Коллекционный седан из Иркутска удивил ценой — почему за него просят как за суперкар

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

29 декабря 2025, 07:31

В Иркутске выставлен на продажу уникальный «Москвич 412» 1974 года. Пробег - всего 12 тысяч километров. Состояние автомобиля практически идеальное. Цена вызывает удивление и вопросы. Почему владелец уверен, что авто будет только дорожать?

В Иркутске появился на продажу по-настоящему уникальный экземпляр советского автопрома - «Москвич 412» 1974 года выпуска. Этот автомобиль, несмотря на свой возраст, сохранился в практически первозданном виде. Продавец утверждает, что машина простояла в гараже с конца 70-х годов и за все время эксплуатации на ее одометре набежало всего 12 тысяч километров.

Седан, который многие помнят по советским фильмам и улицам прошлых десятилетий, сегодня выглядит так, будто только что сошел с конвейера. Кузов не тронут ржавчиной, салон не потерял свежести, а детали интерьера и экстерьера сохранили заводской блеск. По словам владельца, автомобиль не подвергался реставрации, а все элементы - оригинальные.

Особое внимание привлекает цена, которую назначил продавец. За этот «Москвич 412» просят 25 миллионов рублей. Владелец уверен, что стоимость полностью оправдана, ведь речь идет о настоящей «капсуле времени». Он считает, что такие автомобили становятся все более редкими, а значит, их ценность будет только расти.

Интересно, что продавец сравнивает свой раритет не только с современными китайскими моделями, но и с известными японскими брендами. По его мнению, качество новых автомобилей уже не то, что было раньше, и «Москвич» способен составить им достойную конкуренцию по надежности и долговечности.

Как сообщает Российская Газета, подобные предложения на российском рынке появляются крайне редко. Для коллекционеров и ценителей советской техники этот лот может стать настоящей находкой. Однако, готовы ли покупатели выложить за советский седан сумму, сопоставимую со стоимостью элитных спорткаров - вопрос открытый.

