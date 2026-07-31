Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

31 июля 2026, 13:28

Редкий концепт Lada Roadster: как уникальный прототип вернулся на завод

Редкий концепт Lada Roadster: как уникальный прототип вернулся на завод

Из забытого концепта - в музей АвтоВАЗа: как возрождали легендарный и очень смелый Lada Roadster

Редкий концепт Lada Roadster: как уникальный прототип вернулся на завод

Lada Roadster - концепт-кар, который когда-то удивил публику смелыми решениями, вновь оказался в центре внимания. Мало кто знает, что этот автомобиль стал не только экспериментом, но и полигоном для новых технологий. Почему его восстановление спустя годы важно для всей отрасли, какие детали скрывает история создания и что говорят специалисты - разбираемся в материале.

Lada Roadster - концепт-кар, который когда-то удивил публику смелыми решениями, вновь оказался в центре внимания. Мало кто знает, что этот автомобиль стал не только экспериментом, но и полигоном для новых технологий. Почему его восстановление спустя годы важно для всей отрасли, какие детали скрывает история создания и что говорят специалисты - разбираемся в материале.

История Lada Roadster вновь оказалась в центре внимания российских автолюбителей, ведь речь идет не просто о редком концепте, а о машине, которая в свое время задала новые стандарты для отечественного автопрома. Восстановление этого уникального прототипа - не только повод вспомнить о смелых экспериментах АвтоВАЗа, но и возможность оценить, как далеко шагнули технологии и подходы к созданию автомобилей в России.

Проект Lada Roadster был реализован в начале 2000-х годов, когда дизайнер Сергей Нужный, прошедший обучение в школе Espera Sbarro, вместе с Михаилом Пономаревым и небольшой командой специалистов, за семь месяцев собрал концепт на базе предсерийной Lada Kalina. Для этого пришлось укоротить колесную базу на 150 мм, полностью изменить кузов и объединить оригинальные решения с деталями от других моделей: рамка лобового стекла досталась от «десятки», каркас дверей - от Alfa Romeo GTV, а оптика - от Volkswagen Golf IV. Такой подход позволил создать нечто действительно необычное для российского рынка.

Впервые Lada Roadster был представлен на Московском международном автосалоне в 2000 году, где вызвал немалый интерес у публики и специалистов. Уже через год автомобиль отправился на мотор-шоу в Женеву, что само по себе стало редким случаем для российских концептов того времени. Главной технической особенностью стала Г-образная жесткая крыша с сервоприводами: вместо привычного сложного механизма инженеры предложили конструкцию, в которой крыша сдвигалась назад и вниз, укладываясь между задними крыльями поверх багажника. Это решение позволило сохранить полезный объем багажника и сделать механизм проще и легче аналогов.

Под капотом Roadster разместили 2-литровый 16-клапанный двигатель мощностью около 106 л.с., который работал в паре с пятиступенчатой коробкой передач с последовательным переключением. Несмотря на эффектный внешний вид и инновационные решения, проект требовал серьезных инвестиций и внедрения новых производственных технологий. Российский рынок тогда не был готов к подобным моделям, а экспортировать автомобиль в Европу оказалось невозможным из-за ограничений. В результате Lada Roadster остался в единственном экземпляре, но, как отмечают дизайнеры, стал важным этапом для развития модельного ряда АвтоВАЗа и площадкой для отработки быстрых прототипов.

Спустя почти четверть века специалисты завода решили вернуть к жизни этот уникальный автомобиль. Реставрация заняла около полугода: команда восстановила лакокрасочное покрытие, обновила интерьер, заново изготовила утраченную часть переднего бампера, устранила мелкие дефекты салона, обслужила тормозную систему и реанимировала механизм трансформации крыши. Двигатель сохранился в хорошем состоянии, и после завершения работ Roadster своим ходом заехал в музей АвтоВАЗа.

Интересно, что судьба концептов и их влияние на развитие автопрома часто обсуждается экспертами. Например, в материале о последствиях остановки заводов Toyota и Honda после землетрясения в Японии рассматривались вопросы влияния технологических сбоев на рынок. В случае с Lada Roadster можно говорить о том, что даже единичные проекты способны задать направление для целой отрасли.

Для справки: концепт-кары, как правило, не доходят до серийного производства, но именно они позволяют производителям тестировать новые идеи и технологии. Lada Roadster стал примером того, как смелый эксперимент может повлиять на подход к созданию автомобилей в России. Его восстановление - не просто жест уважения к истории, но и напоминание о том, что инновации возможны даже в самых неожиданных условиях. Сегодня автомобиль занимает достойное место в музее АвтоВАЗа, а его история служит вдохновением для новых поколений инженеров и дизайнеров.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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