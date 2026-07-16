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Автор: Элина Градова

16 июля 2026, 19:38

Редкий метеорит из США может раскрыть тайны зарождения жизни на Земле

Редкий метеорит из США может раскрыть тайны зарождения жизни на Земле

Необычная находка в Нью-Джерси - что скрывает космический гость?

Редкий метеорит из США может раскрыть тайны зарождения жизни на Земле

Уникальный метеорит упал на востоке США. Внутри обнаружены необычные химические соединения. Ученые изучают его состав. Результаты могут изменить взгляды на прошлое нашей планеты.

Уникальный метеорит упал на востоке США. Внутри обнаружены необычные химические соединения. Ученые изучают его состав. Результаты могут изменить взгляды на прошлое нашей планеты.

В июле 2024 года жители восточного побережья США стали свидетелями необычного явления: над Нью-Йорком пронесся яркий огненный шар, сопровождаемый громким звуком. Этот космический объект, весивший около 50 килограммов, пробил крышу и потолок одного из домов в Хиллсборо, штат Нью-Джерси. Хозяин дома, не растерявшись, аккуратно собрал обломки, используя перчатки и стеклянные банки, чтобы избежать загрязнения. Такой подход позволил сохранить образец в исключительной чистоте, что крайне важно для дальнейших исследований.

Как сообщает Gazeta.SPb, специалисты провели детальный анализ метеорита, который получил название Хиллсборо. По их оценке, материал сохранился практически в первозданном виде, несмотря на незначительные следы стекловолокна и коврового покрытия. Это позволило ученым отнести находку к редкой категории углеродистых хондритов типа CM2, хотя по ряду признаков образец оказался промежуточным между типами CM1 и CM2. Подобные метеориты встречаются на Земле крайне редко, а столь хорошо сохранившийся экземпляр - вообще уникален.

В ходе лабораторных исследований в Космическом центре имени Джонсона были обнаружены органические соединения и аминокислоты, сформировавшиеся в результате взаимодействия с минералами. Особенно интересным стало присутствие мелких соленых включений внутри камня. По мнению ученых, это свидетельствует о том, что родительский астероид содержал жидкую воду, которая испарялась, оставляя после себя соль. Именно в таких условиях могли происходить сложные химические процессы между органикой и минералами, предшествовавшие появлению жизни.

Эксперты отмечают, что контакт метеорита с земной атмосферой был минимальным, благодаря чему удалось избежать попадания влаги и масел с кожи человека. Это позволило сохранить химический состав практически неизменным. Подобная чистота крайне важна для изучения процессов, происходивших на астероидах миллионы лет назад.

Некоторые теории предполагают, что именно такие космические объекты могли доставить на Землю необходимые компоненты для возникновения жизни. Дальнейшее исследование метеорита Хиллсборо может пролить свет на механизмы, которые когда-то запустили эволюцию органических молекул на нашей планете. Ученые планируют продолжить анализ уникального образца, чтобы понять, как именно взаимодействовали вода, соль и органика в условиях древнего космоса.

Открытие уже вызвало большой интерес в научном сообществе. Результаты работы опубликованы в одном из ведущих научных журналов. Теперь специалисты надеются, что новые данные помогут приблизиться к разгадке происхождения жизни на Земле и, возможно, на других планетах.

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