Уникальный маслкар оказался в плачевном состоянии — есть ли шанс на спасение?

23 декабря 2025, 18:50
Редкий Mercury Cyclone Spoiler 1970 года найден в заброшенном автосвалке Мичигана
В Мичигане обнаружили редкий Mercury Cyclone Spoiler 1970 года. Автомобиль сильно поврежден и лишен ключевых деталей. Восстановление обойдется дороже рыночной стоимости. Судьба уникального маслкара вызывает вопросы. Неужели его ждет только утилизация?
На одной из заброшенных автосвалок штата Мичиган был найден по-настоящему редкий экземпляр — Mercury Cyclone Spoiler 1970 года выпуска. Эта модель считается одной из самых малочисленных среди американских маслкаров, и встретить ее сегодня — большая удача для любого энтузиаста. Однако состояние автомобиля вызывает скорее сожаление, чем восторг: машина буквально вросла в землю, а сверху на нее навалена еще одна разбитая легковушка.
Mercury Cyclone появился в 1964 году как опция для компактного Comet, но уже через четыре года стал самостоятельной моделью. В 1969 году вышла особая версия Spoiler II, созданная для омологации в NASCAR. Она оснащалась мощным V8 объемом 5,8 литра, а гоночные версии — еще более внушительным 7-литровым мотором Boss. В 1970 году марка представила новую генерацию Cyclone, и тогда на рынок вернулась версия Spoiler с уникальными аэродинамическими элементами, полосами и капотом с воздухозаборником.
Внутри автомобиль отличался спортивными деталями: спидометр на 140 миль в час, тахометр до 8000 оборотов и ковшеобразные сиденья из винила. Под капотом у большинства таких машин стоял 7-литровый V8 Cobra Jet с системой Ram Air, а для самых требовательных клиентов предлагались пакеты Drag Pack и Super Drag Pak. Всего в 1970 году было выпущено 13 496 Cyclone, но только 1631 из них получили пакет Spoiler, что делает эту версию самой редкой.
К сожалению, найденный экземпляр оказался в крайне плачевном состоянии. Кузов сильно деформирован, многие детали отсутствуют, а двигатель и коробка передач давно демонтированы. Даже идентификационный номер на панели приборов исчез, поэтому определить, была ли эта машина оснащена топовой версией мотора, невозможно.
Судя по сохранившимся наклейкам и остаткам окраски, автомобиль был заказан в ярко-желтом цвете Competition Yellow — одном из шести доступных для этой модели. Внутреннее убранство практически полностью разграблено: за годы простоя машину неоднократно разбирали на запчасти. Теперь от некогда грозного маслкара остались лишь отдельные элементы, напоминающие о его славном прошлом. С расстояния опознать в груде металлолома редкий Cyclone Spoiler можно только по фирменным надписям на крыльях.
Вопрос о целесообразности восстановления такого автомобиля остается открытым. За последние годы лучшие экземпляры Cyclone Spoiler уходили с аукционов в среднем за 55 тысяч долларов, и лишь три машины смогли превысить отметку в 80 тысяч. Абсолютный рекорд — 88 тысяч долларов за полностью отреставрированный автомобиль в 2019 году. Однако восстановление найденного в Мичигане экземпляра обойдется гораздо дороже: только на кузовные работы и поиск оригинальных деталей уйдет более 100 тысяч долларов.
Эксперты считают, что экономического смысла в реставрации нет — затраты никогда не окупятся даже при продаже на престижном аукционе. Единственный шанс для этого Cyclone Spoiler — если кто-то возьмется за проект исключительно из любви к марке и истории. В противном случае уникальный маслкар, вероятно, отправится на переработку. Некоторые энтузиасты шутят, что из него получится отличная скульптура для двора, но судьба машины по-прежнему вызывает споры среди поклонников американской классики.
