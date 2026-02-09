Почему 21-летний Mercedes-Benz CL65 AMG внезапно стал дороже новых спорткаров и что это значит для рынка

9 февраля 2026, 18:03
Редкий Mercedes-Benz CL65 AMG 2005 года ушел с молотка за рекордную сумму
Редкий Mercedes-Benz CL65 AMG 2005 года ушел с молотка за рекордную сумму
На аукционе был продан Mercedes-Benz CL65 AMG 2005 года за сумму, в несколько раз превышающую среднерыночную стоимость подобных моделей. Эксперты гадают, что стало причиной такого ажиотажа и как это повлияет на рынок. Неожиданный результат заставил пересмотреть взгляды на ценообразование редких авто.
Недавняя аукционная сделка вновь заставила задуматься о реальной стоимости подержанных автомобилей. Mercedes-Benz CL65 AMG 2005 года выпуска был продан более чем за 300 000 долларов, что резко контрастирует со средней рыночной ценой на аналогичные модели в 45 000 долларов. Такой колоссальный разрыв вызвал оживлённые дискуссии среди экспертов и коллекционеров.
Причина столь высокой цены кроется не только в технических характеристиках или состоянии авто. CL65 AMG — это икона своей эпохи, когда инженеры Mercedes-Benz создавали автомобили с бескомпромиссным характером. Под капотом этой модели — 6-литровый битурбированный V12, выдающий 612 л.с. и 1000 Н·м крутящего момента. Эти показатели впечатляют даже сегодня, а два десятилетия назад казались фантастикой. Однако одни лишь цифры не объясняют семикратный рост цены.
В последние годы рынок подержанных автомобилей переживает спад: цены на большинство моделей падают, а спрос становится избирательным. Тем не менее, экземпляры с уникальной историей или редкой комплектацией по-прежнему способны вызывать ажиотаж среди коллекционеров. В случае с этим CL65 AMG ключевую роль сыграла совокупность факторов: минимальный пробег, идеальное оригинальное состояние, отсутствие серьёзных ремонтов, а также, вероятно, эксклюзивная комплектация или цвет. Всё это создало эффект «идеального шторма», когда несколько покупателей были готовы бороться за право обладания этим автомобилем до конца.
Примечательно, что подобные случаи становятся всё более частыми. Если раньше за такие суммы уходили лишь эксклюзивные Ferrari или Porsche, то теперь в этот элитный клуб входят и выдающиеся представители немецкой инженерной школы. Это говорит об изменении тенденций на коллекционном рынке: сегодня ценятся не только редкость и мощность, но и аутентичность, оригинальное состояние и личная история конкретного экземпляра.
Также стоит вспомнить, как недавно на аукционе в США был выставлен BMW M3 CS 2024 года со значительным пробегом и солидными опциями. Тогда автомобиль также вызвал бурю эмоций среди поклонников марки и экспертов, ведь такие лоты становятся настоящими объектами охоты для коллекционеров. Подробнее о том, почему этот BMW привлекает столько внимания, можно узнать в нашем материале по этой ссылке .
Возвращаясь к Mercedes-Benz CL65 AMG, стоит отметить, что подобная сделка может стать новым трендом на рынке. Коллекционеры все чаще обращают внимание на автомобили, которые еще недавно считались просто подержанными машинами, а теперь становятся объектами инвестиций. Это может привести к тому, что цены на модели в стандартном и идеальном состоянии будут только расти, несмотря на стагнацию рынка.
Продажа 21-летнего Mercedes-Benz CL65 AMG по цене, сопоставимой со стоимостью новых спортивных автомобилей, — это не просто исключение из правил. Это сигнал о том, что рынок коллекционных автомобилей переживает новый всплеск интереса. Вполне вероятно, что в ближайшие годы нас ждут и другие подобные сделки, когда редкие экземпляры будут уходить за суммы, еще недавно казавшиеся невозможными.
Похожие материалы Мерседес
-
09.02.2026, 20:05
Почему кроссоверы Belgee стали хитом: реальные цены и новые условия у дилеров
Белорусские кроссоверы Belgee неожиданно вышли в лидеры продаж благодаря снижению цен и простоте обслуживания. Мы выяснили, сколько реально стоят эти автомобили у дилеров, какие комплектации доступны и когда ждать новые модели.Читать далее
-
09.02.2026, 19:56
Hongqi HS5 глазами владельца: плюсы, минусы и неожиданные нюансы эксплуатации
Владелица Hongqi HS5 делится личными впечатлениями о кроссовере, отмечая как сильные стороны, так и досадные мелочи, которые проявляются в процессе эксплуатации. Особое внимание уделено электронике и комфорту, что важно для выбора автомобиля сегодня.Читать далее
-
09.02.2026, 19:37
Bugatti 16C Galibier: как 1000-сильный седан так и не стал серийным автомобилем
Bugatti была близка к запуску мощного четырехдверного седана, который мог бы изменить представление о люксовых авто. Однако проект Galibier так и не дошел до конвейера, а компания сделала ставку на развитие Chiron. Почему это решение до сих пор обсуждают эксперты - в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 19:14
Пять причин выбрать подержанную Lada Vesta вместо новой Granta в 2026 году
В условиях роста цен на новые автомобили многие задумываются о покупке подержанных моделей с остаточной гарантией. Сравниваем ключевые параметры Lada Vesta и Granta, чтобы понять, какая из них действительно выгоднее для семей и тех, кто ценит комфорт и безопасность.Читать далее
-
09.02.2026, 18:42
В России появился новый роскошный личный самолет: что изменилось в сегменте частной авиации
Американский G3 Vision Jet стал самой обсуждаемой новинкой в мире частной авиации. Эксперты отмечают уникальные решения и уровень комфорта, который ранее был недоступен в этом классе. Почему этот самолет уже называют новым стандартом - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.02.2026, 18:32
Ferrari Roma 2024 в уникальном цвете Blu Tour de France выставлен на аукцион
На аукционе появилась Ferrari Roma 2024 года с редким окрасом Blu Tour de France и салоном Iroko. Автомобиль с 3,9-литровым турбомотором V8 и пробегом 4100 миль может стать настоящей находкой для ценителей. Цена нового экземпляра превышала 300 тысяч долларов, что подчеркивает статус модели.Читать далее
-
09.02.2026, 18:19
Cadillac выходит на старт Формулы-1 с уникальным двойным окрасом болида
Cadillac готовится к своему первому сезону в Формуле-1, представив необычный дизайн болида с разделенной ливреей. Проект, стартовавший после заявления Майкла Андретти, уже близок к дебюту в Мельбурне. Почему это событие может изменить расклад сил в чемпионате - в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 17:59
В России стартовали продажи семиместного Mitsubishi Xpander с оцинкованным кузовом
В стране появился новый семиместный автомобиль. Его стоимость оказалась ниже аналогов. Модель отличается оцинкованным кузовом и современным оснащением. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 16:06
На АвтоВАЗе сварили 217 кузовов Lada Azimut: старт продаж намечен на 2026 год
АвтоВАЗ завершил сварку первой партии кузовов для Lada Azimut - 217 экземпляров. Модель обещает стать одной из самых технологичных среди российских кроссоверов. Почему этот запуск важен для рынка и что ждет покупателей - разбираемся.Читать далее
-
09.02.2026, 15:46
Визуализация нового Tesla Roadster 2027: ожидания и реальность вокруг электросуперкара
Tesla Roadster второго поколения вновь оказался в центре обсуждений благодаря свежим рендерам. На фоне сложностей компании в Китае и затянувшихся сроков выхода, интерес к проекту только растет. Чем уникален этот электрокар и почему его ждут автолюбители по всему миру - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы Мерседес
-
09.02.2026, 20:05
Почему кроссоверы Belgee стали хитом: реальные цены и новые условия у дилеров
Белорусские кроссоверы Belgee неожиданно вышли в лидеры продаж благодаря снижению цен и простоте обслуживания. Мы выяснили, сколько реально стоят эти автомобили у дилеров, какие комплектации доступны и когда ждать новые модели.Читать далее
-
09.02.2026, 19:56
Hongqi HS5 глазами владельца: плюсы, минусы и неожиданные нюансы эксплуатации
Владелица Hongqi HS5 делится личными впечатлениями о кроссовере, отмечая как сильные стороны, так и досадные мелочи, которые проявляются в процессе эксплуатации. Особое внимание уделено электронике и комфорту, что важно для выбора автомобиля сегодня.Читать далее
-
09.02.2026, 19:37
Bugatti 16C Galibier: как 1000-сильный седан так и не стал серийным автомобилем
Bugatti была близка к запуску мощного четырехдверного седана, который мог бы изменить представление о люксовых авто. Однако проект Galibier так и не дошел до конвейера, а компания сделала ставку на развитие Chiron. Почему это решение до сих пор обсуждают эксперты - в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 19:14
Пять причин выбрать подержанную Lada Vesta вместо новой Granta в 2026 году
В условиях роста цен на новые автомобили многие задумываются о покупке подержанных моделей с остаточной гарантией. Сравниваем ключевые параметры Lada Vesta и Granta, чтобы понять, какая из них действительно выгоднее для семей и тех, кто ценит комфорт и безопасность.Читать далее
-
09.02.2026, 18:42
В России появился новый роскошный личный самолет: что изменилось в сегменте частной авиации
Американский G3 Vision Jet стал самой обсуждаемой новинкой в мире частной авиации. Эксперты отмечают уникальные решения и уровень комфорта, который ранее был недоступен в этом классе. Почему этот самолет уже называют новым стандартом - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.02.2026, 18:32
Ferrari Roma 2024 в уникальном цвете Blu Tour de France выставлен на аукцион
На аукционе появилась Ferrari Roma 2024 года с редким окрасом Blu Tour de France и салоном Iroko. Автомобиль с 3,9-литровым турбомотором V8 и пробегом 4100 миль может стать настоящей находкой для ценителей. Цена нового экземпляра превышала 300 тысяч долларов, что подчеркивает статус модели.Читать далее
-
09.02.2026, 18:19
Cadillac выходит на старт Формулы-1 с уникальным двойным окрасом болида
Cadillac готовится к своему первому сезону в Формуле-1, представив необычный дизайн болида с разделенной ливреей. Проект, стартовавший после заявления Майкла Андретти, уже близок к дебюту в Мельбурне. Почему это событие может изменить расклад сил в чемпионате - в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 17:59
В России стартовали продажи семиместного Mitsubishi Xpander с оцинкованным кузовом
В стране появился новый семиместный автомобиль. Его стоимость оказалась ниже аналогов. Модель отличается оцинкованным кузовом и современным оснащением. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 16:06
На АвтоВАЗе сварили 217 кузовов Lada Azimut: старт продаж намечен на 2026 год
АвтоВАЗ завершил сварку первой партии кузовов для Lada Azimut - 217 экземпляров. Модель обещает стать одной из самых технологичных среди российских кроссоверов. Почему этот запуск важен для рынка и что ждет покупателей - разбираемся.Читать далее
-
09.02.2026, 15:46
Визуализация нового Tesla Roadster 2027: ожидания и реальность вокруг электросуперкара
Tesla Roadster второго поколения вновь оказался в центре обсуждений благодаря свежим рендерам. На фоне сложностей компании в Китае и затянувшихся сроков выхода, интерес к проекту только растет. Чем уникален этот электрокар и почему его ждут автолюбители по всему миру - разбираемся в деталях.Читать далее