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Автор: Дмитрий Новиков

31 августа 2026, 09:45

Редкий мотороллер «Вятка» МГ-150-Ц: как экспериментальный транспорт изменил дворы СССР

Редкий мотороллер «Вятка» МГ-150-Ц: как экспериментальный транспорт изменил дворы СССР

Почему трехколесная «Вятка»-цистерна стала символом эпохи и что думают эксперты

Редкий мотороллер «Вятка» МГ-150-Ц: как экспериментальный транспорт изменил дворы СССР

В 1959 году на улицах советских городов появился необычный транспорт - мотороллер «Вятка» МГ-150-Ц с цистерной. Мало кто знает, что этот аппарат был не просто экспериментом, а настоящим символом перемен в городской логистике. Почему именно сейчас интерес к таким машинам вновь растет, и какие детали скрывает история этого артефакта - рассказываем в материале.

В 1959 году на улицах советских городов появился необычный транспорт - мотороллер «Вятка» МГ-150-Ц с цистерной. Мало кто знает, что этот аппарат был не просто экспериментом, а настоящим символом перемен в городской логистике. Почему именно сейчас интерес к таким машинам вновь растет, и какие детали скрывает история этого артефакта - рассказываем в материале.

В конце 1950-х годов советские инженеры искали новые пути для развития городского транспорта. Одним из неожиданных решений стал трехколесный мотороллер «Вятка» МГ-150-Ц, который отличался не только конструкцией, но и назначением. На архивных снимках Центрального государственного архива Кировской области 1959 года можно увидеть этот аппарат во дворе детского сада: дети в белых панамах выстроились в очередь за квасом, который разливали прямо из цистерны, установленной на мотороллере.

Сам по себе мотороллер «Вятка» был уже хорошо знаком жителям СССР. Базовая двухколесная версия ВП-150 к тому времени колесила по улицам многих городов. Однако грузовые модификации, такие как МГ-150-Ц, появились чуть позже - в 1958-1959 годах. Конструкторы взяли проверенный двухтактный двигатель объемом 148 кубических сантиметров, разместили его в центре рамы, добавили дифференциал и два ведущих задних колеса с независимой торсионной подвеской. В результате получился маневренный мини-грузовик, способный перевозить до 250 кг со скоростью до 40 км/ч.

Особое внимание привлекла версия с овальной цистерной объемом 300 литров. Изначально инженеры задумывали использовать ее для перевозки керосина, масел и топлива для сельхозтехники. Однако жизнь внесла коррективы: аппарат быстро стал востребован для доставки кваса, молока и даже пива. Именно в таком виде «Вятка»-цистерна и попала на фотографии - как мобильный киоск, который мог заехать прямо во двор или парк.

Несмотря на интерес публики, массовым этот транспорт так и не стал. В 1959-1960 годах «Вятки»-цистерны демонстрировали на выставках по всей стране, но в серию пошли лишь небольшие опытные партии. Тем не менее, эти машины оставили заметный след в памяти: компактные, почти игрушечные снаружи, но удивительно практичные для городских условий. По данным ЦГАКО, подобные решения позволяли оперативно доставлять напитки и продукты туда, где обычный грузовик не проедет.

Если Вы не знали, мотороллеры «Вятка» производились на Вятско-Полянском машиностроительном заводе «Молот» с конца 1950-х годов. Базовая модель ВП-150 была создана по мотивам итальянской Vespa, но отличалась более прочной рамой и простым двухтактным мотором. Завод выпускал различные модификации: от стандартных городских до грузовых и даже экспериментальных версий с цистернами и фургонами. Несмотря на ограниченный тираж, «Вятка» стала одним из символов советской инженерной мысли и до сих пор вызывает интерес у коллекционеров и любителей ретротехники.

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