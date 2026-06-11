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Автор: Мария Степанова

11 июня 2026, 06:57

Редкий Mercedes-Benz W110 1965 года спасли из полуразрушенного сарая в США

Редкий Mercedes-Benz W110 1965 года спасли из полуразрушенного сарая в США

Почему Mercedes-Benz W110 простоял 20 лет без движения и что сохранилось в оригинале

Редкий Mercedes-Benz W110 1965 года спасли из полуразрушенного сарая в США

В США обнаружили Mercedes-Benz W110 1965 года, который более двух десятилетий простоял в заброшенном сарае. Несмотря на долгую стоянку и угрозу утилизации, автомобиль сохранил заводскую окраску и оригинальный салон. Эксперты отмечают, что такие находки становятся все реже, а интерес к классическим моделям растет.

В США обнаружили Mercedes-Benz W110 1965 года, который более двух десятилетий простоял в заброшенном сарае. Несмотря на долгую стоянку и угрозу утилизации, автомобиль сохранил заводскую окраску и оригинальный салон. Эксперты отмечают, что такие находки становятся все реже, а интерес к классическим моделям растет.

Истории о спасении классических автомобилей всегда вызывают интерес, особенно когда речь идет о традиционных моделях, выживших вопреки времени и обстоятельствам. В США из полуразрушенного деревянного сарая был извлечен Mercedes-Benz W110 1965 года выпуска — тот самый «Финтейл», который простоял без движения более двадцати лет. По информации Iron City Garage, автомобиль мог бы отправиться на свалку вместе со зданиями, если бы не срочное вмешательство энтузиастов.

Судя по сохранившимся деталям, Mercedes-Benz W110 пережил долгую стоянку с достойным результатом. Кузов остался целым, заводская синяя краска выглядит оригинальной, а следы коррозии практически отсутствуют. Даже интерьер сохранил аутентичность: несмотря на изношенность водительского сиденья и вытертый ковер, салон не подвергался серьезному ремонту. Эксперты отмечают, что подобное состояние автомобиля, простоявшего в сыром сарае, встречается редко.

Техническая часть также требует внимания. Под капотом — дизельный двигатель, характерный для первой серии W110, официально называвшийся 190Dc. Мощность — 54 л.с., крутящий момент — 87 фунт-футов. Несмотря на возраст, мотор находится на своем месте и не подвергался реставрации. Колеса, конечно, полностью спущены, но это не мешает оценить общий уровень сохранности машины.

Mercedes-Benz W110 — предшественник современного E-класса, выпускался с 1961 по 1968 год и был массовой моделью для своего времени: всего выпущено около 628 тысяч экземпляров. Однако дизельные версии, особенно в США, встречаются редко, что делает находку еще более ценной для коллекционеров. В России интерес к таким автомобилям стабильно высок, ведь они сочетают в себе надежность, узнаваемый дизайн и историческую ценность.

Подобные случаи спасения классических автомобилей становятся все более редкими: большинство старых машин либо уже восстановлены, либо утилизированы. Для российского рынка такая история важна не только с точки зрения коллекционирования, но и как пример бережного отношения к автомобильному наследию. W110 — это не просто раритет, а часть истории марки Mercedes-Benz, которая может вдохновить энтузиастов на новые проекты по реставрации.

Упомянутые марки: Mercedes
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