«Москвич-2140» Super Luxe: как энтузиаст за два года вернул к жизни легенду 1987 года и во сколько это обошлось

Редкий «Москвич-2140» Super Luxe: детали реставрации и неожиданные решения

Мало кто знает, что восстановление советского «Москвича-2140» может обойтись дороже покупки нового авто. Владелец редкой версии Super Luxe поделился нюансами эксплуатации, неожиданными находками и затратами. Какие детали подходят, что вызывает сложности и почему такие машины ценятся сегодня - объяснил эксперт.

Мало кто знает, что восстановление советского «Москвича-2140» может обойтись дороже покупки нового авто. Владелец редкой версии Super Luxe поделился нюансами эксплуатации, неожиданными находками и затратами. Какие детали подходят, что вызывает сложности и почему такие машины ценятся сегодня - объяснил эксперт.

Восстановление и эксплуатация советских автомобилей сегодня становятся не только хобби, но и способом сохранить уникальные инженерные решения прошлого. История редкого «Москвича-2140» Super Luxe, о которой рассказывает Autonews, наглядно показывает, с какими трудностями и неожиданностями сталкиваются энтузиасты, решившие вернуть к жизни машины конца 1980-х годов. Для многих россиян это не просто ностальгия, а реальный опыт, который может пригодиться при покупке или ремонте классических авто.

Экземпляр 1987 года выпуска, попавший в руки коллекционера Константина, изначально предназначался как донор для другого проекта. Однако благодаря удачному стечению обстоятельств и редкому состоянию кузова, автомобиль был полностью восстановлен. Версия Super Luxe отличается от стандартных 2140 немецкими фарами, югославскими бамперами, оригинальными дисками и экспортной символикой. Эти детали не только подчеркивают статус машины, но и усложняют поиск запчастей.

Покупка сопровождалась бюрократическим квестом: документы на автомобиль были советскими, а предыдущий владелец - дедушка. После долгих разбирательств с ГАИ удалось оформить современный ПТС, и теперь Константин официально числится первым владельцем в новых документах. Пробег машины - чуть более 53 тысяч километров, что для почти 40-летнего авто выглядит невероятно. По словам владельца, эти цифры реальны: до 2021 года «Москвич» простоял в гараже, а за последние пять лет на нем проехали всего около 4 тысяч километров.

Восстановление заняло два года и потребовало значительных вложений. Большая часть работ выполнена самостоятельно, без обращения в сервисы. Точную сумму подсчитать сложно, но после отметки в 300 тысяч рублей владелец перестал вести учет. Основные расходы - это время и усилия, а многие детали доставались по обмену или через знакомых. По ходовой части автомобиль был полностью перебран: новая балка, восстановленная коробка передач, обновленная проводка и подвеска. Кузов остался в заводском цвете, за исключением заднего крыла, перекрашенного еще в 90-х.

Главное отличие этого «Москвича» - двигатель. Вместо стандартного 1,5-литрового мотора установлен 1,8-литровый агрегат УЗАМ мощностью 90 л.с., который обычно ставили на ИЖ «Ода». Такой «свап» стал популярным среди любителей марки, а спрос на эти моторы даже поднимал цены на старые «Оды». Причиной замены послужили технические проблемы: задиры в цилиндрах, слабая тяга на низких оборотах и утечка антифриза. Новый двигатель был куплен заранее и обошелся вместе с установкой примерно в 50 тысяч рублей.

Советская техника, как отмечает владелец, требует постоянного внимания. Например, рулевой редуктор приходится регулярно подтягивать, так как найти новую деталь практически невозможно. При этом многие расходники можно подобрать от других отечественных или даже японских автомобилей - современные сальники и подшипники подходят по размерам, но для этого нужно разбираться в нюансах. Некоторые оригинальные детали до сих пор можно найти в гаражах или на рынках, где их продают потомки запасливых советских автолюбителей.

Особый интерес вызывает история с задним бампером: чтобы получить нужную деталь для версии Super Luxe, пришлось выкупить целую заднюю часть автомобиля в другом регионе. Продавец попросту отпилил нужный фрагмент болгаркой и отправил транспортной компанией. Не обошлось и без доработок: тормозная система была модернизирована с использованием передних суппортов от Toyota Land Cruiser Prado, которые идеально подошли по креплениям и обеспечили «космический» запас тормозов.

В машине присутствует и так называемый «колхоз» - владелец установил габаритные огни на стойках задних дверей, которые были характерны для ранних 2140, хотя на поздних версиях их уже не ставили. По его словам, такой элемент придает автомобилю индивидуальность. С расходниками проблем нет: масляные и воздушные фильтры подходят от «Волги», «Газели» и «УАЗа», а современные масла и смазки позволяют продлить ресурс узлов.

Интерьер сохранен максимально аутентичным: добавлен только разъем AUX и немного сдвинуто водительское сиденье для удобства. Радио в машине не работает - все радиостанции перешли на FM, а штатная магнитола поддерживает только УКВ-диапазон. Владелец отмечает, что инженерные решения «Москвича» были интереснее, чем у «Жигулей»: на АЗЛК использовали более дорогие детали и не экономили на технологиях, что делало автомобили ремонтопригодными и продуманными.

Сегодняшние «Москвичи», выпускаемые на бывшем заводе АЗЛК, по мнению владельца, не имеют ничего общего с оригиналом и воспринимаются как «китайская подделка». Такой взгляд разделяют многие энтузиасты, для которых подлинный советский автомобиль - это не только техника, но и часть истории. Кстати, интерес к уникальным авто и их восстановлению растет: как отмечалось в материале о современных изменениях на рынке такси, спрос на редкие и необычные машины может неожиданно повлиять на стоимость и доступность запчастей даже для массовых моделей.

Для справки: «Москвич-2140» выпускался с 1976 по 1988 год, а версия Super Luxe предназначалась преимущественно для экспорта. Сегодня такие автомобили встречаются крайне редко, а их восстановление требует не только финансовых вложений, но и глубоких знаний конструкции. Опыт владельца показывает, что даже спустя десятилетия советская техника может удивлять надежностью и возможностями для модернизации, если подойти к делу с энтузиазмом и вниманием к деталям.