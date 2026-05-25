Почему советский мотоцикл стоит купить сейчас и что в нем особенного

25 мая 2026, 13:54
Редкий Иж Планета Спорт 1977 года с пробегом 500 км продают в Краснодаре
Редкий Иж Планета Спорт 1977 года с пробегом 500 км продают в Краснодаре
В Краснодаре выставили на продажу восстановленный Иж Планета Спорт 1977 года с минимальным пробегом. Мотоцикл прошел полную реставрацию, получил современные детали и уникальную покраску. Цена - 700 тысяч рублей, но продавец готов уступить. Чем интересен этот экземпляр и почему его стоит рассмотреть - разбираемся в деталях.
На рынке ретротехники появляется все больше уникальных предложений, и свежий пример - продажа восстановленного мотоцикла Иж Планета Спорт 1977 года в Краснодаре. Для российских автолюбителей это не просто редкая находка, а возможность приобрести часть истории советского мотопрома в состоянии, близком к новому. Такой лот может заинтересовать не только коллекционеров, но и тех, кто ищет необычный транспорт для летних поездок, уверены в редакции За рулем.
Владелец отмечает, что после полной реставрации мотоцикл прошел всего 500 километров. Все металлические детали были очищены пескоструем и покрыты порошковой краской, а бак и боковые крышки окрашивались у официального дилера Lexus, что само по себе редкость для техники такого возраста. Двигатель подвергся доработке: цилиндр расточен на координатном станке, что должно положительно сказаться на ресурсе и динамике. По заявленным характеристикам - 350 куб. см и 32 л.с. - неясно, соответствуют ли они заводским данным или это результат модернизации, ведь у Иж Планета Спорт встречались разные версии моторов.
Особое внимание уделено деталям: установлено электронное зажигание, заменены подшипники, цепь, звезда, глушитель и шины. Сиденье частично перешито, что добавляет комфорта и свежести внешнему виду. По словам продавца, мотоцикл не стоит в гараже без дела - его используют в хорошую погоду, а состояние байка сравнимо с новым. Документы нового образца оформлены на единственного владельца, что упрощает оформление сделки.
Цена вопроса - 700 тысяч рублей, однако продавец готов сделать скидку на бензин прямо у бака. Для сравнения: на рынке ретро-мотоциклов подобные экземпляры встречаются крайне редко, а стоимость сильно зависит от состояния и оригинальности. В данном случае ставка сделана на качество реставрации и индивидуальный подход к каждой детали.
Для справки: Иж Планета Спорт - один из самых узнаваемых советских мотоциклов, выпускавшийся с 1973 по 1984 год. Он отличался высокой для своего времени мощностью и спортивным характером, а сегодня считается желанным объектом для коллекционеров и энтузиастов. Восстановленные экземпляры с минимальным пробегом встречаются нечасто, а стоимость может варьироваться в зависимости от региона и качества работ. Такой лот может стать не только украшением гаража, но и отличным вариантом для летних поездок по городу или за его пределами.
Похожие материалы IZH
-
25.05.2026, 16:32
Toyota 4Runner 1996 года с пробегом 11 200 км продан дороже нового на аукционе в США
На аукционе в США Toyota 4Runner 1996 года с минимальным пробегом ушел за сумму, превышающую стоимость новой модели. Почему старые внедорожники становятся все более востребованными, какие детали влияют на цену и что это значит для рынка - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что оригинальные шины и состояние кузова могут сыграть решающую роль.Читать далее
-
25.05.2026, 14:12
Alfa Romeo теряет статус: Stellantis ограничил развитие бренда только Европой
Stellantis неожиданно изменил стратегию для Alfa Romeo: теперь бренд сосредоточится только на Европе, а число новых моделей резко сократится. Эксперты уже обсуждают, что это значит для рынка и поклонников марки. Какие перемены ждут легенду автопрома - объясняем, почему это важно именно сейчас.Читать далее
-
25.05.2026, 12:36
Редкий экспортный ЗАЗ-965 «Ялта» после реставрации выставлен на продажу
В Ростовской области появился шанс купить уникальный «горбатый» ЗАЗ-965 «Ялта» после полной реставрации. Машина сохранила оригинальные детали и прошла капремонт, а цена удивляет даже знатоков. Почему этот экземпляр вызывает интерес у коллекционеров и что отличает его от обычных моделей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
25.05.2026, 12:23
ГАЗ-31029 в 2026 году: почему владельцы не спешат продавать легендарную «Волгу»
ГАЗ-31029 остается на дорогах вопреки возрасту и сложностям обслуживания. Почему эта модель до сих пор вызывает интерес, с какими проблемами сталкиваются владельцы и что нужно знать тем, кто задумывается о покупке - разбираемся в деталях.Читать далее
-
25.05.2026, 12:10
Почему Иж Планета 5 стал символом надежности среди мотоциклов СССР
Иж Планета 5 - мотоцикл, который десятилетиями считался эталоном среди советских моделей. Его ценили за простоту, выносливость и практичность, а сегодня интерес к этой технике вновь растет на фоне ностальгии и поиска надежных решений.Читать далее
-
25.05.2026, 12:06
ЗИС 150: советский грузовик с уникальной коробкой передач и рекордным экспортом
ЗИС 150 стал символом инженерного прогресса советской автопромышленности. Его пятиступенчатая коробка передач и пневматические тормоза задали новые стандарты для грузовых автомобилей своего времени. Почему интерес к этой модели не угасает даже спустя десятилетия - разбираемся в деталях.Читать далее
-
25.05.2026, 12:02
Автомобили и бензин в КНДР: цены, дефицит, уникальные модели и новые правила
В КНДР автомобили остаются роскошью, а бензин - дефицитом. Несмотря на санкции и ограничения, страна продолжает использовать советские копии, внедряет китайские новинки и даже разрешила частные машины. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
25.05.2026, 11:44
Почему Ford Crown Victoria не прижился в российской милиции в 90-х: опыт и последствия
В 90-х российская милиция попыталась перейти на Ford Crown Victoria, рассчитывая на мощность и выносливость американского седана. Однако эксплуатация выявила неожиданные сложности, которые повлияли на судьбу этих автомобилей в России.Читать далее
-
25.05.2026, 11:28
СССР трижды пытался купить западный грузовик, но создал КАМАЗ - как это изменило рынок
В 60-х СССР столкнулся с нехваткой современных грузовиков и попытался купить технологии у Запада. После неудачных переговоров с Daimler, Ford и Mack Trucks страна построила собственный завод и выпустила КАМАЗ, что стало поворотным моментом для всей отрасли.Читать далее
-
25.05.2026, 11:23
Редкие Жигули: секретные версии, которые не попали в массовую продажу
В СССР создавали необычные версии Жигулей. Некоторые из них так и остались на заводе в качестве экспериментальных образцов. Узнайте, какие редкие модели не увидели свет.Читать далее
Похожие материалы IZH
-
25.05.2026, 16:32
Toyota 4Runner 1996 года с пробегом 11 200 км продан дороже нового на аукционе в США
На аукционе в США Toyota 4Runner 1996 года с минимальным пробегом ушел за сумму, превышающую стоимость новой модели. Почему старые внедорожники становятся все более востребованными, какие детали влияют на цену и что это значит для рынка - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что оригинальные шины и состояние кузова могут сыграть решающую роль.Читать далее
-
25.05.2026, 14:12
Alfa Romeo теряет статус: Stellantis ограничил развитие бренда только Европой
Stellantis неожиданно изменил стратегию для Alfa Romeo: теперь бренд сосредоточится только на Европе, а число новых моделей резко сократится. Эксперты уже обсуждают, что это значит для рынка и поклонников марки. Какие перемены ждут легенду автопрома - объясняем, почему это важно именно сейчас.Читать далее
-
25.05.2026, 12:36
Редкий экспортный ЗАЗ-965 «Ялта» после реставрации выставлен на продажу
В Ростовской области появился шанс купить уникальный «горбатый» ЗАЗ-965 «Ялта» после полной реставрации. Машина сохранила оригинальные детали и прошла капремонт, а цена удивляет даже знатоков. Почему этот экземпляр вызывает интерес у коллекционеров и что отличает его от обычных моделей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
25.05.2026, 12:23
ГАЗ-31029 в 2026 году: почему владельцы не спешат продавать легендарную «Волгу»
ГАЗ-31029 остается на дорогах вопреки возрасту и сложностям обслуживания. Почему эта модель до сих пор вызывает интерес, с какими проблемами сталкиваются владельцы и что нужно знать тем, кто задумывается о покупке - разбираемся в деталях.Читать далее
-
25.05.2026, 12:10
Почему Иж Планета 5 стал символом надежности среди мотоциклов СССР
Иж Планета 5 - мотоцикл, который десятилетиями считался эталоном среди советских моделей. Его ценили за простоту, выносливость и практичность, а сегодня интерес к этой технике вновь растет на фоне ностальгии и поиска надежных решений.Читать далее
-
25.05.2026, 12:06
ЗИС 150: советский грузовик с уникальной коробкой передач и рекордным экспортом
ЗИС 150 стал символом инженерного прогресса советской автопромышленности. Его пятиступенчатая коробка передач и пневматические тормоза задали новые стандарты для грузовых автомобилей своего времени. Почему интерес к этой модели не угасает даже спустя десятилетия - разбираемся в деталях.Читать далее
-
25.05.2026, 12:02
Автомобили и бензин в КНДР: цены, дефицит, уникальные модели и новые правила
В КНДР автомобили остаются роскошью, а бензин - дефицитом. Несмотря на санкции и ограничения, страна продолжает использовать советские копии, внедряет китайские новинки и даже разрешила частные машины. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
25.05.2026, 11:44
Почему Ford Crown Victoria не прижился в российской милиции в 90-х: опыт и последствия
В 90-х российская милиция попыталась перейти на Ford Crown Victoria, рассчитывая на мощность и выносливость американского седана. Однако эксплуатация выявила неожиданные сложности, которые повлияли на судьбу этих автомобилей в России.Читать далее
-
25.05.2026, 11:28
СССР трижды пытался купить западный грузовик, но создал КАМАЗ - как это изменило рынок
В 60-х СССР столкнулся с нехваткой современных грузовиков и попытался купить технологии у Запада. После неудачных переговоров с Daimler, Ford и Mack Trucks страна построила собственный завод и выпустила КАМАЗ, что стало поворотным моментом для всей отрасли.Читать далее
-
25.05.2026, 11:23
Редкие Жигули: секретные версии, которые не попали в массовую продажу
В СССР создавали необычные версии Жигулей. Некоторые из них так и остались на заводе в качестве экспериментальных образцов. Узнайте, какие редкие модели не увидели свет.Читать далее