Аукцион в Беверли-Хиллз, 13 тысяч миль пробега и уникальный дизайн — почему Murcielago снова в центре внимания

4 марта 2026, 19:43
Редкий Lamborghini Murcielago LP640 Roadster 2008 года ушел с молотка за рекордную сумму
На аукционе в США продан Lamborghini Murcielago LP640 Roadster 2008 года с минимальным пробегом и эксклюзивной отделкой. Эксперты отмечают, что спрос на такие автомобили растет, а их стоимость продолжает удивлять даже опытных коллекционеров. Почему именно сейчас этот суперкар оказался в центре обсуждения - разбираемся в деталях.
Продажа Lamborghini Murcielago LP640 Roadster 2008 года на аукционе в Беверли-Хиллз стала настоящим событием для поклонников эксклюзивных автомобилей. Этот экземпляр представляет собой не только редкую комплектацию, но и состояние: всего 13 тысяч миль на одометре, эффектный белый цвет Bianco Isis и контрастный салон из черной и белой кожи. Итоговая цена - 418 000 долларов без учета комиссии - подтверждает, что интерес к культовым моделям Lamborghini не ослабевает даже спустя почти два шага после выхода на рынок.
Murcielago LP640 Roadster – это не просто автомобиль, символ эпохи, когда итальянский бренд устанавливал атмосферный двигатель V12 и агрессивный дизайн. В 2026 году такие машины становятся все более востребованными среди коллекционеров, ведь современные суперкары уже редко предлагают подобную харизму и экзотичные ощущения от вождения. По мнению экспертов, именно сочетание классической механики и узнаваемого стиля делает Murcielago особенно привлекательным для тех, кто ценит не только скорость, но и эмоции за рулем.
Интересно, что спрос на редкие версии Lamborghini растет на фоне общей тенденции к электрификации и ужесточения экологических норм. Многие коллекционеры стремятся приобрести в последние годы большие атмосферные моторы, пока такие автомобили все еще доступны на рынке. Как отмечают эксперты, подобные сделки становятся все более частыми, а цены на культовые модели продолжают расти. Продажа родстера Murcielago LP640 за 418 тысяч долларов выглядит вполне вполне обычной сделкой.
Стоит отметить, что рынок эксклюзивных автомобилей в США и Европе переживает настоящий бум. Аналитики связывают это с растущим интересом к инвестициям в редкие транспортные средства, а также с желанием коллекционеров сохранить часть автомобильной истории. Впрочем, не только суперкар Lamborghini вызывает ажиотаж: например, эксперты недавно обсуждали, сколько потребуется потратить на Lada Largus в Москве за пять лет эксплуатации .
В итоге, продажа Murcielago LP640 Roadster 2008 года - это не просто очередная аукционная сделка, а отражение последних изменений в автомобильной культуре. С каждым годом такие автомобили становятся все более ценными не только с точки зрения коллекционирования, но и как часть истории.
