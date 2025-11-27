Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

27 ноября 2025, 16:31

Редкий Plymouth Barracuda 1972 года с мотором 440 V8 выставлен на аукцион

Редкий Plymouth Barracuda 1972 года с мотором 440 V8 выставлен на аукцион

Тройной черный Barracuda с мощным биг-блоком удивит на Mecum Kansas City 2025 – сколько он стоит?

Редкий Plymouth Barracuda 1972 года с мотором 440 V8 выставлен на аукцион

В 2025 году на аукционе Mecum в Канзас-Сити появится необычный Plymouth Barracuda 1972 года. Классический маслкар получил редкий двигатель 440 V8. Оригинальный мотор заменили на более мощный агрегат. Сколько может стоить такой экземпляр – интрига для коллекционеров.

В 2025 году на аукционе Mecum в Канзас-Сити появится необычный Plymouth Barracuda 1972 года. Классический маслкар получил редкий двигатель 440 V8. Оригинальный мотор заменили на более мощный агрегат. Сколько может стоить такой экземпляр – интрига для коллекционеров.

В начале 70-х годов третье поколение Plymouth Barracuda стало настоящим символом американских маслкаров. Автомобиль получил агрессивный дизайн и линейку мощных моторов, включая легендарные 440 Six-Barrel и 426 Hemi. Однако уже к 1972 году Chrysler отказался от высококомпрессионных моторов, а Barracuda стала лидером своих самых мощных силовых установок.

В 1972 году покупателям было предложено всего три мотора, среди которых не было ни одного мощного. Базовая версия оснащалась рядной «шестеркой» объемом 3,7 литра, а чуть выше по иерархии стоял V8 на 5,2 литра и выдавал 150 л.с. Самым мощным стал 5,6-литровый V8, развивающий 240 л.с. Такие Barracuda уже не вызывают прежнего ажиотажа, и многие из них находятся в заброшенном состоянии или разобраны на запчасти.

Однако и здесь встречаются исключения. Один из таких автомобилей, окрашенный в редкий тройной черный цвет, сохранился до наших дней и прошел серьезную техническую модернизацию.

Согласно VIN-коду, эта машина покинула завод с 5,2-литровым двигателем V8 (318 куб. дюймов). Однако сейчас под капотом скрывается куда более мощный агрегат — 7,2-литровый «биг-блок» (440 куб. дюймов). Хотя его оригинальность под вопросом, внешне мотор полностью соответствует духу эпохи. Несмотря на то что 440-й V8 перестали устанавливать на Barracuda, сам двигатель выпускался вплоть до 1978 года и использовался на многих моделях Chrysler.

Точные характеристики этого мотора неизвестны, но можно с уверенностью сказать, что его мощность значительно выше, чем у стандартного 318 V8. Обычно такие двигатели подвергаются тюнингу, и их отдача легко достигает 400 л.с.

Экстерьер автомобиля сохранил классический вид, хотя капот и подвеска были модернизированы уже новым владельцем. Для тех, кто ценит стиль Barracuda 1972 года, но при этом мечтает о настоящем «маскл-каре» с «биг-блоком», этот экземпляр может стать отличным вариантом.

В декабре 2025 года этот уникальный Plymouth Barracuda будет выставлен на аукцион Mecum в Канзас-Сити. По данным СМИ, цена на хорошо сохранившиеся экземпляры 1972 года обычно держится на уровне 60 тысяч долларов, в то время как модифицированные версии редко преодолевают планку в 40 тысяч. Насколько высоким будет спрос на этот черный «маскл-кар» — вопрос, который волнует многих поклонников марки.

Упомянутые марки: Plymouth
