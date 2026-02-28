Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

28 февраля 2026, 11:05

Редкий Maserati Ghibli S Nerissimo ушел с молотка дешевле новой Toyota Corolla

Почему роскошный итальянский седан 2017 года оказался доступнее популярного японского автомобиля — детали сделки и особенности комплектации

На онлайн-аукционе в США Maserati Ghibli S Nerissimo 2017 года продан всего за 20 тысяч долларов - это ниже стоимости новой Toyota Corolla. Разбираемся, чем уникален этот экземпляр, и почему такие предложения появляются все чаще.

Ситуация, когда премиальный Maserati Ghibli S Nerissimo 2017 года оказывается дешевле новой Toyota Corolla, наглядно демонстрирует, как быстро меняется рынок подержанных автомобилей. Итальянский седан, который еще недавно считался символом статуса, теперь может стать неожиданно доступным вариантом для тех, кто ищет нечто особенное за разумные деньги. Такой поворот событий заставляет задуматься о реальной ценности роскошных машин с пробегом и о том, как стремительно они теряют в цене.

На аукционе в США этот Maserati ушел за 20 тысяч долларов — сумма, которая сегодня не дотягивает даже до минимальной цены новой Toyota Corolla на американском рынке, базовая версия которой стартует от 22 925 долларов без учета доставки. Таким образом, покупатель получил не просто автомобиль, а целый набор эмоций и впечатлений, которые сложно сравнить с ощущениями от владения массовым седаном.

Экземпляр, о котором идет речь, имеет чистый титул штата Вирджиния и пробег 71 700 миль (115 400 км). За три года до продажи машина получила незначительные повреждения — по словам продавца, речь шла лишь о царапинах на бампере. В сервисной истории отмечены замена стекол в 2024 и 2025 годах, а также стандартное техобслуживание: в 2022 году на пробеге 39 660 миль были заменены масло, фильтр и свечи зажигания, а годом ранее — передние тормозные диски. Продавец утверждает, что в период с 2024 по 2026 год автомобиль проходил дополнительные работы, но подтверждающих документов не предоставил.

Особого внимания заслуживает версия Nerissimo Edition. Внешне автомобиль выделяется черными 20-дюймовыми дисками Urano, красными тормозными суппортами и черными акцентами кузова. В салоне — черная кожа с красной прострочкой, элементы из карбона и премиальная аудиосистема Harman Kardon. Внутри также присутствуют расширенный кожаный пакет, камера заднего вида и самоблокирующийся дифференциал. Под капотом установлен 3,0-литровый V6 с двойным турбонаддувом, выдающий 404 л.с. и 550 Нм крутящего момента. Среди доработок — золотистые акценты, задние фонари от более свежей версии, затемненная оптика и карбоновые элементы на корме.

Интересно, что нынешний владелец приобрел этот Maserati в конце 2020 года, а теперь решил выставить его на продажу через площадку Cars&Bids. Причины продажи не раскрываются, но автомобиль ушел вместе с двумя ключами и оригинальной сервисной книжкой. Ситуация с этим Maserati напоминает о том, как быстро меняются предпочтения покупателей и насколько непредсказуемым может быть рынок. Впрочем, подобные истории не редкость.

В итоге, покупка подержанного Maserati за цену массового седана - это всегда компромисс между желанием выделиться и готовностью мириться с затратами на обслуживание. Но для тех, кто ищет эмоции и не боится возможных расходов, такие предложения становятся настоящей находкой на рынке.

Упомянутые модели: Maserati Ghibli (от 5 200 000 Р), Toyota Corolla (от 891 000 Р)
Упомянутые марки: Maserati, Toyota
