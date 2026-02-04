Почему первый Barracuda Formula S с механикой стал легендой среди американских маслкаров и до сих пор на ходу

4 февраля 2026, 18:54
Редкий Plymouth Barracuda 1965 года: владелец не расстается с машиной уже 40 лет
Plymouth Barracuda 1965 года - не просто классика, а символ эпохи, который до сих пор остается на ходу у своего первого владельца. Чем уникальна эта версия Formula S, почему она стала культовой и как изменилась ее ценность за десятилетия - разбираемся в деталях.
История Plymouth Barracuda 1965 года - это не просто рассказ о старом автомобиле, а пример того, как одна модель может стать настоящей легендой среди американских маслкаров. Вопреки расхожему мнению, именно ранние Barracuda, а не более поздние и дорогие версии, были востребованы в свое время. Их выбирали не коллекционеры, а обычные энтузиасты, которым важны были драйв, надежность и характер.
Особое место занимает версия Formula S с четырёхступенчатой механической коробкой передач. В середине 60-х годов она стоила 1400 долларов — по тем временам это была серьёзная сумма, но сегодня кажется почти символической. Однако для владельца, который приобрёл Barracuda новым и не расстаётся с ним уже 40 лет, ценность машины определяется не цифрами, а надёжностью и воспоминаниями. За эти годы автомобиль не только сохранил внешний вид, но и оставался на ходу, несмотря на солидный возраст и пробег.
Первое поколение Barracuda отличалось не только смелым дизайном, но и интересными техническими решениями. Стремительная линия крыши, огромное заднее стекло, узнаваемый силуэт — всё это делало его заметной машиной на дороге. Под капотом версии Formula S скрывался V8 объёмом 4,5 литра, который и сегодня уверенно чувствует себя в потоке и даже позволяет участвовать в любительских гонках. Механическая коробка передач добавляла остроты в управление, а задний привод обеспечивал классическую динамику, за которую так ценят американские купе той эпохи.
С годами Barracuda лишь набирала популярность среди коллекционеров. Если на аукционах чаще мелькают редкие и дорогие модели второго поколения (E-body), то истинные ценители знают: именно ранние версии (A-body) с механикой и мощным мотором — настоящая находка. Такие экземпляры редко появляются в продаже, а если и появляются, то уходят за серьёзные деньги. Но для героя этой истории его Barracuda — не инвестиция, а часть жизни. Он продолжает на ней ездить, содержит автомобиль в отличном состоянии и не собирается с ним расставаться, несмотря на заманчивые предложения.
Сегодня, когда классические автомобили становятся объектом инвестиций, история этой Barracuda напоминает: настоящая ценность — не в аукционной цене, а в том, что машина спустя десятилетия продолжает радовать владельца. Пусть современные технологии ушли далеко вперёд, эмоции от вождения старого «Плимута» по-прежнему неподдельны. Именно такие истории делают автомобильную культуру живой и настоящей.
