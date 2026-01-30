История создания и судьба уникального советского кабриолета для Европы на базе ВАЗ-2108

30 января 2026, 21:03
Редкий кабриолет Lada Samara: как «Наташа» стала символом амбиций АвтоВАЗа
Редкий кабриолет Lada Samara: как «Наташа» стала символом амбиций АвтоВАЗа
Lada Samara Cabrio, известная как «Наташа», - один из самых необычных проектов АвтоВАЗа конца 80-х. Этот кабриолет разрабатывался специально для западного рынка и сегодня считается коллекционной редкостью.
В истории отечественного автопрома есть модели, которые не просто удивляют, а становятся настоящими символами эпохи. Лада Самара кабриолет, более известная под именем «Наташа», - как раз из таких. Этот кабриолет на базе ВАЗ-2108 был создан в конце 80-х специально для Европы и стал одним из самых доступных автомобилей, выпущенных под маркой Lada.
В конце 1980-х Волжский автозавод активно искал пути выхода на западные рынки. ВАЗ-2108, или «восьмерка», уже успел зарекомендовать себя как первый массовый переднеприводный автомобиль СССР. Однако для Европы этого было мало: были приняты новые решения, которые могли бы заинтересовать взыскательного покупателя. Именно тогда возникла идея создать кабриолет на базе популярной модели.
От идеи до серийного выпуска
Первый прототип кабриолета был собран в 1988 году бельгийской фирмой Yuroskop. Это был скорее эксперимент, чем полноценный проект: крышу просто срезали, не заботясь о серьезных изменениях конструкции. Но идея оказалась настолько интересной, что ею заинтересовалась компания «Скальдия-Волга», занимавшаяся поставками советских машин. Именно она взялась за доведение проекта до ума и вывела его на новый уровень.
Для работы техническими решениями пригласили специалистов из Тольятти, в том числе дизайнера Владимира Ярцева. Его задача заключалась не только в том, чтобы превратить «восьмерку» в кабриолет, но и сделать автомобиль привлекательным для европейцев. Имя «Наташа» выбрано не случайно: оно звучало мягко и легко запоминалось на любом языке. Уже в 1989 году был готов первый опытный образец, а в январе 1990-го Лада Наташа дебютировала на автосалоне в Брюсселе, вызвав немалый интерес в публике.
Технические особенности и конструкции
В основе «Наташи» лежит трехдверный ВАЗ-2108. Главной задачей было не просто снять крышку, а сохранить жесткость кузова и обеспечить безопасность. Для этого бельгийские и немецкие специалисты усилили силовую конструкцию, интегрировали каркас безопасности, укрепили днище и пороги, а в некоторых версиях добавили дугу безопасности. В результате кабриолет оказался даже жестче, чем исходный хэтчбек.
Масса автомобиля составляла около 985 кг, полная – 1360 кг. Крыша была тканевой и складывалась вручную. Интерьер переработали: салон стал четырехместным, появились кожаные сиденья и спортивный руль. Внешне кабриолет отличался от оригинала передней частью, новыми бамперами, боковыми молдингами, хромированным выхлопом и стеклопластиковой крышкой багажника. Литые диски Melber подчеркивали спортивный характер машины.
Технически «Наташа» повторяет основные агрегаты ВАЗ-2108. Под капотом стоял 1,5-литровый карбюраторный двигатель мощностью 70–73 л.с., работавший в паре с 5-ступенчатой механикой. Для европейского рынка установлен каталитический нейтрализатор, датчик кислорода и карбюратор с электронным управлением, чтобы соответствовать экологическим требованиям.
Редкость и рыночная судьба
С 1990 по 1995 год было выпущено всего около 450–456 экземпляров Lada Natasha. Автомобили собирались малыми партиями в Бельгии и Германии и продавались исключительно во Франции, ФРГ, Бельгии и Венгрии. Цена кабриолета была заметно выше обычной «Самары»: во Франции — почти на 50% дороже, но все равно дешевле европейских аналогов примерно на треть.
Несмотря на привлекательную стоимость, массовым этот кабриолет так и не стал. К середине 90-х ВАЗ-2108 начал резко устаревать, позиции Scaldia-Volga на рынке ослабли. Компания не рационально использовала деятельность, и выпуск «Наташи» был свернут. В СССР и России официально эти машины не продавались, лишь редкие экземпляры попали в страну посредством реэкспорта.
Коллекционная ценность и современность
Сегодня Lada Samara Cabrio – настоящая редкость. На вторичном рынке такие автомобили встречаются крайне редко, а стоимость экземпляров в отличном состоянии может доходить до 1,3 млн рублей. Владельцы отмечают, что, несмотря на скромные технические характеристики, поездка на «Наташе» с открытым верхом дарит волнение и ощущение причастности к уникальной странице истории отечественного автопрома.
Этот кабриолет стал не только символом амбиций АвтоВАЗа, но и напоминанием о том, что даже в непростые времена советские инженеры и дизайнеры могли создавать по-настоящему необычные и запоминающиеся автомобили.
Похожие материалы Лада
-
30.01.2026, 21:14
Российские грузовики для экстремальных условий: рейтинг моделей
В 2026 году российские грузовики снова оказались в центре внимания из-за сложных дорожных условий и климата. Эксперты выделили пять моделей, которые доказали свою надежность и выносливость в самых тяжелых регионах страны.Читать далее
-
30.01.2026, 20:51
Необычный Ducati 749S: немецкий кастом-байк с футуристичным обликом и спортивным характером
Ducati 749S всегда вызывал споры своим внешним видом, но его технические возможности не оставляли равнодушными даже скептиков. Сегодня на повестке дня - немецкий проект, который полностью переосмыслил этот мотоцикл. Почему именно сейчас такие кастомы становятся трендом и что в них особенного - разбираемся в деталях.Читать далее
-
30.01.2026, 20:11
Rivian R2X: трехдверный электровнедорожник, который мог бы изменить рынок SUV
Американская компания Rivian известна крупными электромобилями, но неожиданная идея компактного трехдверного SUV R2X уже обсуждается в экспертных кругах. Чем может удивить такой автомобиль и почему его ждут на рынке - разбираемся в деталях.Читать далее
-
30.01.2026, 20:06
Третье поколение Audi Q7 2027: новые детали и неожиданные решения в дизайне
Audi готовит к выходу третье поколение Q7 на новой платформе PPC. Впервые появились детальные изображения интерьера и экстерьера, раскрывающие неожиданные решения. Модель нацелена на конкуренцию с BMW и Mercedes-Benz.Читать далее
-
30.01.2026, 19:44
Bentley Bentayga X: новая версия внедорожника с акцентом на проходимость
Bentley представил Bentayga X - модификацию, которая обещает повысить внедорожные возможности люксового кроссовера. Почему производитель решил сделать ставку на проходимость и как это повлияет на рынок SUV, разбираемся в материале.Читать далее
-
30.01.2026, 19:38
ВАЗ-2109 против Skoda Favorit: конструкция, комфорт и эксплуатация в деталях
ВАЗ-2109 и Skoda Favorit часто сравнивают из-за схожего времени появления и экспортных амбиций, но их отличия куда глубже, чем кажется на первый взгляд. Разбираемся, что скрывается за внешним сходством и почему эти машины до сих пор вызывают споры среди автолюбителей.Читать далее
-
30.01.2026, 19:04
Почему Tesla отказалась от Model S и Model X: настоящие причины исчезновения
Tesla объявила о прекращении производства Model S и Model X, объяснив это переходом к робототехнике. Однако реальные причины кроются глубже: продажи этих моделей давно не оправдывали ожиданий, а рынок электрокаров изменился. Разбираемся, что на самом деле произошло и почему это важно для всей отрасли.Читать далее
-
30.01.2026, 18:31
Городской внедорожник с характером: опыт эксплуатации Tank 300 City Premium
Tank 300 City Premium - не просто очередной внедорожник, а автомобиль, который меняет представление о комфорте и безопасности в городе. За несколько месяцев эксплуатации проявились как сильные стороны, так и нюансы, о которых важно знать перед покупкой.Читать далее
-
30.01.2026, 15:15
Электромобили дешевеют: новые скидки и субсидии на рынке
В 2026 году рынок электромобилей в Европе переживает заметные перемены: государственная поддержка и щедрые скидки от производителей сделали новые электрокары доступнее, чем когда-либо. Dacia, Citroen и Ford удивили покупателей беспрецедентными акциями, а немецкие бренды пока не спешат снижать цены.Читать далее
-
30.01.2026, 14:38
Subaru Outback Wilderness: новая версия с адаптивной подвеской и турбомотором
Subaru представила новую версию Outback Wilderness - кроссовер с уникальными внедорожными возможностями, адаптивной подвеской и турбированным мотором. Какие фишки отличают новинку и почему она может изменить подход к семейным поездкам - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
30.01.2026, 21:14
Российские грузовики для экстремальных условий: рейтинг моделей
В 2026 году российские грузовики снова оказались в центре внимания из-за сложных дорожных условий и климата. Эксперты выделили пять моделей, которые доказали свою надежность и выносливость в самых тяжелых регионах страны.Читать далее
-
30.01.2026, 20:51
Необычный Ducati 749S: немецкий кастом-байк с футуристичным обликом и спортивным характером
Ducati 749S всегда вызывал споры своим внешним видом, но его технические возможности не оставляли равнодушными даже скептиков. Сегодня на повестке дня - немецкий проект, который полностью переосмыслил этот мотоцикл. Почему именно сейчас такие кастомы становятся трендом и что в них особенного - разбираемся в деталях.Читать далее
-
30.01.2026, 20:11
Rivian R2X: трехдверный электровнедорожник, который мог бы изменить рынок SUV
Американская компания Rivian известна крупными электромобилями, но неожиданная идея компактного трехдверного SUV R2X уже обсуждается в экспертных кругах. Чем может удивить такой автомобиль и почему его ждут на рынке - разбираемся в деталях.Читать далее
-
30.01.2026, 20:06
Третье поколение Audi Q7 2027: новые детали и неожиданные решения в дизайне
Audi готовит к выходу третье поколение Q7 на новой платформе PPC. Впервые появились детальные изображения интерьера и экстерьера, раскрывающие неожиданные решения. Модель нацелена на конкуренцию с BMW и Mercedes-Benz.Читать далее
-
30.01.2026, 19:44
Bentley Bentayga X: новая версия внедорожника с акцентом на проходимость
Bentley представил Bentayga X - модификацию, которая обещает повысить внедорожные возможности люксового кроссовера. Почему производитель решил сделать ставку на проходимость и как это повлияет на рынок SUV, разбираемся в материале.Читать далее
-
30.01.2026, 19:38
ВАЗ-2109 против Skoda Favorit: конструкция, комфорт и эксплуатация в деталях
ВАЗ-2109 и Skoda Favorit часто сравнивают из-за схожего времени появления и экспортных амбиций, но их отличия куда глубже, чем кажется на первый взгляд. Разбираемся, что скрывается за внешним сходством и почему эти машины до сих пор вызывают споры среди автолюбителей.Читать далее
-
30.01.2026, 19:04
Почему Tesla отказалась от Model S и Model X: настоящие причины исчезновения
Tesla объявила о прекращении производства Model S и Model X, объяснив это переходом к робототехнике. Однако реальные причины кроются глубже: продажи этих моделей давно не оправдывали ожиданий, а рынок электрокаров изменился. Разбираемся, что на самом деле произошло и почему это важно для всей отрасли.Читать далее
-
30.01.2026, 18:31
Городской внедорожник с характером: опыт эксплуатации Tank 300 City Premium
Tank 300 City Premium - не просто очередной внедорожник, а автомобиль, который меняет представление о комфорте и безопасности в городе. За несколько месяцев эксплуатации проявились как сильные стороны, так и нюансы, о которых важно знать перед покупкой.Читать далее
-
30.01.2026, 15:15
Электромобили дешевеют: новые скидки и субсидии на рынке
В 2026 году рынок электромобилей в Европе переживает заметные перемены: государственная поддержка и щедрые скидки от производителей сделали новые электрокары доступнее, чем когда-либо. Dacia, Citroen и Ford удивили покупателей беспрецедентными акциями, а немецкие бренды пока не спешат снижать цены.Читать далее
-
30.01.2026, 14:38
Subaru Outback Wilderness: новая версия с адаптивной подвеской и турбомотором
Subaru представила новую версию Outback Wilderness - кроссовер с уникальными внедорожными возможностями, адаптивной подвеской и турбированным мотором. Какие фишки отличают новинку и почему она может изменить подход к семейным поездкам - в нашем материале.Читать далее