Уникальный фиолетовый Challenger 1971: почему он ценится даже без легендарного мотора

9 декабря 2025, 17:24
Редкий кабриолет Dodge Challenger 1971 года в цвете Plum Crazy без Hemi под капотом
Редкий кабриолет Dodge Challenger 1971 года в цвете Plum Crazy без Hemi под капотом
Dodge Challenger 1971 года в ярком Plum Crazy – настоящая находка для коллекционеров. Необычный кабриолет с мотором 383 V8 удивляет редкостью. Модель сочетает стиль, мощность и эксклюзивность. Почему этот автомобиль так ценится – рассказываем в материале.
В 1970 году Dodge представил Challenger, который стал ведущим представителем маслкаров от Mopar. Однако эпохи этих автомобилей оказались короткими: уже после 1971 года Chrysler ограничил выпуск своих высокофорсированных V8. Это сделало несколько версий Challenger по-настоящему редкими и желанными для коллекционеров.
Многие считают, что только Hemi-версия достойна особого внимания, ведь 426-кубовый мотор выбрало всего 356 покупателей в 1970 году и лишь 71 в 1971-м. Всего за два года было выпущено 427 таких машин, что составляет лишь 0,4% от общего тиража. Но на самом деле, чтобы стать редкостью, Challenger вовсе не нужно иметь под капотом Hemi.
Особенно это касается моделей 1971 года, которые и без классического мотора встречаются крайне редко. Например, версия с 440-кубовым V8 Six-Barrel вышла тиражом всего 250 экземпляров, из них 129 были с механикой, а 121 — с автоматом. Но настоящей жемчужиной среди них стал кабриолет, который заказали лишь 1857 человек.
Перед нами как раз такой экземпляр — фиолетовый кабриолет в фирменном цвете Plum Crazy. Несмотря на отсутствие индекса R/T, автомобиль оснащен большим V8 объемом 383 кубических дюйма (6,3 литра). Это не базовая двухкамерная версия, а более мощная четырехкамерная модификация, выдающая 300 лошадиных сил. В 1971 году такой двигатель был самым популярным среди больших V8 Chrysler, особенно в паре с трехступенчатым автоматом, как у этого Challenger.
Однако даже такое сочетание встречается нечасто: по архивным данным, всего 3136 машин получили мотор 383-4, из них 2523 — с автоматической коробкой. Но если добавить к этому кузову кабриолет, то объем инвестиций резко сократится — всего 167 экземпляров. Еще интереснее: только 41 из них были с механикой, а автоматических осталось всего 126. Вот что значит настоящая редкость.
Если принять во внимание еще и сочетание фиолетового кузова с белым салоном, то таких машин единицы. Но даже без этого перед нами действительно уникальный автомобиль. Машина сохранилась в отличном состоянии, вероятно, благодаря реставрации. Среди опций — кондиционер, тонированные стекла и усилитель руля, что для маслкара тех лет встречается нечасто.
Недавно этот кабриолет был замечен на одном из аукционов во Флориде. Сколько удалось за него выручить — неизвестно, но ранее, летом 2025 года, он уже выставлялся на торгах Mecum во Флориде. Тогда максимальная ставка достигла 70 тысяч долларов.
Похожие материалы Додж
-
07.12.2025, 15:06
Владелец Dodge Challenger SRT Demon 170 с пробегом 1 261 миля пытается выгодно продать авто
В 2023 году выпустили всего 3 300 Dodge Challenger SRT Demon 170. Владельцы надеялись на рост цен. Один из них продает уникальный Plum Crazy Demon с пробегом 1 261 миля. Ставки пока не дотягивают до суммы покупки. Интрига сохраняется – удастся ли ему заработать на эксклюзиве.Читать далее
-
05.12.2025, 21:05
Редкий Dodge Challenger R/T 50th Anniversary с пробегом 81 600 км выставлен на аукцион
На аукционе появился Dodge Challenger R/T 50th Anniversary 2020 года с одним владельцем. Машина прошла более 80 тысяч километров и получила ряд доработок. Оригинальные детали не сохранились, а цена пока удивляет. Чем еще интересен этот экземпляр – в нашем материале.Читать далее
-
05.12.2025, 09:59
Редкий Dodge Challenger SE R/T 1970 года с загадочной историей выставлен на продажу
На аукционе появился Dodge Challenger SE R/T 1970 года с необычной судьбой. Это не легендарный Hemi, но автомобиль сохранился в отличном состоянии. Под капотом мощный мотор, а кузов практически не тронут временем. Почему его история вызывает вопросы – читайте далее.Читать далее
-
05.12.2025, 07:09
Как уличная гонщица на Dodge Challenger T/A 1970 обошла всех соперников
Dodge Challenger T/A 1970 года создавался для побед на треке, но судьба распорядилась иначе. Машина не принесла успеха в гонках, зато стала легендой улиц. Как уличная гонщица на синем Challenger T/A смогла обойти всех соперников? Узнайте подробности необычной истории культового маслкара.Читать далее
-
04.12.2025, 16:13
Dodge Challenger против Nissan GT-R и других: драг-гонки с неожиданными результатами
Серия драг-гонок между Dodge Challenger и импортными спорткарами удивила зрителей. Результаты оказались не такими предсказуемыми, как ожидали фанаты. Некоторые заезды завершились курьезно, а победы достались не тем, на кого ставили. Узнайте, кто оказался быстрее на трассе.Читать далее
-
25.11.2025, 20:14
Белый Dodge Challenger Hellcat неожиданно обходит C8 Chevrolet Corvette Z06 на дрэг-рейсе
Два культовых американских автомобиля встретились на дрэг-стрипе. Результат удивил даже опытных зрителей. Почему фаворит уступил менее мощному сопернику? Все подробности — в нашем материале.Читать далее
-
25.11.2025, 16:41
Редкий Dodge Challenger с мотором V10: забытый монстр для дрэг-рейсинга
В 2011 году Dodge выпустил уникальный Challenger для трека с мотором V10 от Viper. Этот автомобиль был создан для дрэг-рейсинга и не предназначался для дорог общего пользования. Мало кто знает о его существовании, ведь на фоне Hellcat и Demon он остался в тени. Почему этот проект так быстро исчез и чем он был особенным?Читать далее
-
23.11.2025, 11:58
Редкий Dodge Challenger 1973 года с оригинальным мотором и легендарной ручкой Pistol Grip
Этот Dodge Challenger 1973 года долгое время находился в одной семье. Автомобиль сохранил оригинальный двигатель и знаменитую ручку переключения передач. Владелец не раскрывает всю историю, что добавляет интриги. Машина выглядит ухоженной и вызывает интерес у коллекционеров.Читать далее
-
21.11.2025, 10:51
Dodge Challenger Scat Pack 2026: цифровой взгляд на будущее маслкаров без V8
Мир маслкаров меняется, и не все готовы к переменам. Новый Dodge Challenger 2026 года удивляет необычным подходом. Поклонники спорят: возможен ли маслкар без классического V8? Узнайте, что ждет культовую модель в ближайшем будущем.Читать далее
-
20.11.2025, 16:20
Два Dodge Challenger 1972 года ищут новых владельцев и шанс на вторую жизнь
На просторах интернета появились сразу два Dodge Challenger 1972 года. Оба автомобиля нуждаются в полном восстановлении. Их состояние оставляет желать лучшего, но владельцы уверены: шанс на спасение есть. Почему эти машины могут заинтересовать коллекционеров и стоит ли связываться с подобными проектами — читайте далее.Читать далее
Похожие материалы Додж
-
07.12.2025, 15:06
Владелец Dodge Challenger SRT Demon 170 с пробегом 1 261 миля пытается выгодно продать авто
В 2023 году выпустили всего 3 300 Dodge Challenger SRT Demon 170. Владельцы надеялись на рост цен. Один из них продает уникальный Plum Crazy Demon с пробегом 1 261 миля. Ставки пока не дотягивают до суммы покупки. Интрига сохраняется – удастся ли ему заработать на эксклюзиве.Читать далее
-
05.12.2025, 21:05
Редкий Dodge Challenger R/T 50th Anniversary с пробегом 81 600 км выставлен на аукцион
На аукционе появился Dodge Challenger R/T 50th Anniversary 2020 года с одним владельцем. Машина прошла более 80 тысяч километров и получила ряд доработок. Оригинальные детали не сохранились, а цена пока удивляет. Чем еще интересен этот экземпляр – в нашем материале.Читать далее
-
05.12.2025, 09:59
Редкий Dodge Challenger SE R/T 1970 года с загадочной историей выставлен на продажу
На аукционе появился Dodge Challenger SE R/T 1970 года с необычной судьбой. Это не легендарный Hemi, но автомобиль сохранился в отличном состоянии. Под капотом мощный мотор, а кузов практически не тронут временем. Почему его история вызывает вопросы – читайте далее.Читать далее
-
05.12.2025, 07:09
Как уличная гонщица на Dodge Challenger T/A 1970 обошла всех соперников
Dodge Challenger T/A 1970 года создавался для побед на треке, но судьба распорядилась иначе. Машина не принесла успеха в гонках, зато стала легендой улиц. Как уличная гонщица на синем Challenger T/A смогла обойти всех соперников? Узнайте подробности необычной истории культового маслкара.Читать далее
-
04.12.2025, 16:13
Dodge Challenger против Nissan GT-R и других: драг-гонки с неожиданными результатами
Серия драг-гонок между Dodge Challenger и импортными спорткарами удивила зрителей. Результаты оказались не такими предсказуемыми, как ожидали фанаты. Некоторые заезды завершились курьезно, а победы достались не тем, на кого ставили. Узнайте, кто оказался быстрее на трассе.Читать далее
-
25.11.2025, 20:14
Белый Dodge Challenger Hellcat неожиданно обходит C8 Chevrolet Corvette Z06 на дрэг-рейсе
Два культовых американских автомобиля встретились на дрэг-стрипе. Результат удивил даже опытных зрителей. Почему фаворит уступил менее мощному сопернику? Все подробности — в нашем материале.Читать далее
-
25.11.2025, 16:41
Редкий Dodge Challenger с мотором V10: забытый монстр для дрэг-рейсинга
В 2011 году Dodge выпустил уникальный Challenger для трека с мотором V10 от Viper. Этот автомобиль был создан для дрэг-рейсинга и не предназначался для дорог общего пользования. Мало кто знает о его существовании, ведь на фоне Hellcat и Demon он остался в тени. Почему этот проект так быстро исчез и чем он был особенным?Читать далее
-
23.11.2025, 11:58
Редкий Dodge Challenger 1973 года с оригинальным мотором и легендарной ручкой Pistol Grip
Этот Dodge Challenger 1973 года долгое время находился в одной семье. Автомобиль сохранил оригинальный двигатель и знаменитую ручку переключения передач. Владелец не раскрывает всю историю, что добавляет интриги. Машина выглядит ухоженной и вызывает интерес у коллекционеров.Читать далее
-
21.11.2025, 10:51
Dodge Challenger Scat Pack 2026: цифровой взгляд на будущее маслкаров без V8
Мир маслкаров меняется, и не все готовы к переменам. Новый Dodge Challenger 2026 года удивляет необычным подходом. Поклонники спорят: возможен ли маслкар без классического V8? Узнайте, что ждет культовую модель в ближайшем будущем.Читать далее
-
20.11.2025, 16:20
Два Dodge Challenger 1972 года ищут новых владельцев и шанс на вторую жизнь
На просторах интернета появились сразу два Dodge Challenger 1972 года. Оба автомобиля нуждаются в полном восстановлении. Их состояние оставляет желать лучшего, но владельцы уверены: шанс на спасение есть. Почему эти машины могут заинтересовать коллекционеров и стоит ли связываться с подобными проектами — читайте далее.Читать далее
- 6 780 000 РDodge Challenger 2021 в Москве
- 6 160 000 РDodge Challenger 2020 в Москве
- 3 600 000 РDodge Challenger 2018 в Москве
- 3 030 000 РDodge Challenger 2020 в Москве
- 7 499 000 РDodge Challenger 2018 в Москве
- 12 990 000 РDodge Challenger 2022 в Москве
- 5 600 000 РDodge Challenger 2022 в Москве
- 5 999 000 РDodge Challenger 2021 в Москве
- 2 890 000 РDodge Challenger 2018 в Москве
- 2 920 000 РDodge Challenger 2018 в Москве