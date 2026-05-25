Почему советский мотоцикл стоит купить сейчас и что в нем особенного

Редкий Иж Планета Спорт 1977 года с пробегом 500 км продают в Краснодаре

В Краснодаре выставили на продажу восстановленный Иж Планета Спорт 1977 года с минимальным пробегом. Мотоцикл прошел полную реставрацию, получил современные детали и уникальную покраску. Цена - 700 тысяч рублей, но продавец готов уступить. Чем интересен этот экземпляр и почему его стоит рассмотреть - разбираемся в деталях.

На рынке ретротехники появляется все больше уникальных предложений, и свежий пример - продажа восстановленного мотоцикла Иж Планета Спорт 1977 года в Краснодаре. Для российских автолюбителей это не просто редкая находка, а возможность приобрести часть истории советского мотопрома в состоянии, близком к новому. Такой лот может заинтересовать не только коллекционеров, но и тех, кто ищет необычный транспорт для летних поездок, уверены в редакции За рулем.

Владелец отмечает, что после полной реставрации мотоцикл прошел всего 500 километров. Все металлические детали были очищены пескоструем и покрыты порошковой краской, а бак и боковые крышки окрашивались у официального дилера Lexus, что само по себе редкость для техники такого возраста. Двигатель подвергся доработке: цилиндр расточен на координатном станке, что должно положительно сказаться на ресурсе и динамике. По заявленным характеристикам - 350 куб. см и 32 л.с. - неясно, соответствуют ли они заводским данным или это результат модернизации, ведь у Иж Планета Спорт встречались разные версии моторов.

Особое внимание уделено деталям: установлено электронное зажигание, заменены подшипники, цепь, звезда, глушитель и шины. Сиденье частично перешито, что добавляет комфорта и свежести внешнему виду. По словам продавца, мотоцикл не стоит в гараже без дела - его используют в хорошую погоду, а состояние байка сравнимо с новым. Документы нового образца оформлены на единственного владельца, что упрощает оформление сделки.

Цена вопроса - 700 тысяч рублей, однако продавец готов сделать скидку на бензин прямо у бака. Для сравнения: на рынке ретро-мотоциклов подобные экземпляры встречаются крайне редко, а стоимость сильно зависит от состояния и оригинальности. В данном случае ставка сделана на качество реставрации и индивидуальный подход к каждой детали.

Для справки: Иж Планета Спорт - один из самых узнаваемых советских мотоциклов, выпускавшийся с 1973 по 1984 год. Он отличался высокой для своего времени мощностью и спортивным характером, а сегодня считается желанным объектом для коллекционеров и энтузиастов. Восстановленные экземпляры с минимальным пробегом встречаются нечасто, а стоимость может варьироваться в зависимости от региона и качества работ. Такой лот может стать не только украшением гаража, но и отличным вариантом для летних поездок по городу или за его пределами.