Почему Toyota Land Cruiser 200 с минимальным пробегом стоит дороже новых 300-х и кто готов платить такие суммы

12 февраля 2026, 13:41
Редкий Land Cruiser 200 продают в Москве по цене квариры
В Москве появился уникальный экземпляр Toyota Land Cruiser 200: внедорожник 2020 года с пробегом всего 319 км оценили в 21 млн рублей. Почему цена оказалась выше новых моделей и что скрывается за этим предложением - разбираемся в деталях.
На российском рынке автомобилей с пробегом вновь всплыла ситуация, которая не может остаться незамеченной среди автолюбителей. В столице выставлен на продажу Toyota Land Cruiser 200, который за четыре года практически не покидал гараж. Пробег - всего 319 километров, что для модели 2020 года выглядит почти невероятно. Владелец просит за этот внедорожник 21 миллион рублей, что заметно превышает средние цены даже на новые Land Cruiser 300. Такой шаг вызывает вопросы: чем обусловлен столь высокий ценник и есть ли у этого предложения реальный шанс найти своего покупателя?
Land Cruiser 200 давно стал символом надежности и статуса на российских дорогах. После прекращения официальных поставок Toyota из России спрос на эти автомобили только вырос, а предложения с минимальным пробегом стали настоящей редкостью. В данном случае речь идет о максимальной комплектации Executive Lounge: дизельный V8 на 249 л. с., полный привод с блокировками, автомат, а также полный набор современных опций - от памяти сидений до вентиляции и подогрева. Дополнительно владелец позаботился о защите кузова пленкой, шумоизоляции и установке защиты картера. Машина хранилась исключительно в теплом гараже, что подтверждает ее практически идеальное состояние.
Однако даже с учетом всех этих факторов цена в 21 миллион рублей выглядит вызывающе. Для сравнения, новые Land Cruiser 300 у дилеров сейчас стартуют примерно с 12,5 миллионов. Разница ощутимая, и возникает логичный вопрос: за что именно покупатель должен переплатить почти вдвое? Владелец объясняет стоимость статусом «легенды», которая уходит в историю, и уникальным состоянием автомобиля. Но насколько это оправдано с точки зрения рынка?
С одной стороны, Land Cruiser 200 действительно стал культовым автомобилем, особенно после прекращения официальных поставок. Его ценят за выносливость, комфорт и универсальность. С другой - даже самые редкие экземпляры редко уходят по цене, превышающей новые аналоги. В последние годы на рынке появлялись предложения с пробегом до 10 тысяч километров, но их стоимость редко поднималась выше 15 миллионов. Здесь же ставка делается на уникальность: практически новый автомобиль, который можно считать коллекционным.
Покупатель, готовый выложить такую сумму, скорее всего, ищет не просто транспорт, а символ эпохи и вложение в редкость. В условиях, когда Land Cruiser 200 уже не выпускается, а спрос на них стабильно высок, такие предложения могут найти своего ценителя. Однако для большинства автолюбителей подобная цена выглядит чрезмерной, особенно если учесть, что за эти деньги можно приобрести не только новый Land Cruiser 300, но и несколько других премиальных внедорожников.
В итоге, продажа почти нулевого Land Cruiser 200 за 21 миллион - это не просто сделка, а своеобразный тест на готовность рынка платить за статус и уникальность. Время покажет, найдется ли покупатель, который оценит этот экземпляр по достоинству, или же продавцу придется скорректировать свои ожидания.
