Коллекционный седан из Иркутска удивил ценой — почему за него просят как за суперкар

29 декабря 2025, 07:31
Редкий «Москвич 412» 1974 года с минимальным пробегом продают за 25 миллионов рублей
Редкий «Москвич 412» 1974 года с минимальным пробегом продают за 25 миллионов рублей
В Иркутске выставлен на продажу уникальный «Москвич 412» 1974 года. Пробег - всего 12 тысяч километров. Состояние автомобиля практически идеальное. Цена вызывает удивление и вопросы. Почему владелец уверен, что авто будет только дорожать?
В Иркутске появился на продажу по-настоящему уникальный экземпляр советского автопрома - «Москвич 412» 1974 года выпуска. Этот автомобиль, несмотря на свой возраст, сохранился в практически первозданном виде. Продавец утверждает, что машина простояла в гараже с конца 70-х годов и за все время эксплуатации на ее одометре набежало всего 12 тысяч километров.
Седан, который многие помнят по советским фильмам и улицам прошлых десятилетий, сегодня выглядит так, будто только что сошел с конвейера. Кузов не тронут ржавчиной, салон не потерял свежести, а детали интерьера и экстерьера сохранили заводской блеск. По словам владельца, автомобиль не подвергался реставрации, а все элементы - оригинальные.
Особое внимание привлекает цена, которую назначил продавец. За этот «Москвич 412» просят 25 миллионов рублей. Владелец уверен, что стоимость полностью оправдана, ведь речь идет о настоящей «капсуле времени». Он считает, что такие автомобили становятся все более редкими, а значит, их ценность будет только расти.
Интересно, что продавец сравнивает свой раритет не только с современными китайскими моделями, но и с известными японскими брендами. По его мнению, качество новых автомобилей уже не то, что было раньше, и «Москвич» способен составить им достойную конкуренцию по надежности и долговечности.
Как сообщает Российская Газета, подобные предложения на российском рынке появляются крайне редко. Для коллекционеров и ценителей советской техники этот лот может стать настоящей находкой. Однако, готовы ли покупатели выложить за советский седан сумму, сопоставимую со стоимостью элитных спорткаров - вопрос открытый.
Похожие материалы Moskvich
-
26.11.2025, 05:10
В Иркутске продают почти новый «Москвич-412» по цене Bеntley
В одном из гаражей России спустя десятилетия обнаружен автомобиль, способный заставить сердца коллекционеров биться чаще. Это не просто раритет. Это символ эпохи, сохранившийся почти в первозданном виде. Что за машина и почему за неё просят целое состояние?Читать далее
-
06.11.2025, 13:49
На торги выставили уникальный «Москвич» с редким мотором за 9 млн рублей
На аукцион выставили редкий автомобиль. Это советский «Москвич» с уникальным двигателем. Его стартовая цена очень высока. Коллекционеры уже начали свою борьбу. Узнайте подробности этой необычной продажи.Читать далее
-
02.10.2025, 07:46
Редчайший Москвич-412 с уникальным мотором выставили на продажу за 9 миллионов
На продажу выставили старый советский седан. Его цена удивляет многих автолюбителей. Автомобиль имеет уникальные технические особенности. Владелец просит за него огромную сумму. Что же в нем такого особенного? Разбираемся в деталях этой необычной сделки.Читать далее
-
06.06.2025, 13:25
В Германии продают 55-летний «Москвич» и еще два донора в придачу
На популярном немецком классифайде выставлен на продажу раритетный даже для нашей страны автомобиль – «Москвич-412» 1970 года выпуска. Продавец ласково называет машину «Мосси» и просит за нее всего 1500 евро.Читать далее
-
11.10.2021, 16:54
30-летний «Москвич» в идеальном состоянии отдают по цене нового Lada Xray
На Авито Авто выставили на продажу раритетный Москвич-412 (М-412), который сошел с конвейера Ижевского автозавода в 1989 году. Как уверяет продавец, последние 30 лет автомобиль провел в отапливаемом гараже.Читать далее
-
21.03.2020, 15:22
Сколько бы стоили советские автомобили в современных ценах?
Личный автомобиль в 1970-е годы для многих советских граждан оставался несбыточной мечтой. В свободной продаже машин не было. Желающих приобрести ставили на очередь. Посмотрим, сколько в пересчете с советских рублей на российские стоили тогда автомобили.Читать далее
-
29.12.2025, 12:42
CGI-визуализация Alfa Romeo Ferox превращает Stelvio в дерзкий внедорожник будущего
Alfa Romeo Stelvio уходит с рынка, но виртуальный Ferox удивляет новым взглядом на премиальный кроссовер. Дизайнеры кардинально изменили экстерьер, добавив внедорожные элементы. Неожиданные решения в деталях и смелый стиль интригуют поклонников марки. Каким мог бы быть Stelvio, если бы его создали для приключений?Читать далее
-
29.12.2025, 12:30
Ford F-150 PowerBoost показал невероятную скорость в гонке с конкурентами на четверть мили
Четыре популярных пикапа сошлись в захватывающем заезде на четверть мили. Испытания включали старт с хода и проверку максимальной скорости. Ford F-150 PowerBoost удивил результатом. Кто оказался быстрее - интрига сохраняется до конца. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 12:18
Рендер BMW 5 Series 2027 удивил сходством с премиальной Skoda
В сети появился рендер обновленного BMW 5 Series 2027 модельного года. Его передняя часть вызвала споры из-за схожести с моделями Skoda. Ожидается, что серийная версия получит иной стиль и новые технологии. Подробности о будущих изменениях пока держатся в секрете. Автомобиль дебютирует не раньше 2026 года.Читать далее
-
29.12.2025, 12:11
Jeep Grand Cherokee Trackhawk с 1800 л.с.: ускорение и рекорды на дрэг-стрипе
Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2018 года получил серьезные доработки и теперь выдает 1800 л.с. Его динамика поражает даже опытных автолюбителей. Узнайте, насколько быстро этот внедорожник разгоняется на прямой. В материале - реальные замеры и впечатления от заезда.Читать далее
-
29.12.2025, 12:02
Какие новые автомобили выйдут в 2026 году в Европе и мире
В 2026 году мировые автопроизводители удивят множеством премьер. Электромобили займут ключевые позиции. Но и классические моторы не сдадут позиций. Ожидаются интересные новинки от Audi, BMW, VW, Porsche и других. Какие модели появятся — узнаете в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Moskvich
-
26.11.2025, 05:10
В Иркутске продают почти новый «Москвич-412» по цене Bеntley
В одном из гаражей России спустя десятилетия обнаружен автомобиль, способный заставить сердца коллекционеров биться чаще. Это не просто раритет. Это символ эпохи, сохранившийся почти в первозданном виде. Что за машина и почему за неё просят целое состояние?Читать далее
-
06.11.2025, 13:49
На торги выставили уникальный «Москвич» с редким мотором за 9 млн рублей
На аукцион выставили редкий автомобиль. Это советский «Москвич» с уникальным двигателем. Его стартовая цена очень высока. Коллекционеры уже начали свою борьбу. Узнайте подробности этой необычной продажи.Читать далее
-
02.10.2025, 07:46
Редчайший Москвич-412 с уникальным мотором выставили на продажу за 9 миллионов
На продажу выставили старый советский седан. Его цена удивляет многих автолюбителей. Автомобиль имеет уникальные технические особенности. Владелец просит за него огромную сумму. Что же в нем такого особенного? Разбираемся в деталях этой необычной сделки.Читать далее
-
06.06.2025, 13:25
В Германии продают 55-летний «Москвич» и еще два донора в придачу
На популярном немецком классифайде выставлен на продажу раритетный даже для нашей страны автомобиль – «Москвич-412» 1970 года выпуска. Продавец ласково называет машину «Мосси» и просит за нее всего 1500 евро.Читать далее
-
11.10.2021, 16:54
30-летний «Москвич» в идеальном состоянии отдают по цене нового Lada Xray
На Авито Авто выставили на продажу раритетный Москвич-412 (М-412), который сошел с конвейера Ижевского автозавода в 1989 году. Как уверяет продавец, последние 30 лет автомобиль провел в отапливаемом гараже.Читать далее
-
21.03.2020, 15:22
Сколько бы стоили советские автомобили в современных ценах?
Личный автомобиль в 1970-е годы для многих советских граждан оставался несбыточной мечтой. В свободной продаже машин не было. Желающих приобрести ставили на очередь. Посмотрим, сколько в пересчете с советских рублей на российские стоили тогда автомобили.Читать далее
-
29.12.2025, 12:42
CGI-визуализация Alfa Romeo Ferox превращает Stelvio в дерзкий внедорожник будущего
Alfa Romeo Stelvio уходит с рынка, но виртуальный Ferox удивляет новым взглядом на премиальный кроссовер. Дизайнеры кардинально изменили экстерьер, добавив внедорожные элементы. Неожиданные решения в деталях и смелый стиль интригуют поклонников марки. Каким мог бы быть Stelvio, если бы его создали для приключений?Читать далее
-
29.12.2025, 12:30
Ford F-150 PowerBoost показал невероятную скорость в гонке с конкурентами на четверть мили
Четыре популярных пикапа сошлись в захватывающем заезде на четверть мили. Испытания включали старт с хода и проверку максимальной скорости. Ford F-150 PowerBoost удивил результатом. Кто оказался быстрее - интрига сохраняется до конца. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 12:18
Рендер BMW 5 Series 2027 удивил сходством с премиальной Skoda
В сети появился рендер обновленного BMW 5 Series 2027 модельного года. Его передняя часть вызвала споры из-за схожести с моделями Skoda. Ожидается, что серийная версия получит иной стиль и новые технологии. Подробности о будущих изменениях пока держатся в секрете. Автомобиль дебютирует не раньше 2026 года.Читать далее
-
29.12.2025, 12:11
Jeep Grand Cherokee Trackhawk с 1800 л.с.: ускорение и рекорды на дрэг-стрипе
Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2018 года получил серьезные доработки и теперь выдает 1800 л.с. Его динамика поражает даже опытных автолюбителей. Узнайте, насколько быстро этот внедорожник разгоняется на прямой. В материале - реальные замеры и впечатления от заезда.Читать далее
-
29.12.2025, 12:02
Какие новые автомобили выйдут в 2026 году в Европе и мире
В 2026 году мировые автопроизводители удивят множеством премьер. Электромобили займут ключевые позиции. Но и классические моторы не сдадут позиций. Ожидаются интересные новинки от Audi, BMW, VW, Porsche и других. Какие модели появятся — узнаете в нашем материале.Читать далее