Уникальный Ford Torino GT 1971 года: семейная история, долгие годы в гараже и шанс на новую жизнь

25 ноября 2025, 21:33
Редкий кабриолет Ford Torino GT 1971 года с пробегом 21 354 мили снова продается
Редкий кабриолет Ford Torino GT 1971 года с пробегом 21 354 мили снова продается
Редкий Ford Torino GT 1971 года вновь появился на рынке. Автомобиль был подарком, но почти не ездил. Долгое время он простоял в гараже. Сейчас машина продается в состоянии проекта. В ней сохранились оригинальные детали. История этого авто интригует и удивляет.
На рынке коллекционных автомобилей вновь появился по-настоящему редкий экземпляр - Ford Torino GT 1971 года выпуска с пробегом всего 21 354 мили. Эта машина когда-то была куплена в подарок, но ее судьба сложилась необычно: большую часть жизни она провела не на дороге, а в гараже, где простояла долгие годы после смены владельца.
История этого кабриолета началась в начале 70-х, когда автомобиль получил первое признание. В 1989 году Ford Torino GT сменил хозяина, став неожиданным подарком для новой семьи. Однако, вопреки ожиданиям, автомобиль не стал сопровождать пассажира в поездке и довольно быстро оказался на приколе. Примерно через десять лет после смены владельца машина наконец переехала в гараж, где и провела большую часть своей жизни.
Сегодня этот Ford Torino GT выставлен на продажу. Несмотря на то, что автомобиль нуждается в восстановлении, в нем сохранилось множество оригинальных деталей и элементов, что делает его особенно привлекательным для коллекционеров и энтузиастов классических американских машин. Внешний вид и техническое состояние требуют внимания, но потенциал этого огромного кабриолета - при должном подходе он может стать настоящей жемчужиной коллекцией.
Как сообщает autoevolution, автомобиль продается в статусе «проекта», что предполагает необходимость вложений и работ по восстановлению. Однако для ценителей альтернативных моделей Ford это скорее плюс: возможность самостоятельно вернуть к жизни легенду автопрома, сохранив ее самобытность и историю. Оригинальный пробег, редкая комплектация и семейная история делают этот экземпляр особенно ценным на фоне других классических автомобилей.
Похожие материалы Форд
-
03.10.2025, 06:31
Редчайший Ford Torino 1968 года с историей драг-рейсинга выставлен на продажу
В 1968 году Детройт подарил миру множество культовых автомобилей. Но один из них выделяется особенно. Его история связана с драг-рейсингом и уникальностью. Почему этот Ford Torino считается настоящей находкой для коллекционеров?Читать далее
-
22.09.2025, 04:25
Редкий Ford Torino 1973 года: забытый седан с удивительной историей
В одном из дворов обнаружен необычный автомобиль. Его внешний вид вызывает вопросы. Внутри скрывается нечто неожиданное. История этой машины удивляет.Читать далее
-
11.05.2021, 18:06
ТОП-10 самых редких американских автомобилей
Соединенные Штаты – один из крупнейших автомобильных рынков мира. Страна входит в число лидеров мирового автопрома. Но история американского автомобилестроения знает примеры уникальных моделей, выпущенных в единичном экземпляре, за которые коллекционеры готовы выложить миллионы долларов.Читать далее
-
27.11.2025, 07:58
BYD Fang Cheng Bao Ti7 установил рекорд продаж среди гибридных SUV в Китае за 80 дней
В Китае новый гибридный SUV BYD Ti7 за 80 дней разошелся тиражом более 50 тысяч. Модель удивила сочетанием внедорожных характеристик, большим запасом хода и доступной ценой. Подробности о комплектациях, технологиях и причинах популярности – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 07:52
В Москве продают 17-летний Toyota LC Prado 120 в состоянии нового за 5 млн рублей
В столице появился уникальный автомобиль. Это Toyota Land Cruiser Prado 120. Ему уже семнадцать лет. Но пробег у машины минимальный. Состояние внедорожника просто идеальное. Просят за него немалые деньги.Читать далее
-
27.11.2025, 05:10
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Екатеринбурге нашлась «шестёрка», которая будто вчера сошла с конвейера. Несмотря на возраст, этот автомобиль удивляет каждым сантиметром кузова и каждой деталью под капотом. Что делает его особенным - расскажем ниже.Читать далее
-
26.11.2025, 21:03
Уникальный Jaguar XK120 1951 года вдохновлен неожиданным героем Голливуда
Jaguar исчез с радаров после презентации Type 00. Бренд готовит перезапуск, но сроки неизвестны. Тем временем на свет вышел необычный проект на базе XK120. Вдохновением для него стал неожиданный персонаж из Голливуда. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
26.11.2025, 20:17
На что обратить внимание при покупке подержанного Mazda MX-5 Miata ND
Mazda MX-5 Miata ND – культовый спорткар, который часто выбирают за драйв и легкость. Но у этой модели есть свои слабые места. Перед покупкой важно знать, где могут скрываться проблемы. В материале рассказываем, на что смотреть в первую очередь.Читать далее
-
26.11.2025, 19:59
Honda S2000 2002 года за 2,04 млн рублей: редкая находка или переоцененный спорткар
На рынке появился Honda S2000 2002 года с небольшим пробегом. Цена – 2,04 млн рублей. Состояние машины вызывает интерес. В статье разбираемся, насколько это выгодное предложение. Не спешите делать выводы – детали могут удивить.Читать далее
-
26.11.2025, 19:39
Сможет ли новый Hurricane 4 Turbo изменить отношение американцев к рядным «четверкам»
Американский рынок давно знаком с четырехцилиндровыми двигателями, но энтузиасты их не жалуют. Новый Hurricane 4 Turbo обещает изменить ситуацию. Компактный, экономичный и мощный мотор может стать настоящим открытием. Узнайте, сможет ли он завоевать сердца поклонников скорости.Читать далее
-
26.11.2025, 19:28
2100-сильный Dodge Viper ACR Extreme: американский гиперкар без заоблачной цены
В 1992 году на дорогах появился автомобиль, который изменил представление о мощности. Это был не утонченный европейский спорткар, а настоящий американский монстр. Его создатели вдохновлялись классикой, но сделали ставку на грубую силу. Почему этот Viper способен удивить даже сегодня? Узнайте, как он конкурирует с гиперкарами, не требуя баснословных вложений.Читать далее
Похожие материалы Форд
-
03.10.2025, 06:31
Редчайший Ford Torino 1968 года с историей драг-рейсинга выставлен на продажу
В 1968 году Детройт подарил миру множество культовых автомобилей. Но один из них выделяется особенно. Его история связана с драг-рейсингом и уникальностью. Почему этот Ford Torino считается настоящей находкой для коллекционеров?Читать далее
-
22.09.2025, 04:25
Редкий Ford Torino 1973 года: забытый седан с удивительной историей
В одном из дворов обнаружен необычный автомобиль. Его внешний вид вызывает вопросы. Внутри скрывается нечто неожиданное. История этой машины удивляет.Читать далее
-
11.05.2021, 18:06
ТОП-10 самых редких американских автомобилей
Соединенные Штаты – один из крупнейших автомобильных рынков мира. Страна входит в число лидеров мирового автопрома. Но история американского автомобилестроения знает примеры уникальных моделей, выпущенных в единичном экземпляре, за которые коллекционеры готовы выложить миллионы долларов.Читать далее
-
27.11.2025, 07:58
BYD Fang Cheng Bao Ti7 установил рекорд продаж среди гибридных SUV в Китае за 80 дней
В Китае новый гибридный SUV BYD Ti7 за 80 дней разошелся тиражом более 50 тысяч. Модель удивила сочетанием внедорожных характеристик, большим запасом хода и доступной ценой. Подробности о комплектациях, технологиях и причинах популярности – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 07:52
В Москве продают 17-летний Toyota LC Prado 120 в состоянии нового за 5 млн рублей
В столице появился уникальный автомобиль. Это Toyota Land Cruiser Prado 120. Ему уже семнадцать лет. Но пробег у машины минимальный. Состояние внедорожника просто идеальное. Просят за него немалые деньги.Читать далее
-
27.11.2025, 05:10
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Екатеринбурге нашлась «шестёрка», которая будто вчера сошла с конвейера. Несмотря на возраст, этот автомобиль удивляет каждым сантиметром кузова и каждой деталью под капотом. Что делает его особенным - расскажем ниже.Читать далее
-
26.11.2025, 21:03
Уникальный Jaguar XK120 1951 года вдохновлен неожиданным героем Голливуда
Jaguar исчез с радаров после презентации Type 00. Бренд готовит перезапуск, но сроки неизвестны. Тем временем на свет вышел необычный проект на базе XK120. Вдохновением для него стал неожиданный персонаж из Голливуда. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
26.11.2025, 20:17
На что обратить внимание при покупке подержанного Mazda MX-5 Miata ND
Mazda MX-5 Miata ND – культовый спорткар, который часто выбирают за драйв и легкость. Но у этой модели есть свои слабые места. Перед покупкой важно знать, где могут скрываться проблемы. В материале рассказываем, на что смотреть в первую очередь.Читать далее
-
26.11.2025, 19:59
Honda S2000 2002 года за 2,04 млн рублей: редкая находка или переоцененный спорткар
На рынке появился Honda S2000 2002 года с небольшим пробегом. Цена – 2,04 млн рублей. Состояние машины вызывает интерес. В статье разбираемся, насколько это выгодное предложение. Не спешите делать выводы – детали могут удивить.Читать далее
-
26.11.2025, 19:39
Сможет ли новый Hurricane 4 Turbo изменить отношение американцев к рядным «четверкам»
Американский рынок давно знаком с четырехцилиндровыми двигателями, но энтузиасты их не жалуют. Новый Hurricane 4 Turbo обещает изменить ситуацию. Компактный, экономичный и мощный мотор может стать настоящим открытием. Узнайте, сможет ли он завоевать сердца поклонников скорости.Читать далее
-
26.11.2025, 19:28
2100-сильный Dodge Viper ACR Extreme: американский гиперкар без заоблачной цены
В 1992 году на дорогах появился автомобиль, который изменил представление о мощности. Это был не утонченный европейский спорткар, а настоящий американский монстр. Его создатели вдохновлялись классикой, но сделали ставку на грубую силу. Почему этот Viper способен удивить даже сегодня? Узнайте, как он конкурирует с гиперкарами, не требуя баснословных вложений.Читать далее