Из «Ле‑Мана» в гараж Pink Floyd: невероятная история редчайшего McLaren, который выставили на торги

23 июля 2026, 09:15
Редкий McLaren F1 GTR Никa Мейсона выставлен на аукцион за рекордную сумму
Редкий McLaren F1 GTR Никa Мейсона выставлен на аукцион за рекордную сумму
На аукционе RM Sotheby’s появится McLaren F1 GTR, который долгие годы находился в собственности барабанщика Pink Floyd Ника Мейсона. Оценочная стоимость автомобиля - 35 миллионов долларов. Почему этот лот вызывает ажиотаж среди коллекционеров и что отличает его от других подобных моделей, объясняют специалисты. Мало кто знает, что история этой машины связана не только с автоспортом, но и с искусством.
На аукционе RM Sotheby’s в августе будет представлен один из самых редких суперкаров современности - McLaren F1 GTR, который принадлежал Нику Мейсону, барабанщику легендарной группы Pink Floyd. По данным abw.by, автомобиль оценивается в 35 миллионов долларов, и если сделка состоится, этот экземпляр войдет в число самых дорогих McLaren, когда-либо проданных на открытых торгах.
Этот McLaren F1 GTR уникален не только своим происхождением, но и историей эксплуатации. Машина была выпущена в 1996 году в числе всего девяти экземпляров, причем именно этот автомобиль стал первым в серии. Изначально он был построен для участия в квалификации к знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана», однако в самой гонке так и не стартовал. Позже автомобиль был переоборудован для использования на дорогах общего пользования, что само по себе редкость для подобных моделей.
Ник Мейсон стал единственным частным владельцем этого суперкара, приобретя его в 1999 году. Особое внимание привлекает оформление кузова: автомобиль расписан в стиле поп-арт, что выделяет его среди других F1 GTR. За годы эксплуатации машина несколько раз попадала в аварии, однако каждый раз ее восстанавливали специалисты мастерской Lanzante, благодаря чему сегодня автомобиль находится в идеальном состоянии.
Коллекционирование редких автомобилей для Мейсона - не просто хобби, а часть жизни, начавшаяся еще в те времена, когда Pink Floyd только набирали популярность. Его гараж всегда отличался необычными и ценными экземплярами, и нынешняя продажа McLaren F1 GTR может стать одним из самых заметных событий года на рынке коллекционных авто. Эксперты отмечают, что подобные лоты появляются крайне редко, а сочетание гоночной истории, уникального дизайна и знаменитого владельца делает этот автомобиль особенно привлекательным для инвесторов и коллекционеров.
Интересно, что на рынке эксклюзивных автомобилей в последние годы наблюдается рост интереса к моделям с необычной историей и яркой индивидуальностью. Как отмечают специалисты, такие машины не только сохраняют стоимость, но и часто становятся выгодными инвестициями. В этом контексте продажа McLaren F1 GTR Мейсона может задать новый тренд для рынка. К слову, недавно внимание автолюбителей привлекла новость о том, что даже массовые модели, такие как Веста, получают новые опции без повышения цены - эксперты объяснили, почему это важно для рынка.
Справка 110km.ru. Ник Мейсон - британский музыкант, барабанщик и один из основателей группы Pink Floyd. Помимо музыкальной карьеры, он известен как страстный коллекционер редких автомобилей и участник исторических автогонок. McLaren F1 GTR - гоночная версия культового суперкара McLaren F1, созданная для участия в соревнованиях класса GT. Всего было выпущено 28 экземпляров F1 GTR разных годов, но дорожных версий среди них единицы. Компания McLaren основана в 1963 году и считается одним из лидеров в производстве спортивных и гоночных автомобилей.
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