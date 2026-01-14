Почему старый японский пикап с автодомом стоит как новая иномарка?

14 января 2026, 16:08
Редкий кемпер Toyota Sunrader 1981 года: дом на колесах из прошлого
Редкий кемпер Toyota Sunrader 1981 года: дом на колесах из прошлого
Уникальный кемпер на базе Toyota 80-х годов удивляет сохранностью. Внутри - кухня, ванная и спальное место. Пробег минимальный, а цена сопоставима с новым авто. Чем еще интересен этот ретроавтомобиль? Узнайте подробности.
Дома на колесах редко ассоциируются с компактными японскими пикапами, но Toyota Sunrader 1981 года ломает стереотипы. Этот автомобиль — не просто транспорт, а настоящий образец эпохи, когда путешествия были медленными, но душевными. Владелец Джон Полк обнаружил этот экземпляр в дилерском центре еще в 2018 году и, по его словам, не смог пройти мимо. Пробег – всего 35 тысяч километров, что для почти сорокалетней машины выглядит почти невероятно.
Под капотом - классический четырехцилиндровый мотор объемом 2,4 литра, выдающий 110 лошадиных сил. В паре с пятиступенчатой механикой он не обещает молниеносного разгона, но и не для этого создан такой автомобиль. Главное - надежность и простота, а не скорость. Недавно проведено техническое обслуживание, список работ прилагается к машине. Это важный момент для тех, кто ценит уверенность в долгих поездках.
Внутри Sunrader скрывает куда больше, чем кажется снаружи. В шестиметровом коридоре разместились полноценная кухня, ванная комната и спальное место, расположенное над кабиной пикапа. Несмотря на возраст, состояние жилого модуля впечатляет. Оригинальные шторы сохранились, хотя и выглядят немного уставшими, сантехника не требует внимания. Кондиционер, установленный недавно, работает без нареканий - редкость для ретроавтодомов.
Цена вопроса - 35 тысяч долларов. Для машины 1981 года это немало, но Sunrader - не просто транспорт, это часть истории. Такие экземпляры редко появляются на рынке.
Sunrader - это не только способ выехать на природу, но и возможность почувствовать атмосферу 80-х, когда даже простая поездка превращалась в маленькое приключение.
Похожие материалы Тойота
-
14.01.2026, 18:11
Chevrolet Corvette ZR1 2019 года ушел с молотка за рекордные 340 тысяч долларов
В США на аукционе продан уникальный Chevrolet Corvette ZR1 2019 года. Автомобиль с минимальным пробегом ушел за сумму, втрое превышающую его цену новым. Почему коллекционеры готовы платить такие деньги? В чем секрет этой машины? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
14.01.2026, 16:42
Jensen International Automotive готовит новый Interceptor: возвращение легенды в 2026 году
Jensen International Automotive решила не ограничиваться реставрацией классики. Компания анонсировала создание современного Grand Tourer. Проект вдохновлен культовым Interceptor. Подробности держатся в секрете, но обещают революцию. Ожидания поклонников растут с каждым днем.Читать далее
-
14.01.2026, 16:37
Во Владивостоке продают автодом Ford Transit 2022 с пробегом 20 тысяч км
Автодом на базе Ford Transit 2022 года выставлен на продажу во Владивостоке. Внутри - полный набор для жизни и путешествий. Пробег - всего 20 тысяч километров. Комплектация удивляет даже бывалых автотуристов. Китайские автодома становятся все популярнее.Читать далее
-
14.01.2026, 16:26
Немецкий прицеп Burstner Scala 530 TL: дом на колесах для работы и отдыха
Burstner Scala 530 TL удивляет продуманной планировкой и комфортом. Внутри есть все для жизни и работы. Газовое отопление и биотуалет обеспечивают автономность для долгих путешествий.Читать далее
-
14.01.2026, 15:55
Электрический автодом на трицикле с солнечными панелями и кондиционером Xiaomi
В Китае появился необычный автодом на базе трицикла. Он оснащен электромотором и солнечными панелями. Внутри - холодильник, кондиционер Xiaomi и даже водонагреватель. Такой дом на колесах способен удивить даже опытных путешественников.Читать далее
-
14.01.2026, 15:43
Автодом на базе Урал Некст с сауной и кухней для охоты и путешествий
Внутри этого автодома скрыта настоящая сауна и просторная кухня. Семь спальных мест и автономные системы делают его идеальным для длительных поездок. Необычные решения в отделке и планировке удивляют даже опытных путешественников. Такой дом на колесах не похож ни на один другой.Читать далее
-
14.01.2026, 15:15
Легендарный автодом Airstream Excella 1982 года: как жили астронавты NASA
Airstream Excella 1982 года снова на слуху. Этот автодом использовали для карантина астронавтов. Внутри - уют, техника и атмосфера прошлого века. Мощный мотор и алюминиевый кузов. Цена удивляет даже опытных коллекционеров.Читать далее
-
14.01.2026, 15:08
Единственная в России Волга ГАЗ-31105 с мотором Chrysler выставлена на продажу
В Ярославской области продают уникальный ГАЗ-31105 2008 года. Автомобиль сохранился в идеальном состоянии. Пробег минимальный, комплектация максимальная. Мотор Chrysler, редкость для России. Цена вызывает споры среди автолюбителей.Читать далее
-
14.01.2026, 15:04
Виртуальный Ferrari 849 Testarossa: современный взгляд на классику 80-х
Ferrari Testarossa - символ эпохи 80-х. Его узнаваемый силуэт и характерный Flat-12 сделали модель легендой. Виртуальная реинкарнация возвращает нас к истокам. Как изменился культовый суперкар? Неожиданные детали ждут вас в материале.Читать далее
-
14.01.2026, 14:58
Автодом Foton 2022 года с пробегом 20 000 км продается во Владивостоке
Во Владивостоке появился автодом Foton 2022 года. Комплектация включает литиевые батареи и солнечные панели. Доставка из Китая занимает до шести недель. Подробности - в материале.Читать далее
Похожие материалы Тойота
-
14.01.2026, 18:11
Chevrolet Corvette ZR1 2019 года ушел с молотка за рекордные 340 тысяч долларов
В США на аукционе продан уникальный Chevrolet Corvette ZR1 2019 года. Автомобиль с минимальным пробегом ушел за сумму, втрое превышающую его цену новым. Почему коллекционеры готовы платить такие деньги? В чем секрет этой машины? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
14.01.2026, 16:42
Jensen International Automotive готовит новый Interceptor: возвращение легенды в 2026 году
Jensen International Automotive решила не ограничиваться реставрацией классики. Компания анонсировала создание современного Grand Tourer. Проект вдохновлен культовым Interceptor. Подробности держатся в секрете, но обещают революцию. Ожидания поклонников растут с каждым днем.Читать далее
-
14.01.2026, 16:37
Во Владивостоке продают автодом Ford Transit 2022 с пробегом 20 тысяч км
Автодом на базе Ford Transit 2022 года выставлен на продажу во Владивостоке. Внутри - полный набор для жизни и путешествий. Пробег - всего 20 тысяч километров. Комплектация удивляет даже бывалых автотуристов. Китайские автодома становятся все популярнее.Читать далее
-
14.01.2026, 16:26
Немецкий прицеп Burstner Scala 530 TL: дом на колесах для работы и отдыха
Burstner Scala 530 TL удивляет продуманной планировкой и комфортом. Внутри есть все для жизни и работы. Газовое отопление и биотуалет обеспечивают автономность для долгих путешествий.Читать далее
-
14.01.2026, 15:55
Электрический автодом на трицикле с солнечными панелями и кондиционером Xiaomi
В Китае появился необычный автодом на базе трицикла. Он оснащен электромотором и солнечными панелями. Внутри - холодильник, кондиционер Xiaomi и даже водонагреватель. Такой дом на колесах способен удивить даже опытных путешественников.Читать далее
-
14.01.2026, 15:43
Автодом на базе Урал Некст с сауной и кухней для охоты и путешествий
Внутри этого автодома скрыта настоящая сауна и просторная кухня. Семь спальных мест и автономные системы делают его идеальным для длительных поездок. Необычные решения в отделке и планировке удивляют даже опытных путешественников. Такой дом на колесах не похож ни на один другой.Читать далее
-
14.01.2026, 15:15
Легендарный автодом Airstream Excella 1982 года: как жили астронавты NASA
Airstream Excella 1982 года снова на слуху. Этот автодом использовали для карантина астронавтов. Внутри - уют, техника и атмосфера прошлого века. Мощный мотор и алюминиевый кузов. Цена удивляет даже опытных коллекционеров.Читать далее
-
14.01.2026, 15:08
Единственная в России Волга ГАЗ-31105 с мотором Chrysler выставлена на продажу
В Ярославской области продают уникальный ГАЗ-31105 2008 года. Автомобиль сохранился в идеальном состоянии. Пробег минимальный, комплектация максимальная. Мотор Chrysler, редкость для России. Цена вызывает споры среди автолюбителей.Читать далее
-
14.01.2026, 15:04
Виртуальный Ferrari 849 Testarossa: современный взгляд на классику 80-х
Ferrari Testarossa - символ эпохи 80-х. Его узнаваемый силуэт и характерный Flat-12 сделали модель легендой. Виртуальная реинкарнация возвращает нас к истокам. Как изменился культовый суперкар? Неожиданные детали ждут вас в материале.Читать далее
-
14.01.2026, 14:58
Автодом Foton 2022 года с пробегом 20 000 км продается во Владивостоке
Во Владивостоке появился автодом Foton 2022 года. Комплектация включает литиевые батареи и солнечные панели. Доставка из Китая занимает до шести недель. Подробности - в материале.Читать далее