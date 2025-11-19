Уникальный Oldsmobile 88 Sedan Delivery 1949: редкость среди классики – что скрывает рестомод?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

19 ноября 2025, 18:31

Редкий Oldsmobile 88 Sedan Delivery 1949 года: рестомод с легендарным V8 Rocket

Редкий Oldsmobile 88 Sedan Delivery 1949 года: рестомод с легендарным V8 Rocket

Oldsmobile 88 Sedan Delivery 1949 года – настоящая находка для ценителей классики. Автомобиль сочетает в себе харизму ретро и современные доработки. Восстановленный V8 Rocket и стильный интерьер делают его звездой выставок. Почему этот экземпляр так ценится – узнаете в материале.

1949 год стал поворотным для Oldsmobile: на рынок вышла модель 88, объединившая компактный кузов серии 76 и мощный V8 от флагманской 98. Этот автомобиль быстро завоевал титул самого динамичного в линейке и стал настоящей сенсацией на трассах NASCAR. Многие считают, что именно с него началась эра американских маслкаров.

Первое поколение Oldsmobile 88 давно стало классикой. Под капотом у него легендарный V8 Rocket объемом 5,0 литра (303 кубических дюйма). Несмотря на скромные по современным меркам 135 лошадиных сил, этот мотор стал символом эпохи. Сегодня найти хорошо сохранившийся экземпляр не так просто, но отреставрированные машины еще доступны по цене. Средняя стоимость таких авто, по данным рынка, составляет около 28 тысяч долларов (2,26 млн рублей), а самые дорогие редко превышают 50 тысяч.

Однако речь пойдет не о типичном представителе этой модели. На этот раз внимание привлекла версия Sedan Delivery – крайне редкая модификация, выпущенная ограниченным тиражом. Для тех, кто не знаком с этим термином: Sedan Delivery – это легкий коммерческий автомобиль на базе легковой модели, чаще всего двухдверный универсал или седан с глухими задними панелями вместо окон. Такие машины были популярны у мелких предпринимателей и курьеров, ведь они сочетали вместимость и комфорт легковушки.

В 1950-х популярность Sedan Delivery пошла на спад, а основными производителями оставались Ford и Chevrolet. Однако иногда кузовные ателье создавали подобные версии и на более дорогих моделях. История именно этого Oldsmobile 88 Sedan Delivery окутана загадками. Неизвестно, был ли он собран на заводе или доработан сторонними мастерами. Есть предположение, что перед нами прототип: автомобиль сочетает детали сразу трех модельных годов – 1949, 1950 и 1951. VIN-номер указывает на 1949 год, но некоторые элементы кузова и салона – от более поздних версий.

В 1980-х автомобиль уже подвергался модернизации, а недавно прошел глубокую реставрацию в мастерской V8 Speed and Resto Shop. Внешне машина почти не изменилась, если не считать более широких шин и немного заниженной подвески. А вот интерьер преобразился полностью: вместо стандартного дивана установили два отдельных кресла, между которыми появился современный центральный тоннель с подстаканниками, розетками и отсеком для мелочей. Задняя часть салона теперь отделана мягкой обивкой в двухцветной гамме, как и передняя часть. Вместо грузового отсека – стильное багажное пространство, рассчитанное скорее на эффект, чем на перевозку товаров.

Для большего комфорта владелец оснастил машину гидроусилителем руля, усиленными тормозами и ретро-кондиционером. При этом под капотом остался оригинальный V8 Rocket, полностью восстановленный и окрашенный в фирменный цвет. Коробка передач Hydra-Matic также прошла реставрацию.

Сколько подобных Oldsmobile 88 Sedan Delivery сохранилось до наших дней – неизвестно, но их точно единицы. За последние годы на аукционах появлялись лишь отдельные экземпляры, и этот рестомод – настоящая редкость. Такой автомобиль неизменно привлекает внимание на выставках и среди коллекционеров. Неудивительно, ведь сочетание аутентичного стиля и современных систем делает его уникальным представителем американской автомобильной истории.

Упомянутые марки: Oldsmobile
