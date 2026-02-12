Почему Toyota Land Cruiser 200 с минимальным пробегом стоит дороже новых 300-х и кто готов платить такие суммы

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

12 февраля 2026, 13:41

Редкий Land Cruiser 200 продают в Москве по цене квариры

Редкий Land Cruiser 200 продают в Москве по цене квариры

Почему Toyota Land Cruiser 200 с минимальным пробегом стоит дороже новых 300-х и кто готов платить такие суммы

Редкий Land Cruiser 200 продают в Москве по цене квариры

В Москве появился уникальный экземпляр Toyota Land Cruiser 200: внедорожник 2020 года с пробегом всего 319 км оценили в 21 млн рублей. Почему цена оказалась выше новых моделей и что скрывается за этим предложением - разбираемся в деталях.

В Москве появился уникальный экземпляр Toyota Land Cruiser 200: внедорожник 2020 года с пробегом всего 319 км оценили в 21 млн рублей. Почему цена оказалась выше новых моделей и что скрывается за этим предложением - разбираемся в деталях.

На российском рынке автомобилей с пробегом вновь всплыла ситуация, которая не может остаться незамеченной среди автолюбителей. В столице выставлен на продажу Toyota Land Cruiser 200, который за четыре года практически не покидал гараж. Пробег - всего 319 километров, что для модели 2020 года выглядит почти невероятно. Владелец просит за этот внедорожник 21 миллион рублей, что заметно превышает средние цены даже на новые Land Cruiser 300. Такой шаг вызывает вопросы: чем обусловлен столь высокий ценник и есть ли у этого предложения реальный шанс найти своего покупателя?

Land Cruiser 200 давно стал символом надежности и статуса на российских дорогах. После прекращения официальных поставок Toyota из России спрос на эти автомобили только вырос, а предложения с минимальным пробегом стали настоящей редкостью. В данном случае речь идет о максимальной комплектации Executive Lounge: дизельный V8 на 249 л. с., полный привод с блокировками, автомат, а также полный набор современных опций - от памяти сидений до вентиляции и подогрева. Дополнительно владелец позаботился о защите кузова пленкой, шумоизоляции и установке защиты картера. Машина хранилась исключительно в теплом гараже, что подтверждает ее практически идеальное состояние.

Однако даже с учетом всех этих факторов цена в 21 миллион рублей выглядит вызывающе. Для сравнения, новые Land Cruiser 300 у дилеров сейчас стартуют примерно с 12,5 миллионов. Разница ощутимая, и возникает логичный вопрос: за что именно покупатель должен переплатить почти вдвое? Владелец объясняет стоимость статусом «легенды», которая уходит в историю, и уникальным состоянием автомобиля. Но насколько это оправдано с точки зрения рынка?

С одной стороны, Land Cruiser 200 действительно стал культовым автомобилем, особенно после прекращения официальных поставок. Его ценят за выносливость, комфорт и универсальность. С другой - даже самые редкие экземпляры редко уходят по цене, превышающей новые аналоги. В последние годы на рынке появлялись предложения с пробегом до 10 тысяч километров, но их стоимость редко поднималась выше 15 миллионов. Здесь же ставка делается на уникальность: практически новый автомобиль, который можно считать коллекционным.

Покупатель, готовый выложить такую сумму, скорее всего, ищет не просто транспорт, а символ эпохи и вложение в редкость. В условиях, когда Land Cruiser 200 уже не выпускается, а спрос на них стабильно высок, такие предложения могут найти своего ценителя. Однако для большинства автолюбителей подобная цена выглядит чрезмерной, особенно если учесть, что за эти деньги можно приобрести не только новый Land Cruiser 300, но и несколько других премиальных внедорожников.

В итоге, продажа почти нулевого Land Cruiser 200 за 21 миллион - это не просто сделка, а своеобразный тест на готовность рынка платить за статус и уникальность. Время покажет, найдется ли покупатель, который оценит этот экземпляр по достоинству, или же продавцу придется скорректировать свои ожидания.

Упомянутые модели: Toyota Land Cruiser (от 7 278 000 Р)
Упомянутые марки: Toyota
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тойота

Похожие материалы Тойота

Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Tenet T7 неожиданно стал лидером продаж SUV, сместив Haval Jolion
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тюмень Сочи Красноярск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться