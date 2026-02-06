Почему уникальный Plymouth Scamp 1983 года стал одной из самых редких и малоизвестных моделей на рынке

6 февраля 2026, 20:08
Редкий пикап Plymouth Scamp 1983 года: забытый эксперимент американского автопрома
Редкий пикап Plymouth Scamp 1983 года: забытый эксперимент американского автопрома
Plymouth Scamp 1983 года - один из самых необычных и редких пикапов США, выпущенный ограниченным тиражом. Сегодня на рынке появился хорошо сохранившийся экземпляр, что вызывает интерес коллекционеров и ценителей редких автомобилей.
Автомобильный рынок США конца XX века знал немало неожиданных экспериментов, и Plymouth Scamp 1983 года по праву занимает среди них особое место. Эта модель, выпущенная всего на один год, стала попыткой бренда Plymouth вернуться в сегмент легких грузовиков, но быстро исчезла с конвейера, оставив после себя лишь несколько тысяч экземпляров.
История марки в сегменте пикапов началась ещё в 1937 году, однако уже через пять лет проект был свёрнут. После долгого перерыва, в 1979 году, Chrysler представил компактные пикапы на базе японского Mitsubishi Forte — Dodge D-50 и Plymouth Arrow Pickup. Успеха они не добились, и к 1982 году производство Arrow Pickup прекратилось.
В 1983 году последовала новая попытка под именем Scamp. Этот пикап был построен на платформе Dodge Rampage, но отличался рядом внешних деталей, перекликающихся с субкомпактом Horizon. В отличие от предшественника, Scamp собирали в США, и он должен был конкурировать с такими моделями, как Chevrolet El Camino или Subaru BRAT. Однако задумка не нашла широкого отклика: за весь год производства было продано всего 3 564 автомобиля.
Сегодня Scamp — настоящая редкость даже среди коллекционеров. Один из таких экземпляров сейчас выставлен на продажу в Омахе. Автомобиль с пробегом около 111 000 км выделяется полностью восстановленной двухцветной красно-чёрной окраской и оригинальным красным салоном. Под капотом установлен 2,2-литровый четырёхцилиндровый двигатель, а менее распространённая трёхступенчатая автоматическая коробка передач делает этот экземпляр ещё более уникальным — в подобной цветовой комбинации было выпущено лишь 132 машины. Продавец оценивает раритет в 10 900 долларов, что для столь хорошо сохранившегося и редкого автомобиля выглядит вполне оправданно.
Интересно, что эксперименты с необычными кузовами и концепциями не ограничивались только американскими брендами. Например, швейцарская мастерская Sbarro в свое время удивляла публику не менее смелыми прототипами, которые до сих пор обсуждают автолюбители. В нашем недавнем материале можно узнать, как Sbarro воплощала самые дерзкие идеи и почему их концепт-кары стали настоящими легендами. Подробнее - по этой ссылке.
Возвращаясь к Plymouth Scamp, стоит отметить, что такие автомобили становятся все более ценными для коллекционеров, ведь они отражают целую эпоху экспериментов и поисков новых форматов в автомобильной индустрии. Несмотря на скромные тиражи и отсутствие широкой известности, именно такие модели часто становятся жемчужинами частных коллекций и предметом обсуждения среди знатоков.
Похожие материалы Плимут
-
08.02.2026, 06:43
Bugatti Royale Crown: виртуальный гиперседан с претензией на конкуренцию Gemera
Bugatti Royale Crown - не реальный автомобиль, а смелая визуализация гиперседана с четырьмя дверями и роскошным салоном. Почему этот проект вызвал споры среди экспертов и чем он отличается от привычных Bugatti - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.02.2026, 05:36
Ram готовит новый среднеразмерный пикап для США: старт продаж и первые детали
Ram возвращается в сегмент среднеразмерных пикапов для Северной Америки с новым Dakota, который будет отличаться рамной платформой и конкурентной ценой. Производство планируется на заводе в Бельвидере, а старт продаж намечен на 2028 год. Эксперты уже обсуждают, сможет ли новинка потеснить лидеров рынка.Читать далее
-
08.02.2026, 05:27
Китайский электрокроссовер с 1200 л.с. бросил вызов Ferrari Purosangue на дрэге
Китайский электрокроссовер мощностью 1200 л.с. неожиданно вышел на дуэль с Ferrari Purosangue на дрэг-стрипе. Почему такие заезды становятся все более частыми и что это говорит о современных трендах в автопроме - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.02.2026, 16:25
Редкий Dodge Charger Daytona Hemi выставлен на продажу за 1,95 млн долларов
Восьмидесятые, школьный двор и легендарный Dodge Charger Daytona Hemi - именно на таком автомобиле отец из Колорадо возил дочерей на занятия. Сегодня этот уникальный маслкар выставлен на продажу за рекордную сумму. Почему эта машина стала символом эпохи и почему ее цена так высока - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.02.2026, 13:39
Buick Grand National 1986 года с мотором LT4: культовый купе возвращается в игру
Buick Grand National 1986 года полностью изменил свой характер: теперь под капотом у него современный LT4 V8 и 10-ступенчатая коробка. Машина, когда-то соперничавшая с Ferrari, вновь готова удивлять. Почему этот проект обсуждают сегодня - в нашем материале.Читать далее
-
07.02.2026, 13:30
Обновленный Ram Dakota выходит на рынок Южной Америки: что известно о новинке
Ram официально подтвердил выпуск нового среднеразмерного пикапа Dakota для Южной Америки. Пока российские автолюбители только ждут новинку, в Аргентине и Бразилии уже стартовали продажи обновленной версии. Почему это событие может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
07.02.2026, 07:02
Редкий Porsche 924 1977 года в ярко-зеленом цвете: необычный экземпляр на рынке
Porsche 924 1977 года стал первым в истории марки автомобилем с передним расположением двигателя и водяным охлаждением. Его необычный цвет Signal Green и редкая комплектация делают этот автомобиль предметом обсуждения среди ценителей классики.Читать далее
-
07.02.2026, 06:37
Nissan удивил новым рекламным ходом к Супербоулу: необычная опция для Rogue
Nissan подготовил к Супербоулу необычную рекламную кампанию, сделав ставку на оригинальность и юмор. Компания представила нестандартную опцию для кроссовера Rogue, которая уже вызвала бурное обсуждение среди автолюбителей.Читать далее
-
07.02.2026, 05:58
GTA 6 выходит осенью: Take-Two подтверждает дату релиза и намекает на летние анонсы
Финансовые итоги Take-Two вновь удивили аналитиков: франшизы GTA и Red Dead Redemption продолжают бить рекорды, а релиз GTA 6 на PS5 и Xbox Series X|S официально подтвержден на ноябрь. Почему это событие уже сейчас обсуждают эксперты и геймеры - в нашем материале.Читать далее
-
07.02.2026, 05:47
Редкий Ford Torino 1969 года простоял почти полвека и теперь возвращается на дорогу
Ford Torino Ram Air Cobra Jet 1969 года, простоявший без движения почти 50 лет, был куплен новым владельцем и готовится к восстановлению. Этот редкий экземпляр сохранил оригинальные детали и может стать настоящей сенсацией среди коллекционеров.Читать далее
Похожие материалы Плимут
-
08.02.2026, 06:43
Bugatti Royale Crown: виртуальный гиперседан с претензией на конкуренцию Gemera
Bugatti Royale Crown - не реальный автомобиль, а смелая визуализация гиперседана с четырьмя дверями и роскошным салоном. Почему этот проект вызвал споры среди экспертов и чем он отличается от привычных Bugatti - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.02.2026, 05:36
Ram готовит новый среднеразмерный пикап для США: старт продаж и первые детали
Ram возвращается в сегмент среднеразмерных пикапов для Северной Америки с новым Dakota, который будет отличаться рамной платформой и конкурентной ценой. Производство планируется на заводе в Бельвидере, а старт продаж намечен на 2028 год. Эксперты уже обсуждают, сможет ли новинка потеснить лидеров рынка.Читать далее
-
08.02.2026, 05:27
Китайский электрокроссовер с 1200 л.с. бросил вызов Ferrari Purosangue на дрэге
Китайский электрокроссовер мощностью 1200 л.с. неожиданно вышел на дуэль с Ferrari Purosangue на дрэг-стрипе. Почему такие заезды становятся все более частыми и что это говорит о современных трендах в автопроме - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.02.2026, 16:25
Редкий Dodge Charger Daytona Hemi выставлен на продажу за 1,95 млн долларов
Восьмидесятые, школьный двор и легендарный Dodge Charger Daytona Hemi - именно на таком автомобиле отец из Колорадо возил дочерей на занятия. Сегодня этот уникальный маслкар выставлен на продажу за рекордную сумму. Почему эта машина стала символом эпохи и почему ее цена так высока - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.02.2026, 13:39
Buick Grand National 1986 года с мотором LT4: культовый купе возвращается в игру
Buick Grand National 1986 года полностью изменил свой характер: теперь под капотом у него современный LT4 V8 и 10-ступенчатая коробка. Машина, когда-то соперничавшая с Ferrari, вновь готова удивлять. Почему этот проект обсуждают сегодня - в нашем материале.Читать далее
-
07.02.2026, 13:30
Обновленный Ram Dakota выходит на рынок Южной Америки: что известно о новинке
Ram официально подтвердил выпуск нового среднеразмерного пикапа Dakota для Южной Америки. Пока российские автолюбители только ждут новинку, в Аргентине и Бразилии уже стартовали продажи обновленной версии. Почему это событие может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
07.02.2026, 07:02
Редкий Porsche 924 1977 года в ярко-зеленом цвете: необычный экземпляр на рынке
Porsche 924 1977 года стал первым в истории марки автомобилем с передним расположением двигателя и водяным охлаждением. Его необычный цвет Signal Green и редкая комплектация делают этот автомобиль предметом обсуждения среди ценителей классики.Читать далее
-
07.02.2026, 06:37
Nissan удивил новым рекламным ходом к Супербоулу: необычная опция для Rogue
Nissan подготовил к Супербоулу необычную рекламную кампанию, сделав ставку на оригинальность и юмор. Компания представила нестандартную опцию для кроссовера Rogue, которая уже вызвала бурное обсуждение среди автолюбителей.Читать далее
-
07.02.2026, 05:58
GTA 6 выходит осенью: Take-Two подтверждает дату релиза и намекает на летние анонсы
Финансовые итоги Take-Two вновь удивили аналитиков: франшизы GTA и Red Dead Redemption продолжают бить рекорды, а релиз GTA 6 на PS5 и Xbox Series X|S официально подтвержден на ноябрь. Почему это событие уже сейчас обсуждают эксперты и геймеры - в нашем материале.Читать далее
-
07.02.2026, 05:47
Редкий Ford Torino 1969 года простоял почти полвека и теперь возвращается на дорогу
Ford Torino Ram Air Cobra Jet 1969 года, простоявший без движения почти 50 лет, был куплен новым владельцем и готовится к восстановлению. Этот редкий экземпляр сохранил оригинальные детали и может стать настоящей сенсацией среди коллекционеров.Читать далее