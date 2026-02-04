Уникальный японский седан ручной сборки на базе Honda Accord отдают по цене китайского кроссовера

4 февраля 2026, 07:53
Редкий Mitsuoka Nouera 2007 года с минимальным пробегом выставлен на продажу в Краснодаре
В Краснодаре появился шанс приобрести Mitsuoka Nouera 2007 года с пробегом всего 60 000 км. Автомобиль в одной семье, с прозрачной историей, эксклюзивной комплектацией и полным пакетом документов. Почему этот лот вызывает ажиотаж — разбираемся в деталях.
На рынке подержанных автомобилей России крайне редко встречаются экземпляры, способные удивить даже искушенных автолюбителей. Именно такой случай произошел в Краснодаре, где, как выяснил 110km.ru, выставлен на продажу Mitsuoka Nouera 2007 года — модель, которую можно назвать настоящей экзотикой для отечественных дорог. Этот автомобиль не просто редкость: он сочетает в себе японское качество, ручную сборку и уникальный дизайн, что делает его привлекательным не только для коллекционеров, но и для тех, кто ищет необычный транспорт для бизнеса или личного пользования.
Главная особенность этого Nouera — его история. Машина была ввезена в Россию новой и с тех пор находилась в одной семье. За 18 лет эксплуатации автомобиль прошел всего 60 000 километров, что подтверждается сервисной документацией и диагностикой в автосалоне. Владелец подчеркивает: пробег оригинальный, а состояние — близкое к новому. В салоне никогда не курили, а уход за машиной был на высшем уровне, что видно по состоянию кузова, салона и технической части.
Технически Mitsuoka Nouera построен на базе Honda Accord первого поколения, что гарантирует надежность и доступность обслуживания. Под капотом — бензиновый двигатель объемом 2.0 литра мощностью 155 л.с., работающий в паре с автоматической коробкой передач типтроник. Привод — передний, а руль расположен справа, что придает автомобилю дополнительную изюминку. Кузов окрашен в перламутровый белый цвет с трехцветным отливом, а почти вся поверхность защищена бронированной пленкой, включая оптику. Исключение составляют только задний бампер и крышка багажника.
Комплектация Nouera 2.0 20LX включает полный электропакет, водительское кресло с электрорегулировками во всех направлениях, мультируль, кондиционер, продвинутую аудиосистему на базе Android, три камеры, датчики дождя и света, а также сигнализацию с автозапуском и обратной связью. В салоне — сочетание кожи и велюра, индивидуально сшитые чехлы, полная шумоизоляция. Автомобиль оснащен литыми дисками Sakura R16, комплектами летней и зимней резины, а также высоким клиренсом, что особенно актуально для российских дорог.
Состояние ходовой части, двигателя, коробки и днища — безупречное. Все жидкости заменены, кондиционер заправлен, вложений не требуется. Продавец готов предоставить полный пакет документов и подтверждающие бумаги по каждому пункту. Подобные предложения появляются на рынке крайне редко, и для ценителей японских автомобилей с историей этот лот может стать настоящей находкой.
Этот Mitsuoka Nouera — не просто средство передвижения, а потенциальный инструмент для бизнеса. Машина идеально подходит для аренды на свадьбы, фотосессии, премиум-такси или корпоративные мероприятия. Благодаря своему внешнему виду и редкости, автомобиль неизменно привлекает внимание окружающих, что может стать дополнительным плюсом для предпринимателей.
