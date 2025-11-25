Уникальный Ford Torino GT 1971 года: семейная история, долгие годы в гараже и шанс на новую жизнь

Редкий кабриолет Ford Torino GT 1971 года с пробегом 21 354 мили снова продается

Редкий Ford Torino GT 1971 года вновь появился на рынке. Автомобиль был подарком, но почти не ездил. Долгое время он простоял в гараже. Сейчас машина продается в состоянии проекта. В ней сохранились оригинальные детали. История этого авто интригует и удивляет.

На рынке коллекционных автомобилей вновь появился по-настоящему редкий экземпляр - Ford Torino GT 1971 года выпуска с пробегом всего 21 354 мили. Эта машина когда-то была куплена в подарок, но ее судьба сложилась необычно: большую часть жизни она провела не на дороге, а в гараже, где простояла долгие годы после смены владельца.

История этого кабриолета началась в начале 70-х, когда автомобиль получил первое признание. В 1989 году Ford Torino GT сменил хозяина, став неожиданным подарком для новой семьи. Однако, вопреки ожиданиям, автомобиль не стал сопровождать пассажира в поездке и довольно быстро оказался на приколе. Примерно через десять лет после смены владельца машина наконец переехала в гараж, где и провела большую часть своей жизни.

Сегодня этот Ford Torino GT выставлен на продажу. Несмотря на то, что автомобиль нуждается в восстановлении, в нем сохранилось множество оригинальных деталей и элементов, что делает его особенно привлекательным для коллекционеров и энтузиастов классических американских машин. Внешний вид и техническое состояние требуют внимания, но потенциал этого огромного кабриолета - при должном подходе он может стать настоящей жемчужиной коллекцией.

Как сообщает autoevolution, автомобиль продается в статусе «проекта», что предполагает необходимость вложений и работ по восстановлению. Однако для ценителей альтернативных моделей Ford это скорее плюс: возможность самостоятельно вернуть к жизни легенду автопрома, сохранив ее самобытность и историю. Оригинальный пробег, редкая комплектация и семейная история делают этот экземпляр особенно ценным на фоне других классических автомобилей.