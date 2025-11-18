Забытый седан простоял на блоках десятилетиями – теперь он снова на ходу

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

18 ноября 2025, 21:12

Редкий Oldsmobile Delmont 88 1968 года ожил после 36 лет в пустыне Аризоны

Редкий Oldsmobile Delmont 88 1968 года ожил после 36 лет в пустыне Аризоны

Забытый седан простоял на блоках десятилетиями – теперь он снова на ходу

Редкий Oldsmobile Delmont 88 1968 года ожил после 36 лет в пустыне Аризоны

В Аризоне обнаружили уникальный автомобиль, простоявший без движения 36 лет. Его кузов сохранился удивительно хорошо, несмотря на палящее солнце. Владелец оставил машину в пустыне, где она ждала своего часа. Теперь седан вновь ожил и готов к новым поездкам. История восстановления поражает деталями и атмосферой.

В Аризоне обнаружили уникальный автомобиль, простоявший без движения 36 лет. Его кузов сохранился удивительно хорошо, несмотря на палящее солнце. Владелец оставил машину в пустыне, где она ждала своего часа. Теперь седан вновь ожил и готов к новым поездкам. История восстановления поражает деталями и атмосферой.

В южной части Тусона, среди пыльных просторов Аризоны, долгие годы стоял забытый автомобиль. Oldsmobile Delmont 88 1968 года, когда-то гордясь своим владельцем, оказался пленником времени и климата. Машина не покидала своего места с конца 1980-х, сохранив на себе выцветшие коричневые номера штата и толстый слой песка. За 36 лет под открытым небом седан не только не проржавел, но и сохранил свой характер, как будто ждал, когда его вновь заметят.

Суровое солнце Аризоны не пощадило лакокрасочное покрытие: кузов выгорел, резиновые детали и шланги стали хрупкими. Электропроводка местами потрескалась, но, к счастью, хромированные элементы и стекла остались целыми. Даже салон, хоть и выцвел, сохранил оригинальные детали и атмосферу конца 60-х. Пробег автомобиля – всего 62 тысячи миль, что для такого возраста выглядит почти невероятно.

Владелец оставил машину на блоках, чтобы уберечь подвеску от проседания. Это решение помогло сохранить детали ходовой части в хорошем состоянии. За годы простоя вокруг автомобиля выросли кусты, песок частично скрыл колеса. Однако кузов не покрылся ржавчиной – сухой климат сказался на сохранности металла. Внутри салона сохранились даже некоторые документы и личные вещи, оставленные прежним хозяином.

Недавно энтузиасты решили вернуть Oldsmobile Delmont 88 к жизни. После тщательной проверки установлено, что двигатель требует минимального контроля: замены масла, новых свечей и чистки топливной системы, чтобы мотор снова заработал. Электрика требует большего внимания, но основные узлы находятся в рабочем состоянии. После нескольких часов работы автомобиль впервые за полвека завелся и смог самостоятельно выехать из своего песчаного плена.

История этого Oldsmobile Delmont 88 – не просто рассказ о реставрации. Это пример того, как даже в самых суровых условиях техника может сохраниться, если к ней будут относиться бережно. Теперь Oldsmobile Delmont 88 готов вновь порадовать ценителей классики и вспомнить о золотой эпохе автопрома. 

Упомянутые марки: Oldsmobile
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Олдсмобиль

Похожие материалы Олдсмобиль

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
В Уфе начались торги за почти новую Lada Granta 2017 года с мизерным пробегом
Самые дорогие «Нивы», которые можно купить в ноябре 2025 года: всем им больше 25 лет
Тест-драйв Subaru Forester 2025: полный привод, оппозитник и никаких компромиссов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Брянск Архангельск Ставрополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться