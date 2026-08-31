Более 30 лет «кабана» прятали в гараже: Mercedes-Benz S-Class 1994 года продают за

В Москве начались торги за редкий Mercedes-Benz S-Class 1994 года с пробегом 38 тыс. км

В Москве появился в продаже Mercedes-Benz S-Class 1994 года, который сохранил заводской окрас. Легендарный «кабан» полностью обслужен, имеет минимальный пробег и оформлен по всем правилам. Мало кто знает, что такие экземпляры встречаются крайне редко, а статус первого владельца добавляет интереса. Что еще важно знать о состоянии и документах - объяснил специалист.

В Москве появился в продаже Mercedes-Benz S-Class 1994 года, который сохранил заводской окрас. Легендарный «кабан» полностью обслужен, имеет минимальный пробег и оформлен по всем правилам. Мало кто знает, что такие экземпляры встречаются крайне редко, а статус первого владельца добавляет интереса. Что еще важно знать о состоянии и документах - объяснил специалист.

В столице выставлен на продажу Mercedes-Benz S-Class 1994 года выпуска, который сразу привлек внимание коллекционеров и ценителей редких автомобилей. Машина собрана в Германии, а в 1998 году на нее был установлен оригинальный стайлинг-пакет, что делает этот экземпляр особенно интересным для поклонников марки. По данным 110km.ru, автомобиль долгое время находился в России на временном ввозе, а в 2024 году был официально оформлен и получил действующий электронный ПТС.

Особое внимание заслуживает состояние автомобиля: кузов полностью в заводском окрасе, а для дополнительной защиты использована премиальная полиуретановая пленка. Продавец отмечает, что салон, кузов и техническая часть находятся в идеальном состоянии, а все работы по обслуживанию проводились в официальном дилерском центре. Машина хранилась исключительно в теплом паркинге, что позволило сохранить ее в музейном состоянии. Документы на автомобиль полностью в порядке: растаможка завершена, все необходимые бумаги предоставляются покупателю. Новый владелец станет первым собственником в России, что также добавляет привлекательности предложению.

Технические характеристики впечатляют: под капотом установлен бензиновый двигатель объемом 5,0 литра мощностью 320 л.с., работает автоматическая коробка передач, привод - задний. Пробег составляет всего 38 168 км, что для автомобиля такого возраста является редкостью. Продавец готов продать 32-летний Mercedes-Benz S-Class за 25 миллионов рублей.

Если Вы не знали, Mercedes-Benz S-Class - это флагманская серия немецкого автоконцерна, которая с момента своего появления считается эталоном комфорта, безопасности и инноваций в премиальном сегменте. Модели S-Class часто становятся выбором для государственных деятелей, бизнесменов и коллекционеров по всему миру. В России W140 прочно связали с эпохой «лихих 90‑х» и статусом: на таких S‑классах (особенно на версии S600) часто ездили влиятельные люди, и прозвище «кабан», данное за внушительный, тяжеловесный и даже немного агрессивный дизайн, закрепилось в массовой культуре.