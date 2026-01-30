История создания и судьба уникального советского кабриолета для Европы на базе ВАЗ-2108

Редкий кабриолет Lada Samara: как «Наташа» стала символом амбиций АвтоВАЗа

Lada Samara Cabrio, известная как «Наташа», - один из самых необычных проектов АвтоВАЗа конца 80-х. Этот кабриолет разрабатывался специально для западного рынка и сегодня считается коллекционной редкостью.

В истории отечественного автопрома есть модели, которые не просто удивляют, а становятся настоящими символами эпохи. Лада Самара кабриолет, более известная под именем «Наташа», - как раз из таких. Этот кабриолет на базе ВАЗ-2108 был создан в конце 80-х специально для Европы и стал одним из самых доступных автомобилей, выпущенных под маркой Lada.

В конце 1980-х Волжский автозавод активно искал пути выхода на западные рынки. ВАЗ-2108, или «восьмерка», уже успел зарекомендовать себя как первый массовый переднеприводный автомобиль СССР. Однако для Европы этого было мало: были приняты новые решения, которые могли бы заинтересовать взыскательного покупателя. Именно тогда возникла идея создать кабриолет на базе популярной модели.

От идеи до серийного выпуска

Первый прототип кабриолета был собран в 1988 году бельгийской фирмой Yuroskop. Это был скорее эксперимент, чем полноценный проект: крышу просто срезали, не заботясь о серьезных изменениях конструкции. Но идея оказалась настолько интересной, что ею заинтересовалась компания «Скальдия-Волга», занимавшаяся поставками советских машин. Именно она взялась за доведение проекта до ума и вывела его на новый уровень.

Для работы техническими решениями пригласили специалистов из Тольятти, в том числе дизайнера Владимира Ярцева. Его задача заключалась не только в том, чтобы превратить «восьмерку» в кабриолет, но и сделать автомобиль привлекательным для европейцев. Имя «Наташа» выбрано не случайно: оно звучало мягко и легко запоминалось на любом языке. Уже в 1989 году был готов первый опытный образец, а в январе 1990-го Лада Наташа дебютировала на автосалоне в Брюсселе, вызвав немалый интерес в публике.

Технические особенности и конструкции

В основе «Наташи» лежит трехдверный ВАЗ-2108. Главной задачей было не просто снять крышку, а сохранить жесткость кузова и обеспечить безопасность. Для этого бельгийские и немецкие специалисты усилили силовую конструкцию, интегрировали каркас безопасности, укрепили днище и пороги, а в некоторых версиях добавили дугу безопасности. В результате кабриолет оказался даже жестче, чем исходный хэтчбек.

Масса автомобиля составляла около 985 кг, полная – 1360 кг. Крыша была тканевой и складывалась вручную. Интерьер переработали: салон стал четырехместным, появились кожаные сиденья и спортивный руль. Внешне кабриолет отличался от оригинала передней частью, новыми бамперами, боковыми молдингами, хромированным выхлопом и стеклопластиковой крышкой багажника. Литые диски Melber подчеркивали спортивный характер машины.

Технически «Наташа» повторяет основные агрегаты ВАЗ-2108. Под капотом стоял 1,5-литровый карбюраторный двигатель мощностью 70–73 л.с., работавший в паре с 5-ступенчатой ​​механикой. Для европейского рынка установлен каталитический нейтрализатор, датчик кислорода и карбюратор с электронным управлением, чтобы соответствовать экологическим требованиям.

Редкость и рыночная судьба

С 1990 по 1995 год было выпущено всего около 450–456 экземпляров Lada Natasha. Автомобили собирались малыми партиями в Бельгии и Германии и продавались исключительно во Франции, ФРГ, Бельгии и Венгрии. Цена кабриолета была заметно выше обычной «Самары»: во Франции — почти на 50% дороже, но все равно дешевле европейских аналогов примерно на треть.

Несмотря на привлекательную стоимость, массовым этот кабриолет так и не стал. К середине 90-х ВАЗ-2108 начал резко устаревать, позиции Scaldia-Volga на рынке ослабли. Компания не рационально использовала деятельность, и выпуск «Наташи» был свернут. В СССР и России официально эти машины не продавались, лишь редкие экземпляры попали в страну посредством реэкспорта.

Коллекционная ценность и современность

Сегодня Lada Samara Cabrio – настоящая редкость. На вторичном рынке такие автомобили встречаются крайне редко, а стоимость экземпляров в отличном состоянии может доходить до 1,3 млн рублей. Владельцы отмечают, что, несмотря на скромные технические характеристики, поездка на «Наташе» с открытым верхом дарит волнение и ощущение причастности к уникальной странице истории отечественного автопрома.

Этот кабриолет стал не только символом амбиций АвтоВАЗа, но и напоминанием о том, что даже в непростые времена советские инженеры и дизайнеры могли создавать по-настоящему необычные и запоминающиеся автомобили.