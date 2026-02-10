Почему уникальные довоенные автомобили становятся объектом охоты коллекционеров и способны удивлять даже опытных экспертов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

10 февраля 2026, 18:43

Редкий Packard 115C 1937 года не продан за $105 000 и снова выходит на аукцион

Редкий Packard 115C 1937 года не продан за $105 000 и снова выходит на аукцион

Почему уникальные довоенные автомобили становятся объектом охоты коллекционеров и способны удивлять даже опытных экспертов

Редкий Packard 115C 1937 года не продан за $105 000 и снова выходит на аукцион

Packard 115C 1937 года - не просто раритет, а настоящий вызов для рынка коллекционных авто. Отказ владельца от крупной ставки на аукционе подчеркивает, как меняется спрос на необычные машины. В чем секрет интереса к таким экземплярам и почему их судьба волнует даже тех, кто далек от мира ретро-автомобилей - разбираемся в деталях.

Packard 115C 1937 года - не просто раритет, а настоящий вызов для рынка коллекционных авто. Отказ владельца от крупной ставки на аукционе подчеркивает, как меняется спрос на необычные машины. В чем секрет интереса к таким экземплярам и почему их судьба волнует даже тех, кто далек от мира ретро-автомобилей - разбираемся в деталях.

В мире автомобильных коллекций существуют устоявшиеся фавориты и негласные правила. Однако иногда на аукционах появляются лоты, способные перевернуть привычные представления о ценностях и спросе. Яркий пример — Packard 115C 1937 года выпуска.

Этот автомобиль не просто сохранил аутентичный облик — он стал символом того, как редкая довоенная машина бросает вызов традиционным лидерам рынка. На недавних торгах владелец отказался от предложения в $105 000, что уже само по себе красноречиво. В эпоху, когда основное внимание коллекционеров приковано к маслкарам 50-х и 60-х годов, подобный лот становится настоящей сенсацией.

Похоже, владелец рассчитывает на большую сумму — и для этого есть веские основания. Безупречное состояние, богатая история и уникальность модели делают этот Packard желанным трофеем для тех, кто ищет не просто очередной Ford или Chevrolet, а нечто исключительное.

Интересно, что подобные ситуации не редкость на рынке эксклюзивных авто. Например, недавно обсуждалась история с роскошным Rolls-Royce Wraith Black Badge, когда владелец не согласился уступить от первоначальной стоимости, несмотря на минимальный пробег и статус автомобиля. Подробности этой ситуации можно прочитать в материале о том, почему даже элитные автомобили требуют высокой цены и не всегда находят своего покупателя .

Возвращаясь к Packard, стоит отметить, что его появление на рынке — это не просто очередная попытка продать редкий автомобиль. Это своеобразный тест для коллекционеров: готовы ли они выйти на рамки привычных брендов и инвестировать в действительно уникальные машины? Ведь такие лоты - это не только вложение средств, но и возможность стать частью истории, которая уходит с приходом в довоенную Америку.

С каждым годом интерес к редким автомобилям только растет. Они становятся не просто предметом коллекционирования, а настоящими объектами страсти для тех, кто ценит индивидуальность и редкость. И если Packard 115C 1937 года все же найдет своего нового владельца за сумму, превышающую $105 000, это станет очередным подтверждением того, что рынок коллекционных автомобилей живет по своим законам, где уникальность и история ценятся выше модных тенденций.

Упомянутые марки: Packard
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Паккард

Похожие материалы Паккард

Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Tenet T7 неожиданно стал лидером продаж SUV, сместив Haval Jolion
Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тверь Тула Ставрополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться