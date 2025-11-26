Легендарная «Пагода» W113 из Вирджинии: идеальное состояние и оригинальный стиль

Редкий Mercedes-Benz 280 SL 1970 года с пробегом 59 тысяч миль выставлен на продажу

Mercedes-Benz 280 SL 1970 года выпуска с минимальным пробегом появился на рынке. Этот экземпляр из Вирджинии сохранил аутентичный облик и ухоженный салон. Автомобиль относится к культовой серии W113, известной как «Пагода». Узнайте, почему этот родстер считается одним из самых желанных среди коллекционеров.

Среди поклонников классических автомобилей особое место занимает Mercedes-Benz 280 SL 1970 года выпуска. Эта модель, представляющая второе поколение знаменитой серии SL, давно стала символом стиля и технического совершенства. В отличие от классического 300 SL с его дверями-«крыльями чайки», 280 SL обладает внешней солнечностью и сдержанным шармом, которые высоко ценятся истинными знатоками.

Недавно в США, в штате Вирджиния, появился в продаже уникальный экземпляр 280 SL с пробегом всего 59 тысяч миль. Согласно информации autoevolution, автомобиль сохранил оригинальный внешний вид и интерьер, что является большой редкостью для машин такого возраста. Кузов окрашен в классический серебристый цвет, а салон отделан натуральной кожей, что полностью соответствует статусу и уровню роскоши этой модели.

Особого внимания заслуживает техническое состояние автомобиля. Под капотом установлен рядный шестицилиндровый двигатель объемом 2,8 литра, известный своей надежностью и исключительной плавностью работы. Автоматическая коробка передач обеспечивает комфортное управление, а независимая подвеска делает поездку максимально мягкой даже по современным меркам. Владелец тщательно ухаживал за машиной, регулярно проводил техническое обслуживание и использовал исключительно оригинальные запасные части.

Mercedes-Benz 280 SL W113, получивший прозвище «Пагода» за характерную форму крыши, сегодня считается одним из самых желанных классических родстеров. Его ценят не только за внешний вид, но и за инженерные решения, опередившие свое время. В 1970-х годах эта модель была символом успеха и утонченного вкуса, а в наши дни стала настоящей находкой для коллекционеров и ценителей автомобильной истории.

Появление такого автомобиля на рынке неизменно вызывает интерес среди коллекционеров. Оригинальный пробег, отсутствие серьезных повреждений и бережное отношение на протяжении всей истории делают этот 280 SL настоящей жемчужиной. В условиях, когда большинство машин уже давно утратили свой первозданный вид, этот экземпляр выделяется подлинной аутентичностью и безупречной ухоженностью. Для многих автолюбителей возможность приобрести такую «Пагоду» — это редкий шанс прикоснуться к настоящей автомобильной легенде.