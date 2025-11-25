Уникальный Ford Torino GT 1971 года: семейная история, долгие годы в гараже и шанс на новую жизнь

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

25 ноября 2025, 21:33

Редкий кабриолет Ford Torino GT 1971 года с пробегом 21 354 мили снова продается

Редкий кабриолет Ford Torino GT 1971 года с пробегом 21 354 мили снова продается

Уникальный Ford Torino GT 1971 года: семейная история, долгие годы в гараже и шанс на новую жизнь

Редкий кабриолет Ford Torino GT 1971 года с пробегом 21 354 мили снова продается

Редкий Ford Torino GT 1971 года вновь появился на рынке. Автомобиль был подарком, но почти не ездил. Долгое время он простоял в гараже. Сейчас машина продается в состоянии проекта. В ней сохранились оригинальные детали. История этого авто интригует и удивляет.

Редкий Ford Torino GT 1971 года вновь появился на рынке. Автомобиль был подарком, но почти не ездил. Долгое время он простоял в гараже. Сейчас машина продается в состоянии проекта. В ней сохранились оригинальные детали. История этого авто интригует и удивляет.

На рынке коллекционных автомобилей вновь появился по-настоящему редкий экземпляр - Ford Torino GT 1971 года выпуска с пробегом всего 21 354 мили. Эта машина когда-то была куплена в подарок, но ее судьба сложилась необычно: большую часть жизни она провела не на дороге, а в гараже, где простояла долгие годы после смены владельца.

История этого кабриолета началась в начале 70-х, когда автомобиль получил первое признание. В 1989 году Ford Torino GT сменил хозяина, став неожиданным подарком для новой семьи. Однако, вопреки ожиданиям, автомобиль не стал сопровождать пассажира в поездке и довольно быстро оказался на приколе. Примерно через десять лет после смены владельца машина наконец переехала в гараж, где и провела большую часть своей жизни.

Сегодня этот Ford Torino GT выставлен на продажу. Несмотря на то, что автомобиль нуждается в восстановлении, в нем сохранилось множество оригинальных деталей и элементов, что делает его особенно привлекательным для коллекционеров и энтузиастов классических американских машин. Внешний вид и техническое состояние требуют внимания, но потенциал этого огромного кабриолета - при должном подходе он может стать настоящей жемчужиной коллекцией.

Как сообщает autoevolution, автомобиль продается в статусе «проекта», что предполагает необходимость вложений и работ по восстановлению. Однако для ценителей альтернативных моделей Ford это скорее плюс: возможность самостоятельно вернуть к жизни легенду автопрома, сохранив ее самобытность и историю. Оригинальный пробег, редкая комплектация и семейная история делают этот экземпляр особенно ценным на фоне других классических автомобилей.

Упомянутые модели: Ford Torino
Упомянутые марки: Ford
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Форд

Похожие материалы Форд

Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Иркутске продают почти новый «Москвич-412» по цене Bеntley
Летающие автомобили: Три проекта, уже стоящие на пороге реальной эксплуатации
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Воронеж Краснодар Пермь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться