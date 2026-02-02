Сняли с хранения и продают бронированный Mercedes-Benz S600 Назарбаева: он оказался дороже нового

2 февраля 2026, 08:03
Редкий Mercedes-Benz S600 Назарбаева выставлен на продажу в Казахстане
В Алматы появился на продаже Mercedes-Benz S 600 Guard 1993 года с заводской бронекапсулой B7, который был создан специально для первых лиц страны. Почему этот автомобиль вызывает ажиотаж среди коллекционеров и что делает его по-настоящему уникальным — разбираемся в деталях. Вышло исследование: чем отличается заводская броня от доработок и почему такие машины ценятся в разы выше.
На рынке Казахстана появился по-настоящему уникальный экземпляр — Mercedes-Benz S 600 Guard 1993 года выпуска, оснащенный заводской бронекапсулой класса B7. Этот Mercedes был изготовлен по специальному заказу на немецкой мануфактуре для Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, выяснил 110km.ru. В отличие от большинства бронированных машин, где броня устанавливается сторонними компаниями, здесь речь идет о заводском исполнении: бронекапсула интегрирована в конструкцию кузова еще на этапе проектирования. Это не только обеспечивает максимальную защиту, но и позволяет сохранить комфорт и динамику, свойственные топовым моделям Mercedes-Benz.
Класс защиты B7 — высший для гражданских автомобилей. Такая броня выдерживает прямое попадание из автоматического оружия, снайперских винтовок и даже взрывное устройство мощностью до 4 кг тротила, заложенное под днищем. В истории уже были случаи, когда подобные автомобили спасали жизни глав государств: например, аналогичный S 600 Guard выдержал обстрел из гранатометов и пулеметов, когда в нем находился президент Грузии Эдуард Шеварднадзе. Подобные машины использовались и другими мировыми лидерами, а один из экземпляров, принадлежавший Владимиру Путину, был продан за 1,3 миллиона евро. В сравнении с ним Mercedes Назарбаева отдают сравнительно дешево — всего за 222 млн тенге или 370 тысяч евро (33 млн рублей) в пересчете по курсу. Для сравнения за новый небронированный Mercedes-Benz S-Сlass 2026 года просят на 30% меньше.
Внутри автомобиля — тишина и ощущение полной безопасности. Специальные шины Continental CTS с внутренним ободом позволяют продолжать движение даже после прострела. Система пожаротушения активируется как с водительского места, так и с заднего ряда, а бензобак защищен особой конструкцией, которая автоматически затягивает отверстия от пуль. Мощный двигатель W12 обеспечивает уверенную динамику, несмотря на увеличенный вес из-за брони.
Для коллекционеров и ценителей автомобильной истории этот Mercedes — не просто транспортное средство, а часть национального наследия. На сегодняшний день это единственный экземпляр такого уровня, находящийся в частных руках. В условиях, когда на рынке появляются все больше подделок и доработок, именно заводские броневики Mercedes S-Guard остаются эталоном надежности и престижа для VIP-персон по всему миру.
Владелец открыт к предложениям и торгу, что делает этот лот еще более привлекательным для тех, кто ищет не просто автомобиль, а настоящий символ эпохи. Такие предложения появляются крайне редко, и упустить шанс стать обладателем легендарного Mercedes S 600 Guard — значит упустить часть истории.
