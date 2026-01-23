Сверхтяжелый тягач из прошлого — шанс купить легенду или риск?

23 января 2026, 12:59
Редкий КЗКТ-7428 с 26-литровым дизелем выставлен на продажу в Череповце
В Череповце появился уникальный шанс приобрести мощный тягач КЗКТ-7428. Машина простаивает на хранении более 20 лет. Цена вызывает вопросы, а техническое состояние интригует. Кто решится на такую покупку?
В Череповце на продажу выставлен по-настоящему уникальный экземпляр отечественной техники — сверхтяжелый седельный тягач КЗКТ-7428. Этот гигант, созданный на Курганском заводе колесных тягачей, больше двадцати лет провел на хранении и теперь ищет нового владельца, пишет портал ufocar.ru. Цена вопроса — 2 миллиона рублей, что для подобной машины выглядит одновременно заманчиво и настораживающе.
КЗКТ-7428 — не просто грузовик, а настоящая легенда среди спецтехники. Его предназначение — перевозка огромных прицепов и полуприцепов, масса которых может превышать 100 тонн. Такие машины обычно работают там, где обычная техника бессильна: на бездорожье, в условиях крайнего севера, на строительстве мостов и нефтяных трасс. Впрочем, встретить их на дорогах общего пользования — большая редкость.
Главная гордость этого тягача — 26-литровый дизельный двигатель ЯМЗ-8401.10. Двенадцать цилиндров, 525 лошадиных сил, внушительный запас крутящего момента. В паре с механической коробкой передач и раздаткой с понижающим рядом этот мотор способен сдвинуть с места практически любой груз. Максимальная скорость — около 60 км/ч, а запас хода превышает тысячу километров. Для спецтехники такого класса это впечатляющие показатели.
В объявлении не указаны ни пробег, ни подробности эксплуатации. Продавец уверяет, что техника полностью исправна и не требует капитального ремонта. Однако после столь долгого хранения у потенциальных покупателей наверняка возникнут вопросы: насколько реально состояние соответствует заявленному? Не потребуется ли серьезных вложений уже после покупки? Впрочем, для энтузиастов и коллекционеров подобные риски — часть азарта.
КЗКТ-7428 — одна из последних моделей, выпущенных на легендарном заводе, который когда-то снабжал армию и промышленность всей страны. Сегодня такие машины становятся все большей редкостью, а их появление на открытом рынке — событие само по себе. Для кого-то это шанс заполучить мощнейший инструмент для работы, для других — возможность прикоснуться к истории отечественного машиностроения.
Сумма в 2 миллиона рублей за подобный тягач выглядит вполне оправданной, если техника действительно в рабочем состоянии. Но даже если потребуется вложить дополнительные средства, подобная покупка — это не просто транспорт, а часть эпохи, которую уже не вернуть. Вопрос лишь в том, найдется ли тот, кто решится на такой шаг.
