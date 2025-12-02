Уникальный Jaguar XJS V12: как роскошное купе стало рабочей лошадкой – удивительная история

Редкий Jaguar XJS V12 с одним владельцем: британская классика, тянувшая прицепы с лошадьми

В США прицепы для лошадей обычно буксируют массивные пикапы. Но в Британии все иначе. Один владелец Jaguar XJS V12 использовал его для перевозки лошадей. Эта машина сохранилась в идеальном состоянии. Почему британцы выбирают такие авто для тяжелой работы? Ответ удивит.

В США для перевозки лошадей традиционно используют мощную и крупногабаритную технику: пикапы, дизельные внедорожники или тяжёлые универсалы. Местные водители убеждены: «чем больше и тяжелее буксировщик, тем лучше». Трудно представить, чтобы прицеп с лошадьми тянула машина легче массивного грузовика с двойной кабиной.

Однако в Великобритании к этому вопросу подходят иначе. Как сообщает autoevolution, здесь для тех же целей нередко используют автомобили, которые в Штатах сочли бы неподходящими. Яркий пример — Jaguar XJS V12, который много лет служил своему владельцу не только как роскошное купе, но и как «рабочая лошадка» для буксировки конных прицепов.

Этот автомобиль — настоящий раритет. Несмотря на активную эксплуатацию с тяжёлыми грузами, он сохранился в практически идеальном состоянии. Владелец, хотя и не щадил машину в работе, тщательно следил за её техническим обслуживанием. Благодаря этому купе выглядит как капсула времени, сохранившая дух британского автопрома конца XX века.

В отличие от американского утилитарного подхода, в Британии часто ценят комфорт и стиль даже в повседневных задачах. Jaguar XJS V12 с его мощным 12-цилиндровым двигателем и задним приводом успешно справлялся с прицепом, не теряя присущих ему шарма и динамики. Такой выбор может удивлять за океаном, но для многих британцев он вполне логичен.

История этого «Ягуара» — не просто рассказ о необычном применении роскошного авто. Это пример того, как бережное отношение и регулярный уход позволяют сохранить даже рабочую машину в превосходном состоянии на протяжении десятилетий. Автомобиль, тягавший прицепы с лошадьми, сегодня выглядит так, будто только что сошёл с конвейера, — и это заслуга владельца.

Сегодня подобные экземпляры становятся объектами коллекционирования. Они напоминают, что автомобиль — не просто транспорт, но и часть истории, отражение эпохи и характера своего хозяина. Британский Jaguar XJS V12, не побоявшийся серьёзной работы, — яркое тому подтверждение.