Уникальный фиолетовый Challenger 1971: почему он ценится даже без легендарного мотора

Редкий кабриолет Dodge Challenger 1971 года в цвете Plum Crazy без Hemi под капотом

Dodge Challenger 1971 года в ярком Plum Crazy – настоящая находка для коллекционеров. Необычный кабриолет с мотором 383 V8 удивляет редкостью. Модель сочетает стиль, мощность и эксклюзивность. Почему этот автомобиль так ценится – рассказываем в материале.

В 1970 году Dodge представил Challenger, который стал ведущим представителем маслкаров от Mopar. Однако эпохи этих автомобилей оказались короткими: уже после 1971 года Chrysler ограничил выпуск своих высокофорсированных V8. Это сделало несколько версий Challenger по-настоящему редкими и желанными для коллекционеров.

Многие считают, что только Hemi-версия достойна особого внимания, ведь 426-кубовый мотор выбрало всего 356 покупателей в 1970 году и лишь 71 в 1971-м. Всего за два года было выпущено 427 таких машин, что составляет лишь 0,4% от общего тиража. Но на самом деле, чтобы стать редкостью, Challenger вовсе не нужно иметь под капотом Hemi.

Особенно это касается моделей 1971 года, которые и без классического мотора встречаются крайне редко. Например, версия с 440-кубовым V8 Six-Barrel вышла тиражом всего 250 экземпляров, из них 129 были с механикой, а 121 — с автоматом. Но настоящей жемчужиной среди них стал кабриолет, который заказали лишь 1857 человек.

Перед нами как раз такой экземпляр — фиолетовый кабриолет в фирменном цвете Plum Crazy. Несмотря на отсутствие индекса R/T, автомобиль оснащен большим V8 объемом 383 кубических дюйма (6,3 литра). Это не базовая двухкамерная версия, а более мощная четырехкамерная модификация, выдающая 300 лошадиных сил. В 1971 году такой двигатель был самым популярным среди больших V8 Chrysler, особенно в паре с трехступенчатым автоматом, как у этого Challenger.

Однако даже такое сочетание встречается нечасто: по архивным данным, всего 3136 машин получили мотор 383-4, из них 2523 — с автоматической коробкой. Но если добавить к этому кузову кабриолет, то объем инвестиций резко сократится — всего 167 экземпляров. Еще интереснее: только 41 из них были с механикой, а автоматических осталось всего 126. Вот что значит настоящая редкость.

Если принять во внимание еще и сочетание фиолетового кузова с белым салоном, то таких машин единицы. Но даже без этого перед нами действительно уникальный автомобиль. Машина сохранилась в отличном состоянии, вероятно, благодаря реставрации. Среди опций — кондиционер, тонированные стекла и усилитель руля, что для маслкара тех лет встречается нечасто.

Недавно этот кабриолет был замечен на одном из аукционов во Флориде. Сколько удалось за него выручить — неизвестно, но ранее, летом 2025 года, он уже выставлялся на торгах Mecum во Флориде. Тогда максимальная ставка достигла 70 тысяч долларов.