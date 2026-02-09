Почему 21-летний Mercedes-Benz CL65 AMG внезапно стал дороже новых спорткаров и что это значит для рынка

Редкий Mercedes-Benz CL65 AMG 2005 года ушел с молотка за рекордную сумму

На аукционе был продан Mercedes-Benz CL65 AMG 2005 года за сумму, в несколько раз превышающую среднерыночную стоимость подобных моделей. Эксперты гадают, что стало причиной такого ажиотажа и как это повлияет на рынок. Неожиданный результат заставил пересмотреть взгляды на ценообразование редких авто.

Недавняя аукционная сделка вновь заставила задуматься о реальной стоимости подержанных автомобилей. Mercedes-Benz CL65 AMG 2005 года выпуска был продан более чем за 300 000 долларов, что резко контрастирует со средней рыночной ценой на аналогичные модели в 45 000 долларов. Такой колоссальный разрыв вызвал оживлённые дискуссии среди экспертов и коллекционеров.

Причина столь высокой цены кроется не только в технических характеристиках или состоянии авто. CL65 AMG — это икона своей эпохи, когда инженеры Mercedes-Benz создавали автомобили с бескомпромиссным характером. Под капотом этой модели — 6-литровый битурбированный V12, выдающий 612 л.с. и 1000 Н·м крутящего момента. Эти показатели впечатляют даже сегодня, а два десятилетия назад казались фантастикой. Однако одни лишь цифры не объясняют семикратный рост цены.

В последние годы рынок подержанных автомобилей переживает спад: цены на большинство моделей падают, а спрос становится избирательным. Тем не менее, экземпляры с уникальной историей или редкой комплектацией по-прежнему способны вызывать ажиотаж среди коллекционеров. В случае с этим CL65 AMG ключевую роль сыграла совокупность факторов: минимальный пробег, идеальное оригинальное состояние, отсутствие серьёзных ремонтов, а также, вероятно, эксклюзивная комплектация или цвет. Всё это создало эффект «идеального шторма», когда несколько покупателей были готовы бороться за право обладания этим автомобилем до конца.

Примечательно, что подобные случаи становятся всё более частыми. Если раньше за такие суммы уходили лишь эксклюзивные Ferrari или Porsche, то теперь в этот элитный клуб входят и выдающиеся представители немецкой инженерной школы. Это говорит об изменении тенденций на коллекционном рынке: сегодня ценятся не только редкость и мощность, но и аутентичность, оригинальное состояние и личная история конкретного экземпляра.

Также стоит вспомнить, как недавно на аукционе в США был выставлен BMW M3 CS 2024 года со значительным пробегом и солидными опциями. Тогда автомобиль также вызвал бурю эмоций среди поклонников марки и экспертов, ведь такие лоты становятся настоящими объектами охоты для коллекционеров. Подробнее о том, почему этот BMW привлекает столько внимания, можно узнать в нашем материале по этой ссылке .

Возвращаясь к Mercedes-Benz CL65 AMG, стоит отметить, что подобная сделка может стать новым трендом на рынке. Коллекционеры все чаще обращают внимание на автомобили, которые еще недавно считались просто подержанными машинами, а теперь становятся объектами инвестиций. Это может привести к тому, что цены на модели в стандартном и идеальном состоянии будут только расти, несмотря на стагнацию рынка.

Продажа 21-летнего Mercedes-Benz CL65 AMG по цене, сопоставимой со стоимостью новых спортивных автомобилей, — это не просто исключение из правил. Это сигнал о том, что рынок коллекционных автомобилей переживает новый всплеск интереса. Вполне вероятно, что в ближайшие годы нас ждут и другие подобные сделки, когда редкие экземпляры будут уходить за суммы, еще недавно казавшиеся невозможными.