, однако эксперты отмечают, что подобные модели зачастую были собраны еще в 1974 году. Главная особенность этого лота - совпадающие номера на раме и двигателе, что подтверждает его подлинность и повышает коллекционную ценность.

Технические характеристики также заслуживают внимания: бензиновый двигатель объемом 350 куб. см, двухтактная схема работы, механическая коробка передач и карбюратор «Микуни» японского производства. Отдельно стоит отметить оригинальные поворотники и стоп-сигнал Stanley, а также тот факт, что 80% деталей остались заводскими. Приборная панель и фары заменены на неродные, но владелец готов отдать оригинальную светотехнику в комплекте.

Мотоцикл полностью на ходу, документы оформлены должным образом, транспорт стоит на учете. Продавец отмечает, что техника не требует серьезных вложений - сел и поехал. Возможен торг по договоренности, что может заинтересовать не только коллекционеров, но и тех, кто ищет редкий и надежный мотоцикл для личного пользования.

Интерес к подобным лотам объясняется не только их редкостью, но и исторической значимостью. Модели серии А считаются одними из самых ценных среди советских мотоциклов, а их стоимость на рынке может только расти. Как отмечают специалисты, оригинальные детали и совпадение номеров - ключевые параметры для оценки подлинности. Для сравнения, на рынке также встречаются редкие автомобили, например, ВАЗ-21215 с дизелем Peugeot, который недавно был выставлен за 350 тысяч рублей - подробнее об этом можно узнать в материале о необычном варианте «Нивы» с дизельным мотором.

Судя по представленным данным, интерес к советской технике не ослабевает, а редкие экземпляры с оригинальными деталями становятся объектом инвестиций и предметом гордости для владельцев. Важно помнить, что при покупке подобных мотоциклов стоит обращать внимание на состояние документов, совпадение номеров и степень оригинальности комплектующих. Такие нюансы могут существенно повлиять на итоговую цену и перспективы дальнейшего роста стоимости.

Упомянутые марки: ИЖ
Похожие материалы IZH

