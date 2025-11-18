Забытый седан простоял на блоках десятилетиями – теперь он снова на ходу

18 ноября 2025, 21:12
Редкий Oldsmobile Delmont 88 1968 года ожил после 36 лет в пустыне Аризоны
Редкий Oldsmobile Delmont 88 1968 года ожил после 36 лет в пустыне Аризоны
В Аризоне обнаружили уникальный автомобиль, простоявший без движения 36 лет. Его кузов сохранился удивительно хорошо, несмотря на палящее солнце. Владелец оставил машину в пустыне, где она ждала своего часа. Теперь седан вновь ожил и готов к новым поездкам. История восстановления поражает деталями и атмосферой.
В южной части Тусона, среди пыльных просторов Аризоны, долгие годы стоял забытый автомобиль. Oldsmobile Delmont 88 1968 года, когда-то гордясь своим владельцем, оказался пленником времени и климата. Машина не покидала своего места с конца 1980-х, сохранив на себе выцветшие коричневые номера штата и толстый слой песка. За 36 лет под открытым небом седан не только не проржавел, но и сохранил свой характер, как будто ждал, когда его вновь заметят.
Суровое солнце Аризоны не пощадило лакокрасочное покрытие: кузов выгорел, резиновые детали и шланги стали хрупкими. Электропроводка местами потрескалась, но, к счастью, хромированные элементы и стекла остались целыми. Даже салон, хоть и выцвел, сохранил оригинальные детали и атмосферу конца 60-х. Пробег автомобиля – всего 62 тысячи миль, что для такого возраста выглядит почти невероятно.
Владелец оставил машину на блоках, чтобы уберечь подвеску от проседания. Это решение помогло сохранить детали ходовой части в хорошем состоянии. За годы простоя вокруг автомобиля выросли кусты, песок частично скрыл колеса. Однако кузов не покрылся ржавчиной – сухой климат сказался на сохранности металла. Внутри салона сохранились даже некоторые документы и личные вещи, оставленные прежним хозяином.
Недавно энтузиасты решили вернуть Oldsmobile Delmont 88 к жизни. После тщательной проверки установлено, что двигатель требует минимального контроля: замены масла, новых свечей и чистки топливной системы, чтобы мотор снова заработал. Электрика требует большего внимания, но основные узлы находятся в рабочем состоянии. После нескольких часов работы автомобиль впервые за полвека завелся и смог самостоятельно выехать из своего песчаного плена.
История этого Oldsmobile Delmont 88 – не просто рассказ о реставрации. Это пример того, как даже в самых суровых условиях техника может сохраниться, если к ней будут относиться бережно. Теперь Oldsmobile Delmont 88 готов вновь порадовать ценителей классики и вспомнить о золотой эпохе автопрома.
Похожие материалы Олдсмобиль
-
19.11.2025, 10:24
Choo Choo Customs El Camino SS: редкий американский спорт-ут, который забывать нельзя
Восьмидесятые подарили автолюбителям необычный El Camino SS, созданный Choo Choo Customs. Эта машина не была настоящим спорткаром, но сумела стать культовой. Почему ее до сих пор обсуждают? В чем секрет ее популярности? Узнайте, что скрывается за легендой американских утилитарных купе.Читать далее
-
19.11.2025, 09:51
Владелец в США продает советский истребитель за цену подержанного Corvette C8
Мечтали ли вы когда-нибудь стать пилотом настоящего истребителя? Один энтузиаст из Флориды воплотил эту мечту в реальность. Теперь он готов расстаться с уникальным самолетом. Цена сопоставима с популярным спорткаром. Кто решится на такую покупку?Читать далее
-
19.11.2025, 09:28
Ferrari SF90 Spider: минимализм в тюнинге суперкара как новый тренд
Многие мечтают о ярких суперкарах с агрессивным тюнингом. Но есть и те, кто ценит сдержанность. В этой статье расскажем, как Ferrari SF90 Spider удивляет минимализмом. Узнайте, почему такой подход становится все популярнее. Оцените новый взгляд на доработку эксклюзивных авто.Читать далее
-
19.11.2025, 08:16
В Подмосковье нашли идеальный ВАЗ-2114 и просят за него 1 миллион
Найдена настоящая «капсула времени». Это хэтчбек ВАЗ-2114 2006 года. Автомобиль сохранился в идеальном состоянии. Пробег у машины просто смешной. Владелец просит за нее миллион рублей. Но есть один интересный нюанс.Читать далее
-
19.11.2025, 07:02
Зачем на багажнике лимузинов устанавливали бумеранг в 80-х и 90-х
Многие помнят странный бумеранг на крышке багажника лимузинов. Для чего он был нужен? Ответ удивит даже опытных автолюбителей. В статье раскрывается история появления этого аксессуара и его настоящая функция. Оказывается, у этого элемента есть интересное прошлое и неожиданные детали.Читать далее
-
19.11.2025, 05:44
Редчайший Plymouth Hemi GTX 1967 года ушел с молотка за рекордную сумму
На аукционе в Лас-Вегасе продан уникальный Plymouth Hemi GTX 1967 года. Это один из десяти кабриолетов с мотором Hemi и автоматом. Итоговая цена удивила даже экспертов. Почему этот автомобиль так ценится — читайте в материале.Читать далее
-
19.11.2025, 05:26
Редкий Chevrolet Bel Air 1961 года с оригинальной краской год ищет нового владельца
Chevrolet Bel Air 1961 года с заводским окрасом уже год не может найти нового хозяина. Владелец провел срочные работы, но проект все еще далек от завершения. Машина ждет полного восстановления, а ее история интригует поклонников классики. Почему авто до сих пор не купили – подробности в материале.Читать далее
-
19.11.2025, 05:09
Уникальный Triumph Hammerhead: кастом Speed Twin с характером и стилем от A&J Cycles
A&J Cycles снова удивили мир мотоциклов своим новым проектом. На этот раз они создали нечто особенное для частного заказчика. Мотоцикл получил имя Hammerhead и уже привлек внимание ценителей кастом-культуры. В чем секрет его успеха? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
18.11.2025, 21:31
Как появился первый в мире дом на колесах для отдыха и путешествий
История The Wanderer удивляет даже опытных автолюбителей. Это не просто транспорт, а символ новой эпохи отдыха. Узнайте, как выглядели первые дома на колесах. Почему именно этот караван стал легендой? Откройте для себя малоизвестные факты о зарождении автодомов.Читать далее
-
18.11.2025, 20:32
Уникальный Chevrolet Impala SS 1996 года с пробегом 127 км выставят на аукцион
Редкий седан Chevrolet Impala SS 1996 года с минимальным пробегом и заводской пленкой появится на аукционе. Автомобиль сохранился в идеальном состоянии. Это шанс увидеть легенду американского автопрома в первозданном виде. Подробности о судьбе уникального экземпляра – в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Олдсмобиль
-
19.11.2025, 10:24
Choo Choo Customs El Camino SS: редкий американский спорт-ут, который забывать нельзя
Восьмидесятые подарили автолюбителям необычный El Camino SS, созданный Choo Choo Customs. Эта машина не была настоящим спорткаром, но сумела стать культовой. Почему ее до сих пор обсуждают? В чем секрет ее популярности? Узнайте, что скрывается за легендой американских утилитарных купе.Читать далее
-
19.11.2025, 09:51
Владелец в США продает советский истребитель за цену подержанного Corvette C8
Мечтали ли вы когда-нибудь стать пилотом настоящего истребителя? Один энтузиаст из Флориды воплотил эту мечту в реальность. Теперь он готов расстаться с уникальным самолетом. Цена сопоставима с популярным спорткаром. Кто решится на такую покупку?Читать далее
-
19.11.2025, 09:28
Ferrari SF90 Spider: минимализм в тюнинге суперкара как новый тренд
Многие мечтают о ярких суперкарах с агрессивным тюнингом. Но есть и те, кто ценит сдержанность. В этой статье расскажем, как Ferrari SF90 Spider удивляет минимализмом. Узнайте, почему такой подход становится все популярнее. Оцените новый взгляд на доработку эксклюзивных авто.Читать далее
-
19.11.2025, 08:16
В Подмосковье нашли идеальный ВАЗ-2114 и просят за него 1 миллион
Найдена настоящая «капсула времени». Это хэтчбек ВАЗ-2114 2006 года. Автомобиль сохранился в идеальном состоянии. Пробег у машины просто смешной. Владелец просит за нее миллион рублей. Но есть один интересный нюанс.Читать далее
-
19.11.2025, 07:02
Зачем на багажнике лимузинов устанавливали бумеранг в 80-х и 90-х
Многие помнят странный бумеранг на крышке багажника лимузинов. Для чего он был нужен? Ответ удивит даже опытных автолюбителей. В статье раскрывается история появления этого аксессуара и его настоящая функция. Оказывается, у этого элемента есть интересное прошлое и неожиданные детали.Читать далее
-
19.11.2025, 05:44
Редчайший Plymouth Hemi GTX 1967 года ушел с молотка за рекордную сумму
На аукционе в Лас-Вегасе продан уникальный Plymouth Hemi GTX 1967 года. Это один из десяти кабриолетов с мотором Hemi и автоматом. Итоговая цена удивила даже экспертов. Почему этот автомобиль так ценится — читайте в материале.Читать далее
-
19.11.2025, 05:26
Редкий Chevrolet Bel Air 1961 года с оригинальной краской год ищет нового владельца
Chevrolet Bel Air 1961 года с заводским окрасом уже год не может найти нового хозяина. Владелец провел срочные работы, но проект все еще далек от завершения. Машина ждет полного восстановления, а ее история интригует поклонников классики. Почему авто до сих пор не купили – подробности в материале.Читать далее
-
19.11.2025, 05:09
Уникальный Triumph Hammerhead: кастом Speed Twin с характером и стилем от A&J Cycles
A&J Cycles снова удивили мир мотоциклов своим новым проектом. На этот раз они создали нечто особенное для частного заказчика. Мотоцикл получил имя Hammerhead и уже привлек внимание ценителей кастом-культуры. В чем секрет его успеха? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
18.11.2025, 21:31
Как появился первый в мире дом на колесах для отдыха и путешествий
История The Wanderer удивляет даже опытных автолюбителей. Это не просто транспорт, а символ новой эпохи отдыха. Узнайте, как выглядели первые дома на колесах. Почему именно этот караван стал легендой? Откройте для себя малоизвестные факты о зарождении автодомов.Читать далее
-
18.11.2025, 20:32
Уникальный Chevrolet Impala SS 1996 года с пробегом 127 км выставят на аукцион
Редкий седан Chevrolet Impala SS 1996 года с минимальным пробегом и заводской пленкой появится на аукционе. Автомобиль сохранился в идеальном состоянии. Это шанс увидеть легенду американского автопрома в первозданном виде. Подробности о судьбе уникального экземпляра – в нашем материале.Читать далее
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве
- 1 358 000 РMercedes C-класс 2010 в Москве