Уникальный Mercury Cougar XR-7 найден спустя десятилетия - что скрывает его история

Редкий Mercury Cougar XR-7 простоял в сарае 40 лет и удивил пробегом

Mercury Cougar XR-7 обнаружили после 40 лет простоя. Автомобиль сохранился в удивительном состоянии. Его редкость поражает даже знатоков. Необычный пробег и история делают его настоящей находкой. Почему этот экземпляр так ценен, читайте далее.

В старом сарае был найден настоящий раритет — автомобиль Mercury Cougar XR-7, который провёл в заточении несколько десятилетий. Судьба этой машины необычна: как выяснилось, время для него остановилось 40 лет назад, и лишь сейчас автомобиль увидел свет.

Несмотря на такой долгий простой, машина сохранилась прекрасно. Кузов практически не тронут коррозией, а салон выглядит так, будто автомобиль только что сошёл с конвейера. Нашедший его владелец был поражён не только состоянием авто, но и его пробегом — он оказался неожиданно низким для машины такого возраста.

Особую ценность этой находке придает редкость модели. Mercury Cougar XR-7 выпускался ограниченной серией, и сегодня такие экземпляры встречаются нечасто. Именно этот год выпуска считается одним из самых желанных для коллекционеров. Сейчас Cougar XR-7 — это престижное купе, способное составить конкуренцию знаменитым американским маслкарам.

Техническое состояние автомобиля также впечатляет. Под капотом установлен мощный двигатель V8, который даже после многолетнего простоя сохранил свой потенциал. По словам владельца, двигатель заводится без проблем, а коробка передач работает плавно. Конечно, автомобиль требует внимания и реставрации, но его базовое состояние уже позволяет ему вернуться в дорогу.

Однако, несмотря на желание вернуть раритет к жизни, эксперты советуют рассматривать его скорее как коллекционный экспонат. Подобные автомобили ценятся не только за внешний вид, но и за оригинальные детали, сохранившиеся в первозданном виде. Для многих коллекционеров такая находка — настоящая мечта, ведь с каждым годом их становится всё меньше.

История этого Mercury Cougar XR-7 — отличный пример того, как редкий автомобиль может пережить долгие годы забвения и сохранить свою уникальность. Вполне вероятно, что вскоре этот экземпляр займёт достойное место в частной коллекции или на выставке, где сможет радовать не только владельца, но и всех поклонников классических американских автомобилей.