Уникальный Mercury Cougar XR-7 1969: шанс вернуть к жизни легенду – рискнете ли вы

15 декабря 2025, 06:49
Редкий кабриолет Mercury Cougar XR-7 1969 года ждет реставратора после долгого простоя
Редкий кабриолет Mercury Cougar XR-7 1969 года ждет реставратора после долгого простоя
В одном из американских сараев обнаружен необычный Mercury Cougar XR-7 1969 года. Автомобиль нуждается в полной реставрации, но проект уже стартовал. Машина ищет нового владельца, готового взяться за сложную задачу. История этого кабриолета интригует и вызывает вопросы. Не упустите шанс узнать подробности.
В Турции долгие годы простоял Mercury Cougar XR-7 1969 года выпуска. Этот кабриолет, несмотря на свой потрепанный внешний вид, умеет удивлять даже опытных коллекционеров. Сейчас автомобиль выставлен на продажу, и его главная задача — найти энтузиаста, которому не составит труда вернуть легенду на дороги.
Судя по информаци продавца, размещенной на популярной онлайн-площадке, проект по восстановлению уже стартовал. Однако до завершения еще очень далеко: машине требуется полная реставрация, начиная с кузова и заканчивая технической частью. Владелец не скрывает, что Cougar провела в сарае слишком много времени, и это сказалось на состоянии.
Кабриолет Mercury Cougar XR-7 1969 года — не просто редкая находка. Это автомобиль, который в свое время считался символом стиля и скорости. Под капотом у него скрывается V8, салон выполнен с учетом всех особенностей американской классики конца 60-х. Несмотря на возраст, многие оригинальные детали сохранились, что делает проект особенно привлекательным для ценителей подлинности.
Потенциальному новому владельцу предстоит серьезная работа: потребуется не только отреставрировать кузов и двигатель, но и заняться интерьером, электрикой и ходовой частью. Некоторые элементы уже демонтированы, часть запчастей идет в комплекте. Такой проект требует не только времени и средств, но и настоящей страсти к классическим автомобилям.
Как отмечает продавец, Mercury Cougar XR-7 — отличный шанс для тех, кто мечтает о собственном проекте и готов вложить силы в возвращение к жизни нынешних американских легенд. Машина ждет своего героя, который не сумеет подарить ей вторую молодость. Для кого-то это станет вызовом, а для кого-то — исполнением давней мечты.
Похожие материалы Форд
-
15.12.2025, 08:03
Лимиты по ОСАГО могут вырасти вдвое: страховщики настаивают на переменах
В России обсуждают пересмотр лимитов по ОСАГО. Эксперты считают, что действующие суммы устарели. Вопрос затрагивает интересы миллионов автомобилистов. Решение может изменить рынок страхования.Читать далее
-
15.12.2025, 07:47
Проблемы с трансмиссией и не только: опыт владельцев Nissan Qashqai первого поколения
Владельцы Nissan Qashqai делятся впечатлениями о надежности и эксплуатации. Некоторые отмечают серьезные сложности с коробкой передач. Другие сталкиваются с неожиданными нюансами в повседневном использовании. Подробности в материале.Читать далее
-
15.12.2025, 06:40
Уникальный кастом BMW R 100 сочетает стиль боббера, скрэмблера и кафе-рейсера
BMW R 100 в исполнении Magnum Opus – не просто очередной кастом. Мастера из США решили объединить в одном проекте сразу три культовых направления. Как им это удалось и чем удивляет необычный мотоцикл – читайте в нашем материале. Такой подход встречается крайне редко.Читать далее
-
15.12.2025, 06:24
Уникальный Dodge Charger 1970 года с HEMI и механикой: рестомод, который не спутать ни с чем
Этот автомобиль невозможно не заметить на дороге. Его агрессивный облик и звук V8 сразу приковывают внимание. Внутри скрывается мощный HEMI и редкая механика. Хотите узнать, что делает этот Charger особенным? Читайте дальше — вас ждет много сюрпризов.Читать далее
-
15.12.2025, 05:22
Восемь из десяти новых машин в России станут отечественными к 2035 году
Власти планируют, что к 2035 году почти все новые автомобили в России будут местного производства. Эксперты считают, что задача сложнее, чем кажется. Китайские партнеры не спешат с инвестициями. Сможет ли автопром справиться с вызовом — пока вопрос.Читать далее
-
15.12.2025, 05:02
Владелец не может продать Chevrolet Impala 1959 года уже почти год – покупатели уходят
Chevrolet Impala 1959 года уже почти год не может найти нового владельца. Машина сохранила свой вид, но стратегия продажи вызывает вопросы. Покупатели приходят, но быстро теряют интерес. Что не так с этим автомобилем и почему он не уезжает с площадки?Читать далее
-
15.12.2025, 03:42
Классическая BMW 1602 превратилась в электрокар, сохранив механическую коробку передач
В мире рестомодов появляется все больше необычных проектов. Один из них — электрифицированная BMW 1602 с сохраненной механической коробкой. Такой подход вызывает бурю эмоций у поклонников классики. Почему такие эксперименты становятся все популярнее? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 02:53
Почему семиместный Москвич 8 за 3 миллиона рублей не заинтересовал покупателей
Семиместный Москвич 8 стартовал с громкой рекламой, но реальность оказалась иной. Высокая цена и китайское происхождение отпугнули покупателей. Что не так с новым кроссовером? Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
14.12.2025, 21:57
Автодом Mercedes Benz Sprinter 2500: комфорт и оснащение вышли на новый уровень
В продаже появился необычный Mercedes Benz Sprinter 2500 2019 года с множеством доработок. Автомобиль оценен экспертами почти в 58 тысяч долларов. Внутри – полный набор для жизни и путешествий. Подробности о комплектации и особенностях – в нашем материале.Читать далее
-
14.12.2025, 21:31
Что сегодня можно купить в России, если вы решились на первый электрокар
От 2,3 млн рублей — самые доступные электромобили в России уже здесь. Кто возьмёт себе седан Evolute, а кто рискнёт замахнуться на премиум? Свежий ТОП-10 декабря 2025 года.Читать далее
Похожие материалы Форд
-
15.12.2025, 08:03
Лимиты по ОСАГО могут вырасти вдвое: страховщики настаивают на переменах
В России обсуждают пересмотр лимитов по ОСАГО. Эксперты считают, что действующие суммы устарели. Вопрос затрагивает интересы миллионов автомобилистов. Решение может изменить рынок страхования.Читать далее
-
15.12.2025, 07:47
Проблемы с трансмиссией и не только: опыт владельцев Nissan Qashqai первого поколения
Владельцы Nissan Qashqai делятся впечатлениями о надежности и эксплуатации. Некоторые отмечают серьезные сложности с коробкой передач. Другие сталкиваются с неожиданными нюансами в повседневном использовании. Подробности в материале.Читать далее
-
15.12.2025, 06:40
Уникальный кастом BMW R 100 сочетает стиль боббера, скрэмблера и кафе-рейсера
BMW R 100 в исполнении Magnum Opus – не просто очередной кастом. Мастера из США решили объединить в одном проекте сразу три культовых направления. Как им это удалось и чем удивляет необычный мотоцикл – читайте в нашем материале. Такой подход встречается крайне редко.Читать далее
-
15.12.2025, 06:24
Уникальный Dodge Charger 1970 года с HEMI и механикой: рестомод, который не спутать ни с чем
Этот автомобиль невозможно не заметить на дороге. Его агрессивный облик и звук V8 сразу приковывают внимание. Внутри скрывается мощный HEMI и редкая механика. Хотите узнать, что делает этот Charger особенным? Читайте дальше — вас ждет много сюрпризов.Читать далее
-
15.12.2025, 05:22
Восемь из десяти новых машин в России станут отечественными к 2035 году
Власти планируют, что к 2035 году почти все новые автомобили в России будут местного производства. Эксперты считают, что задача сложнее, чем кажется. Китайские партнеры не спешат с инвестициями. Сможет ли автопром справиться с вызовом — пока вопрос.Читать далее
-
15.12.2025, 05:02
Владелец не может продать Chevrolet Impala 1959 года уже почти год – покупатели уходят
Chevrolet Impala 1959 года уже почти год не может найти нового владельца. Машина сохранила свой вид, но стратегия продажи вызывает вопросы. Покупатели приходят, но быстро теряют интерес. Что не так с этим автомобилем и почему он не уезжает с площадки?Читать далее
-
15.12.2025, 03:42
Классическая BMW 1602 превратилась в электрокар, сохранив механическую коробку передач
В мире рестомодов появляется все больше необычных проектов. Один из них — электрифицированная BMW 1602 с сохраненной механической коробкой. Такой подход вызывает бурю эмоций у поклонников классики. Почему такие эксперименты становятся все популярнее? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 02:53
Почему семиместный Москвич 8 за 3 миллиона рублей не заинтересовал покупателей
Семиместный Москвич 8 стартовал с громкой рекламой, но реальность оказалась иной. Высокая цена и китайское происхождение отпугнули покупателей. Что не так с новым кроссовером? Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
14.12.2025, 21:57
Автодом Mercedes Benz Sprinter 2500: комфорт и оснащение вышли на новый уровень
В продаже появился необычный Mercedes Benz Sprinter 2500 2019 года с множеством доработок. Автомобиль оценен экспертами почти в 58 тысяч долларов. Внутри – полный набор для жизни и путешествий. Подробности о комплектации и особенностях – в нашем материале.Читать далее
-
14.12.2025, 21:31
Что сегодня можно купить в России, если вы решились на первый электрокар
От 2,3 млн рублей — самые доступные электромобили в России уже здесь. Кто возьмёт себе седан Evolute, а кто рискнёт замахнуться на премиум? Свежий ТОП-10 декабря 2025 года.Читать далее