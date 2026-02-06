Почему уникальный Plymouth Scamp 1983 года стал одной из самых редких и малоизвестных моделей на рынке

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

6 февраля 2026, 20:08

Редкий пикап Plymouth Scamp 1983 года: забытый эксперимент американского автопрома

Plymouth Scamp 1983 года - один из самых необычных и редких пикапов США, выпущенный ограниченным тиражом. Сегодня на рынке появился хорошо сохранившийся экземпляр, что вызывает интерес коллекционеров и ценителей редких автомобилей.

Автомобильный рынок США конца XX века знал немало неожиданных экспериментов, и Plymouth Scamp 1983 года по праву занимает среди них особое место. Эта модель, выпущенная всего на один год, стала попыткой бренда Plymouth вернуться в сегмент легких грузовиков, но быстро исчезла с конвейера, оставив после себя лишь несколько тысяч экземпляров.

История марки в сегменте пикапов началась ещё в 1937 году, однако уже через пять лет проект был свёрнут. После долгого перерыва, в 1979 году, Chrysler представил компактные пикапы на базе японского Mitsubishi Forte — Dodge D-50 и Plymouth Arrow Pickup. Успеха они не добились, и к 1982 году производство Arrow Pickup прекратилось.

В 1983 году последовала новая попытка под именем Scamp. Этот пикап был построен на платформе Dodge Rampage, но отличался рядом внешних деталей, перекликающихся с субкомпактом Horizon. В отличие от предшественника, Scamp собирали в США, и он должен был конкурировать с такими моделями, как Chevrolet El Camino или Subaru BRAT. Однако задумка не нашла широкого отклика: за весь год производства было продано всего 3 564 автомобиля.

Сегодня Scamp — настоящая редкость даже среди коллекционеров. Один из таких экземпляров сейчас выставлен на продажу в Омахе. Автомобиль с пробегом около 111 000 км выделяется полностью восстановленной двухцветной красно-чёрной окраской и оригинальным красным салоном. Под капотом установлен 2,2-литровый четырёхцилиндровый двигатель, а менее распространённая трёхступенчатая автоматическая коробка передач делает этот экземпляр ещё более уникальным — в подобной цветовой комбинации было выпущено лишь 132 машины. Продавец оценивает раритет в 10 900 долларов, что для столь хорошо сохранившегося и редкого автомобиля выглядит вполне оправданно.

Интересно, что эксперименты с необычными кузовами и концепциями не ограничивались только американскими брендами. Например, швейцарская мастерская Sbarro в свое время удивляла публику не менее смелыми прототипами, которые до сих пор обсуждают автолюбители. В нашем недавнем материале можно узнать, как Sbarro воплощала самые дерзкие идеи и почему их концепт-кары стали настоящими легендами. Подробнее - по этой ссылке.

Возвращаясь к Plymouth Scamp, стоит отметить, что такие автомобили становятся все более ценными для коллекционеров, ведь они отражают целую эпоху экспериментов и поисков новых форматов в автомобильной индустрии. Несмотря на скромные тиражи и отсутствие широкой известности, именно такие модели часто становятся жемчужинами частных коллекций и предметом обсуждения среди знатоков.

Упомянутые марки: Plymouth
