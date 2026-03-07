Автономный дом на колесах для охоты и рыбалки: кемпер на базе Land Rover Defender 110

7 марта 2026, 13:37
Редкий кемпер для охоты на базе Land Rover Defender 110 выставлен на аукцион
Редкий кемпер для охоты на базе Land Rover Defender 110 выставлен на аукцион
На аукционе появился необычный автодом на базе легендарного Land Rover Defender 110. Машина получила не только жилой модуль, но и серьезные технические доработки. Такой вариант может заинтересовать любителей путешествий и активного отдыха, ведь цена пока остается весьма привлекательной.
В мире автодомов редко встречаются проекты, которые сочетают в себе внедорожную проходимость и полноценный комфорт для жизни вдали от цивилизации. Именно такой экземпляр недавно появился на аукционе: кемпер, построенный на базе Land Rover Defender 110, сразу привлек внимание ценителей необычных решений. Его стоимость на данный момент составляет около 645 тысяч рублей, что для техники такого класса выглядит неожиданно доступно.
Проект реализован компанией Globe Camper, которая не ограничилась установкой жилого модуля из стеклопластика. Внедорожник получил серьезное техническое обновление: под капотом теперь установлен 2,8-литровый турбодизель с турбиной изменяемой формы, новым генератором, интеркулером и радиатором Allisport. Вся нагрузка на четыре колеса через шестиступенчатую механику и двухдиапазонную раздатку Ashcroft LT230. Для повышения проходимости увеличенный дорожный просвет, установлены амортизаторы Fox 2.0 с выносными резервуарами, а колеса обуты в шины BFGoodrich All-Terrain T/A KO2, которые славятся своей цепкостью на сложных покрытиях. Дополнительно внедорожник оснащен лебедкой и мощным светодиодным освещением.
Главная изюминка - жилой отсек с утепленными стенами и подъемной крышей, которая обеспечивает дополнительное пространство внутри. В салоне грамотно расположены шкафчики для хранения, отдельная зона для приготовления пищи с холодильником, мойкой из нержавеющей стали и двухконфорочной газовой плитой с духовкой. Передняя скамья легко трансформируется в дополнительное спальное место, что особенно удобно для длительных поездок.
Поддержание комфортной температуры обеспечивает обогреватель Webasto, все бытовые приборы работают от солнечных батарей, литий-ионной батареи емкостью 270 Ач и инвертора. Такой набор позволяет автономно находиться вдали от города, не жертвуя привычным уровнем комфорта. Аукцион завершится 10 марта, и пока последняя ставка составляет 8 300 долларов, что эквивалентно примерно 645 тысячам рублей.
Этот кемпер может стать настоящей находкой для тех, кто ищет не просто транспорт, а полноценный дом на колесах с целью добраться туда, куда обычного автодома не доедут. В условиях растущего интереса к самостоятельному путешествию и активному отдыху подобные предложения становятся все более актуальными.
Похожие материалы Ленд Ровер
-
07.03.2026, 21:08
VanCraft Allterra: Брутальный дом на колесах для тех, кто не ищет компромиссов
VanCraft Allterra - это не просто очередной автодом, а пример того, как современные технологии и продуманный дизайн меняют представление о путешествиях. В условиях растущего спроса на мобильные дома, эта модель выделяется сочетанием проходимости и комфорта, что особенно актуально для тех, кто ищет не компромисс, а максимум возможностей.Читать далее
-
07.03.2026, 20:22
В Европе появится новая батарея BYD Blade 2.0 и сеть зарядок 1500 кВт - вызов для рынка
BYD анонсировал выход второго поколения батареи Blade и запуск сети Flash Charging мощностью 1500 кВт в Европе. Это событие может изменить баланс сил на рынке электромобилей и повлиять на привычные стандарты зарядки. Эксперты уже обсуждают, как новые технологии BYD скажутся на конкуренции и инфраструктуре.Читать далее
-
07.03.2026, 19:16
Lotus Eletre X: новый гибридный кроссовер с необычной силовой установкой и большим запасом хода
Lotus представил долгожданный Eletre X с расширенным запасом хода и неожиданной компоновкой силовой установки. Новинка сочетает в себе высокую мощность и экономичность, что может изменить представление о гибридных кроссоверах. Эксперты уже обсуждают, как это повлияет на рынок SUV в 2026 году.Читать далее
-
07.03.2026, 18:26
Навигация нового поколения: как космические технологии меняют подход к ориентированию на Луне
Современные навигационные системы, вдохновленные автомобильными приложениями, выходят за пределы Земли. Разработка Waze-подобной платформы для Луны может изменить подход к исследованию спутника и повысить безопасность будущих миссий. Почему это важно именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 18:06
Необычный фудтрак в стиле ретро-бумбокса из Китая: новый взгляд на мобильные дома
Китайские инженеры вновь удивили автолюбителей, представив фудтрак в виде огромного бумбокса. Такой подход к мобильному жилью и уличной торговле может изменить представления о компактных домах и коммерческих авто. Почему именно сейчас этот тренд набирает обороты - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.03.2026, 17:50
Ford отзывает более 849 тысяч Bronco и Edge из-за риска отключения мультимедиа
Ford объявил о масштабном отзыве внедорожников Bronco и Edge из-за риска перегрева модуля мультимедийной системы. Проблема может привести к временному отключению центрального экрана. Решение - обновление программного обеспечения. Важно знать, как это повлияет на безопасность и комфорт водителей.Читать далее
-
07.03.2026, 17:08
Aprilia выпускает необычный скутер SR GT: сочетание спорта и приключений
Aprilia расширяет границы привычного, представляя SR GT - скутер, который сочетает в себе черты спортивного мотоцикла и внедорожника. Эта новинка уже вызвала интерес у экспертов и автолюбителей, ведь она может изменить представление о возможностях городских скутеров. Почему SR GT оказался в центре внимания - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.03.2026, 16:39
«Нива» сменит имидж: «АвтоВАЗ» подал заявку на новый товарный знак
АвтоВАЗ официально начал процесс смены фирменного знака Niva, подав заявку на регистрацию нового логотипа. Это решение может повлиять на узнаваемость модели и рынок аксессуаров. Почему производитель решился на такой шаг именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что параллельно зарегистрирован еще один товарный знак.Читать далее
-
07.03.2026, 12:16
Buick Riviera: концепт-гран-туризмо с платформой Cadillac и неожиданным подходом
Buick вновь оказался в центре внимания благодаря обсуждению возможного возвращения модели Riviera, построенной на базе Cadillac. Эксперты отмечают, что интерес к премиальным GT растет, но сам бренд пока не готов к радикальным переменам. Почему это важно для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 11:12
Новый уровень комфорта: премиальный кемпер Mesa от Dicot Designs удивляет рынок
Американская компания Dicot Designs представила свежий взгляд на кемперы, выпустив модель Mesa. Этот дом на колесах сочетает в себе современные технологии, продуманный дизайн и максимальный комфорт для путешествий. Почему Mesa уже называют новым эталоном среди автодомов - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы Ленд Ровер
-
07.03.2026, 21:08
VanCraft Allterra: Брутальный дом на колесах для тех, кто не ищет компромиссов
VanCraft Allterra - это не просто очередной автодом, а пример того, как современные технологии и продуманный дизайн меняют представление о путешествиях. В условиях растущего спроса на мобильные дома, эта модель выделяется сочетанием проходимости и комфорта, что особенно актуально для тех, кто ищет не компромисс, а максимум возможностей.Читать далее
-
07.03.2026, 20:22
В Европе появится новая батарея BYD Blade 2.0 и сеть зарядок 1500 кВт - вызов для рынка
BYD анонсировал выход второго поколения батареи Blade и запуск сети Flash Charging мощностью 1500 кВт в Европе. Это событие может изменить баланс сил на рынке электромобилей и повлиять на привычные стандарты зарядки. Эксперты уже обсуждают, как новые технологии BYD скажутся на конкуренции и инфраструктуре.Читать далее
-
07.03.2026, 19:16
Lotus Eletre X: новый гибридный кроссовер с необычной силовой установкой и большим запасом хода
Lotus представил долгожданный Eletre X с расширенным запасом хода и неожиданной компоновкой силовой установки. Новинка сочетает в себе высокую мощность и экономичность, что может изменить представление о гибридных кроссоверах. Эксперты уже обсуждают, как это повлияет на рынок SUV в 2026 году.Читать далее
-
07.03.2026, 18:26
Навигация нового поколения: как космические технологии меняют подход к ориентированию на Луне
Современные навигационные системы, вдохновленные автомобильными приложениями, выходят за пределы Земли. Разработка Waze-подобной платформы для Луны может изменить подход к исследованию спутника и повысить безопасность будущих миссий. Почему это важно именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 18:06
Необычный фудтрак в стиле ретро-бумбокса из Китая: новый взгляд на мобильные дома
Китайские инженеры вновь удивили автолюбителей, представив фудтрак в виде огромного бумбокса. Такой подход к мобильному жилью и уличной торговле может изменить представления о компактных домах и коммерческих авто. Почему именно сейчас этот тренд набирает обороты - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.03.2026, 17:50
Ford отзывает более 849 тысяч Bronco и Edge из-за риска отключения мультимедиа
Ford объявил о масштабном отзыве внедорожников Bronco и Edge из-за риска перегрева модуля мультимедийной системы. Проблема может привести к временному отключению центрального экрана. Решение - обновление программного обеспечения. Важно знать, как это повлияет на безопасность и комфорт водителей.Читать далее
-
07.03.2026, 17:08
Aprilia выпускает необычный скутер SR GT: сочетание спорта и приключений
Aprilia расширяет границы привычного, представляя SR GT - скутер, который сочетает в себе черты спортивного мотоцикла и внедорожника. Эта новинка уже вызвала интерес у экспертов и автолюбителей, ведь она может изменить представление о возможностях городских скутеров. Почему SR GT оказался в центре внимания - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.03.2026, 16:39
«Нива» сменит имидж: «АвтоВАЗ» подал заявку на новый товарный знак
АвтоВАЗ официально начал процесс смены фирменного знака Niva, подав заявку на регистрацию нового логотипа. Это решение может повлиять на узнаваемость модели и рынок аксессуаров. Почему производитель решился на такой шаг именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что параллельно зарегистрирован еще один товарный знак.Читать далее
-
07.03.2026, 12:16
Buick Riviera: концепт-гран-туризмо с платформой Cadillac и неожиданным подходом
Buick вновь оказался в центре внимания благодаря обсуждению возможного возвращения модели Riviera, построенной на базе Cadillac. Эксперты отмечают, что интерес к премиальным GT растет, но сам бренд пока не готов к радикальным переменам. Почему это важно для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 11:12
Новый уровень комфорта: премиальный кемпер Mesa от Dicot Designs удивляет рынок
Американская компания Dicot Designs представила свежий взгляд на кемперы, выпустив модель Mesa. Этот дом на колесах сочетает в себе современные технологии, продуманный дизайн и максимальный комфорт для путешествий. Почему Mesa уже называют новым эталоном среди автодомов - разбираемся в деталях.Читать далее