Редкий советский внедорожник-амфибия ищет нового владельца – обмен возможен

23 января 2026, 09:57
Единственный в России ЛуАЗ-амфибия 1988 года выставлен на продажу в Таганроге
В Таганроге появился шанс приобрести уникальный ЛуАЗ ТПК-амфибию после полной реставрации. Машина не только для коллекции, но и для активного отдыха. Документы в порядке, возможен обмен. Подробности – в материале.
В Таганроге на продажу выставлен по-настоящему уникальный автомобиль – ЛуАЗ ТПК-амфибия 1988 года выпуска. Как выяснил 110km.ru, этот экземпляр прошел полную реставрацию и теперь выглядит так, будто только что сошел с конвейера. Подобные машины редко встречаются даже на профильных выставках, а уж в таком состоянии – и вовсе большая редкость.
Автомобиль предназначен для настоящих ценителей советской техники и коллекционеров, которые ищут не просто транспорт, а часть истории. ЛуАЗ ТПК способен не только передвигаться по бездорожью, но и уверенно держится на воде. Благодаря установленному водомету и доработанному мотору, амфибия легко справляется с переправами и может перевозить до четырех человек без малейших проблем.
Владелец отмечает, что автомобиль неоднократно становился участником различных мероприятий и шоу, где неизменно привлекал внимание публики и даже приносил неплохие гонорары. Машина подходит не только для коллекции, но и для активного отдыха – рыбалки, охоты или просто выездов на природу. В комплекте с автомобилем идут видеоролики с реальных сплавов, которые можно получить по запросу.
Техническое состояние ЛуАЗа вызывает уважение: мотор заменен на более современный объемом 1,6 литра и мощностью 82 лошадиные силы, установлен водомет, а колеса при движении по воде продолжают вращаться, добавляя тягу. Кузов прошел полную обработку, автомобиль был разобран до последнего болта и собран заново. Все документы в порядке, машина стоит на учете в ГИБДД, ограничений и розыска нет.
Пробег составляет всего 12 тысяч километров, что для подобной техники практически ничто. За всю историю у автомобиля было только два владельца, а руль – левый, что удобно для российских дорог. Владелец готов рассмотреть варианты обмена на другой автомобиль или спецтехнику, что делает предложение еще более интересным для потенциальных покупателей.
Отдельно стоит отметить, что по данным отчета по VIN-коду, объем и мощность двигателя не совпадают с ПТС, однако это не мешает автомобилю быть полностью легальным и зарегистрированным. За годы эксплуатации ЛуАЗ не попадал в неприятные истории, не числится в розыске и не имеет ограничений.
Цена вопроса – 750 тысяч рублей. Для тех, кто ищет не просто транспорт, а настоящий раритет с возможностью использовать его по назначению, это предложение может стать отличной инвестицией. В условиях, когда на рынке все меньше по-настоящему уникальных автомобилей, такой ЛуАЗ способен стать жемчужиной любой коллекции или верным спутником для приключений.
