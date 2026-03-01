В Амурской области обнаружили уникальный экземпляр советского автомобиля с пробегом всего 5 тысяч километров и оригинальными деталями

1 марта 2026, 18:20
Советская классика за 2 млн: в Амурской области нашли покупателя для раритетного авто
Советская классика за 2 млн: в Амурской области нашли покупателя для раритетного авто
В Амурской области был продан практически новый «Москвич 412» 1977 года выпуска. Этот автомобиль сохранился в исключительном состоянии, что делало его настоящей находкой для коллекционеров.
В Амурской области нашел своего нового владельца уникальный «Москвич 412» 1977 года выпуска, который сохранился практически в заводском состоянии. Как сообщает «Российская газета», этот автомобиль прошел всего 5 тысяч километров, что для машины такого возраста — настоящая редкость. Как утверждал продавец, все детали остались оригинальными, а состояние кузова и салона не вызывало нареканий даже у самых придирчивых экспертов.
Стоимость этого «капсульного» экземпляра составила 1 930 000 рублей. Владелец был готов рассмотреть предложения по торгу, однако подчеркивал, что автомобиль полностью соответствует заявленному описанию. Подобные предложения появляются на рынке крайне редко, и интерес к ним стабильно высок среди коллекционеров и поклонников советского автопрома, поэтому сделка не заставила себя долго ждать.
Напомним, «Москвич-412» оснащался 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 75 лошадиных сил и механической коробкой передач. Привод — задний, что было стандартом для большинства отечественных легковых автомобилей того времени. Модель выпускалась на двух заводах: в Москве (МЗМА, позднее АЗЛК) и в Ижевске. Всего за три десятилетия было собрано около 2,5 миллиона таких машин, однако до наших дней в подобном состоянии дошли единицы.
Эксперты отмечают, что спрос на хорошо сохранившиеся советские автомобили в последние годы заметно вырос. Причина — не только ностальгия, но и желание инвестировать в редкие экземпляры, которые с каждым годом становятся все более ценными. Этот «Москвич 412» в идеальном состоянии — не просто транспорт, а часть истории, способная украсить любую коллекцию.
Похожие материалы Moskvich
-
23.02.2026, 06:52
Редкие факты о Москвич-408 и 412: экспорт, спорт и технические парадоксы СССР
Москвич-408 и 412 стали символами эпохи, сочетая передовые решения и неожиданные компромиссы. В материале - редкие детали экспортных успехов, спортивные достижения и причины падения популярности.Читать далее
-
18.02.2026, 14:16
УЗАМ-412: как советский мотор изменил представления о возможностях массового авто
Двигатель УЗАМ-412 стал символом технологического прорыва в СССР, удивив специалистов сочетанием мощности, ремонтопригодности и прогрессивной конструкции. Почему этот мотор до сих пор вызывает споры и уважение - в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 07:31
Редкий «Москвич 412» 1974 года с минимальным пробегом продают за 25 миллионов рублей
В Иркутске выставлен на продажу уникальный «Москвич 412» 1974 года. Пробег - всего 12 тысяч километров. Состояние автомобиля практически идеальное. Цена вызывает удивление и вопросы. Почему владелец уверен, что авто будет только дорожать?Читать далее
-
26.11.2025, 05:10
В Иркутске продают почти новый «Москвич-412» по цене Bеntley
В одном из гаражей России спустя десятилетия обнаружен автомобиль, способный заставить сердца коллекционеров биться чаще. Это не просто раритет. Это символ эпохи, сохранившийся почти в первозданном виде. Что за машина и почему за неё просят целое состояние?Читать далее
-
06.11.2025, 13:49
На торги выставили уникальный «Москвич» с редким мотором за 9 млн рублей
На аукцион выставили редкий автомобиль. Это советский «Москвич» с уникальным двигателем. Его стартовая цена очень высока. Коллекционеры уже начали свою борьбу. Узнайте подробности этой необычной продажи.Читать далее
-
02.10.2025, 07:46
Редчайший Москвич-412 с уникальным мотором выставили на продажу за 9 миллионов
На продажу выставили старый советский седан. Его цена удивляет многих автолюбителей. Автомобиль имеет уникальные технические особенности. Владелец просит за него огромную сумму. Что же в нем такого особенного? Разбираемся в деталях этой необычной сделки.Читать далее
-
06.06.2025, 13:25
В Германии продают 55-летний «Москвич» и еще два донора в придачу
На популярном немецком классифайде выставлен на продажу раритетный даже для нашей страны автомобиль – «Москвич-412» 1970 года выпуска. Продавец ласково называет машину «Мосси» и просит за нее всего 1500 евро.Читать далее
-
11.10.2021, 16:54
30-летний «Москвич» в идеальном состоянии отдают по цене нового Lada Xray
На Авито Авто выставили на продажу раритетный Москвич-412 (М-412), который сошел с конвейера Ижевского автозавода в 1989 году. Как уверяет продавец, последние 30 лет автомобиль провел в отапливаемом гараже.Читать далее
-
21.03.2020, 15:22
Сколько бы стоили советские автомобили в современных ценах?
Личный автомобиль в 1970-е годы для многих советских граждан оставался несбыточной мечтой. В свободной продаже машин не было. Желающих приобрести ставили на очередь. Посмотрим, сколько в пересчете с советских рублей на российские стоили тогда автомобили.Читать далее
-
01.03.2026, 18:53
Минский соперник «Серебряной стрелы»: забытая история МАЗ-1500
МАЗ-1500 - единственный в истории Минского автозавода гоночный автомобиль, в котором соединились смелый дизайн, необычные технические решения и советская инженерия. Почему этот проект до сих пор вызывает интерес у экспертов и автолюбителей - в нашем материале.Читать далее
-
01.03.2026, 18:44
Первый Pontiac Firebird 1969 года с VIN 001: редкая находка после реставрации
Pontiac Firebird 400 с первым в истории VIN 001 вновь оказался в центре внимания после масштабной реставрации. Этот автомобиль стал символом эпохи и редким экспонатом для коллекционеров. Почему его возвращение вызвало такой резонанс - разбираемся в деталях.Читать далее
