Автономный дом на колесах для охоты и рыбалки: кемпер на базе Land Rover Defender 110

Редкий кемпер для охоты на базе Land Rover Defender 110 выставлен на аукцион

На аукционе появился необычный автодом на базе легендарного Land Rover Defender 110. Машина получила не только жилой модуль, но и серьезные технические доработки. Такой вариант может заинтересовать любителей путешествий и активного отдыха, ведь цена пока остается весьма привлекательной.

В мире автодомов редко встречаются проекты, которые сочетают в себе внедорожную проходимость и полноценный комфорт для жизни вдали от цивилизации. Именно такой экземпляр недавно появился на аукционе: кемпер, построенный на базе Land Rover Defender 110, сразу привлек внимание ценителей необычных решений. Его стоимость на данный момент составляет около 645 тысяч рублей, что для техники такого класса выглядит неожиданно доступно.

Фото: Bring a Trailer

Проект реализован компанией Globe Camper, которая не ограничилась установкой жилого модуля из стеклопластика. Внедорожник получил серьезное техническое обновление: под капотом теперь установлен 2,8-литровый турбодизель с турбиной изменяемой формы, новым генератором, интеркулером и радиатором Allisport. Вся нагрузка на четыре колеса через шестиступенчатую механику и двухдиапазонную раздатку Ashcroft LT230. Для повышения проходимости увеличенный дорожный просвет, установлены амортизаторы Fox 2.0 с выносными резервуарами, а колеса обуты в шины BFGoodrich All-Terrain T/A KO2, которые славятся своей цепкостью на сложных покрытиях. Дополнительно внедорожник оснащен лебедкой и мощным светодиодным освещением.

Главная изюминка - жилой отсек с утепленными стенами и подъемной крышей, которая обеспечивает дополнительное пространство внутри. В салоне грамотно расположены шкафчики для хранения, отдельная зона для приготовления пищи с холодильником, мойкой из нержавеющей стали и двухконфорочной газовой плитой с духовкой. Передняя скамья легко трансформируется в дополнительное спальное место, что особенно удобно для длительных поездок.

Поддержание комфортной температуры обеспечивает обогреватель Webasto, все бытовые приборы работают от солнечных батарей, литий-ионной батареи емкостью 270 Ач и инвертора. Такой набор позволяет автономно находиться вдали от города, не жертвуя привычным уровнем комфорта. Аукцион завершится 10 марта, и пока последняя ставка составляет 8 300 долларов, что эквивалентно примерно 645 тысячам рублей.

Этот кемпер может стать настоящей находкой для тех, кто ищет не просто транспорт, а полноценный дом на колесах с целью добраться туда, куда обычного автодома не доедут. В условиях растущего интереса к самостоятельному путешествию и активному отдыху подобные предложения становятся все более актуальными.