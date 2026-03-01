В Амурской области обнаружили уникальный экземпляр советского автомобиля с пробегом всего 5 тысяч километров и оригинальными деталями

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

1 марта 2026, 18:20

В Амурской области был продан практически новый «Москвич 412» 1977 года выпуска. Этот автомобиль сохранился в исключительном состоянии, что делало его настоящей находкой для коллекционеров.

В Амурской области нашел своего нового владельца уникальный «Москвич 412» 1977 года выпуска, который сохранился практически в заводском состоянии. Как сообщает «Российская газета», этот автомобиль прошел всего 5 тысяч километров, что для машины такого возраста — настоящая редкость. Как утверждал продавец, все детали остались оригинальными, а состояние кузова и салона не вызывало нареканий даже у самых придирчивых экспертов.

Стоимость этого «капсульного» экземпляра составила 1 930 000 рублей. Владелец был готов рассмотреть предложения по торгу, однако подчеркивал, что автомобиль полностью соответствует заявленному описанию. Подобные предложения появляются на рынке крайне редко, и интерес к ним стабильно высок среди коллекционеров и поклонников советского автопрома, поэтому сделка не заставила себя долго ждать.

Напомним, «Москвич-412» оснащался 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 75 лошадиных сил и механической коробкой передач. Привод — задний, что было стандартом для большинства отечественных легковых автомобилей того времени. Модель выпускалась на двух заводах: в Москве (МЗМА, позднее АЗЛК) и в Ижевске. Всего за три десятилетия было собрано около 2,5 миллиона таких машин, однако до наших дней в подобном состоянии дошли единицы.

Эксперты отмечают, что спрос на хорошо сохранившиеся советские автомобили в последние годы заметно вырос. Причина — не только ностальгия, но и желание инвестировать в редкие экземпляры, которые с каждым годом становятся все более ценными. Этот «Москвич 412» в идеальном состоянии — не просто транспорт, а часть истории, способная украсить любую коллекцию.

Упомянутые модели: Москвич 412
Упомянутые марки: Москвич
