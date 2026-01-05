Классика на колесах: почему этот автодом удивляет даже знатоков

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

5 января 2026, 11:32

Редкий кемпер Alaskan 60-х годов на базе Jeep Gladiator выставлен на продажу

Редкий кемпер Alaskan 60-х годов на базе Jeep Gladiator выставлен на продажу

Классика на колесах: почему этот автодом удивляет даже знатоков

Редкий кемпер Alaskan 60-х годов на базе Jeep Gladiator выставлен на продажу

В Калифорнии обнаружили уникальный автодом на базе Jeep Gladiator. Это не просто старый пикап, а настоящий артефакт эпохи хиппи. Кемпер сохранил дух 60-х и способен удивить даже опытных коллекционеров. Почему такие машины становятся объектом охоты - читайте далее.

В Калифорнии обнаружили уникальный автодом на базе Jeep Gladiator. Это не просто старый пикап, а настоящий артефакт эпохи хиппи. Кемпер сохранил дух 60-х и способен удивить даже опытных коллекционеров. Почему такие машины становятся объектом охоты - читайте далее.

В мире коллекционных автомобилей иногда встречаются экземпляры, которые не просто вызывают интерес, а буквально переносят в другую эпоху. Именно такой тандем - старинный кемпер Alaskan и классический Jeep Gladiator - недавно всплыл на просторах американского рынка. Место действия - солнечная Калифорния, где, кажется, время замерло для некоторых автомобилей.

Этот автодом - не очередная пластиковая капсула, которую можно встретить на современных внедорожниках. Здесь речь идет о настоящем наследии 60-х годов, когда путешествия по стране были не просто модой, а образом жизни. Кемпер Alaskan, выполненный в стиле pop-up, до сих пор сохраняет свою аутентичность и рабочее состояние. Его конструкция позволяет увеличить внутреннее пространство за счет поднимающейся крыши, что было настоящим прорывом для своего времени.

Jeep Gladiator, на базе которого установлен этот кемпер, сам по себе уже редкость. В отличие от современных моделей, этот пикап обладает характером и харизмой, которые невозможно подделать. В сочетании с Alaskan он превращается в настоящий символ свободы и приключений. Владелец утверждает, что автомобиль полностью на ходу, а все системы кемпера функционируют без нареканий.

Внутри кемпера сохранились оригинальные элементы отделки: деревянные панели, компактная кухня, спальные места и даже миниатюрная обеденная зона. Все это создает атмосферу уюта и уединения, которую сложно найти в современных автодомах. Несмотря на возраст, интерьер выглядит ухоженным, а механика - надежной. Неудивительно, что такие экземпляры становятся объектом охоты для коллекционеров и любителей ретро-путешествий.

Сегодня подобные автомобили - не просто средство передвижения, а часть истории. Они рассказывают о времени, когда дороги были свободнее, а мечты - смелее. В условиях современного рынка, где доминируют однотипные кроссоверы и безликие минивэны, появление такого дуэта выглядит настоящим вызовом. Это не просто транспорт, а философия жизни, воплощенная в металле и дереве.

Упомянутые марки: Jeep
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Джип

Похожие материалы Джип

Какой компактный кроссовер стоит покупать на вторичке в 2026 году?
С 2026 года штраф за тонировку коснется всех автомобилей в России
Jetour T2 с классическим автоматом: испытания на сибирских дорогах и вне их
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
B
Solaris HS и еще 139 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ростов-на-Дону Вологда Уфа
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться