Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

3 июля 2026, 10:56

Редкий Лада Тарзан с дизелем: что скрывает состояние и история ремонта

Редкий Лада Тарзан с дизелем: что скрывает состояние и история ремонта

Не просто «девятка», а настоящий внедорожник: редкая дизельная Лада Тарзан ищет нового владельца

Редкий Лада Тарзан с дизелем: что скрывает состояние и история ремонта

На рынке появилась уникальная Лада Тарзан с дизельным мотором. Автомобиль прошел серьезный ремонт и сохранил достойное состояние. Мало кто знает, что такие экземпляры встречаются крайне редко, а их технические нюансы часто игнорируют при покупке. Что грозит владельцам и какие детали стоит проверить - объясняем на примере конкретного предложения из Тольятти.

На рынке появилась уникальная Лада Тарзан с дизельным мотором. Автомобиль прошел серьезный ремонт и сохранил достойное состояние. Мало кто знает, что такие экземпляры встречаются крайне редко, а их технические нюансы часто игнорируют при покупке. Что грозит владельцам и какие детали стоит проверить - объясняем на примере конкретного предложения из Тольятти.

В Тольятти выставлен на продажу ВАЗ 2109-34 2001 года - одна из самых необычных модификаций, вошедших в историю под именем Лада Тарзан. Этот внедорожник, созданный на базе Самары, но с рамой и технической начинкой от Нивы, стал настоящей находкой для ценителей редких отечественных машин.

Главная особенность представленного экземпляра - наличие 1,9-литрового турбодизеля Peugeot, что делает его практически уникальным среди собратьев. Большинство подобных моделей комплектовались стандартными вазовскими моторами, а дизельная версия встречается крайне редко. Такой двигатель не только увеличивает тягу на низких оборотах, но и заметно снижает расход топлива, что особенно актуально в условиях российских дорог и цен на топливо.

Конструкция Лада Тарзан заслуживает отдельного внимания. В отличие от большинства серийных моделей, здесь применена независимая задняя подвеска, унифицированная с передней, что положительно сказывается на управляемости и комфорте. Большинство агрегатов, кроме карданного вала, пружин и амортизаторов, были взяты с серийных автомобилей ВАЗ, что облегчает обслуживание и поиск запчастей. Пластиковый обвес придает машине узнаваемый внешний вид и защищает кузов от повреждений на бездорожье.

Машина прошла капитальный ремонт в 2016 году. Кроме того, по словам владельца, в июле 2025 года проведена замена помпы, роликов, ремня ГРМ, регулировка клапанов, а также проверка турбины и фильтров. В январе 2025 года полностью отремонтировали ходовую часть. Рама автомобиля находится в хорошем состоянии, номера читаются без проблем, что важно для оформления документов.

Особое внимание заслуживает тот факт, что вместе с автомобилем предлагается родной двигатель, который требует замены головки блока цилиндров - нужная деталь уже имеется. Это может быть интересным бонусом для тех, кто планирует восстановление машины до оригинального состояния или рассматривает вариант дальнейшей модернизации. Владелец отмечает, что автомобиль не требует вложений на данный момент, однако потенциальному покупателю стоит учитывать предстоящие работы, чтобы избежать неожиданных расходов. Цена - 650 тысяч рублей.

На фоне роста интереса к редким и необычным моделям, Лада Тарзан с дизельным мотором выглядит привлекательным вариантом для тех, кто ищет неординарное решение для бездорожья или коллекции. Как показывает практика, такие автомобили часто становятся объектом внимания не только энтузиастов, но и специалистов по восстановлению техники. Важно помнить, что состояние рамы и наличие оригинальных агрегатов существенно влияют на стоимость и перспективы дальнейшей эксплуатации.

Эксперты советуют внимательно изучать историю обслуживания и ремонта, а также обращать внимание на детали, которые могут быть критичны для безопасности и надежности. Например, дисковые тормоза по кругу и своевременное обслуживание рамы - редкость для машин этого возраста. Важно также учитывать, что на рынке подержанных авто встречаются случаи, когда некачественное топливо приводит к серьезным поломкам, как это было подробно разобрано в материале о последствиях использования плохого бензина - подробности можно узнать здесь.

Для справки: Лада Тарзан выпускалась ограниченным тиражом и сочетала в себе элементы легкового и внедорожного сегмента. Дизельные версии встречаются крайне редко, а их техническое состояние напрямую зависит от качества обслуживания и своевременного ремонта. При покупке подобных автомобилей важно учитывать не только внешний вид, но и историю эксплуатации, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем. Такой подход позволяет сделать осознанный выбор и получить максимум пользы от владения уникальным транспортным средством.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) 2109
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada), Peugeot
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