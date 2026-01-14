Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

14 января 2026, 16:08

Редкий кемпер Toyota Sunrader 1981 года: дом на колесах из прошлого

Почему старый японский пикап с автодомом стоит как новая иномарка?

Уникальный кемпер на базе Toyota 80-х годов удивляет сохранностью. Внутри - кухня, ванная и спальное место. Пробег минимальный, а цена сопоставима с новым авто. Чем еще интересен этот ретроавтомобиль? Узнайте подробности.

Дома на колесах редко ассоциируются с компактными японскими пикапами, но Toyota Sunrader 1981 года ломает стереотипы. Этот автомобиль — не просто транспорт, а настоящий образец эпохи, когда путешествия были медленными, но душевными. Владелец Джон Полк обнаружил этот экземпляр в дилерском центре еще в 2018 году и, по его словам, не смог пройти мимо. Пробег – всего 35 тысяч километров, что для почти сорокалетней машины выглядит почти невероятно.

Фото: Courtesy of John Polk

Под капотом - классический четырехцилиндровый мотор объемом 2,4 литра, выдающий 110 лошадиных сил. В паре с пятиступенчатой ​​механикой он не обещает молниеносного разгона, но и не для этого создан такой автомобиль. Главное - надежность и простота, а не скорость. Недавно проведено техническое обслуживание, список работ прилагается к машине. Это важный момент для тех, кто ценит уверенность в долгих поездках.

Фото: Courtesy of John Polk

Внутри Sunrader скрывает куда больше, чем кажется снаружи. В шестиметровом коридоре разместились полноценная кухня, ванная комната и спальное место, расположенное над кабиной пикапа. Несмотря на возраст, состояние жилого модуля впечатляет. Оригинальные шторы сохранились, хотя и выглядят немного уставшими, сантехника не требует внимания. Кондиционер, установленный недавно, работает без нареканий - редкость для ретроавтодомов.

Цена вопроса - 35 тысяч долларов. Для машины 1981 года это немало, но Sunrader - не просто транспорт, это часть истории. Такие экземпляры редко появляются на рынке.

Sunrader - это не только способ выехать на природу, но и возможность почувствовать атмосферу 80-х, когда даже простая поездка превращалась в маленькое приключение. 

Упомянутые марки: Toyota
