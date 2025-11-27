Тройной черный Barracuda с мощным биг-блоком удивит на Mecum Kansas City 2025 – сколько он стоит?

27 ноября 2025, 16:31
Редкий Plymouth Barracuda 1972 года с мотором 440 V8 выставлен на аукцион
Редкий Plymouth Barracuda 1972 года с мотором 440 V8 выставлен на аукцион
В 2025 году на аукционе Mecum в Канзас-Сити появится необычный Plymouth Barracuda 1972 года. Классический маслкар получил редкий двигатель 440 V8. Оригинальный мотор заменили на более мощный агрегат. Сколько может стоить такой экземпляр – интрига для коллекционеров.
В начале 70-х годов третье поколение Plymouth Barracuda стало настоящим символом американских маслкаров. Автомобиль получил агрессивный дизайн и линейку мощных моторов, включая легендарные 440 Six-Barrel и 426 Hemi. Однако уже к 1972 году Chrysler отказался от высококомпрессионных моторов, а Barracuda стала лидером своих самых мощных силовых установок.
В 1972 году покупателям было предложено всего три мотора, среди которых не было ни одного мощного. Базовая версия оснащалась рядной «шестеркой» объемом 3,7 литра, а чуть выше по иерархии стоял V8 на 5,2 литра и выдавал 150 л.с. Самым мощным стал 5,6-литровый V8, развивающий 240 л.с. Такие Barracuda уже не вызывают прежнего ажиотажа, и многие из них находятся в заброшенном состоянии или разобраны на запчасти.
Однако и здесь встречаются исключения. Один из таких автомобилей, окрашенный в редкий тройной черный цвет, сохранился до наших дней и прошел серьезную техническую модернизацию.
Согласно VIN-коду, эта машина покинула завод с 5,2-литровым двигателем V8 (318 куб. дюймов). Однако сейчас под капотом скрывается куда более мощный агрегат — 7,2-литровый «биг-блок» (440 куб. дюймов). Хотя его оригинальность под вопросом, внешне мотор полностью соответствует духу эпохи. Несмотря на то что 440-й V8 перестали устанавливать на Barracuda, сам двигатель выпускался вплоть до 1978 года и использовался на многих моделях Chrysler.
Точные характеристики этого мотора неизвестны, но можно с уверенностью сказать, что его мощность значительно выше, чем у стандартного 318 V8. Обычно такие двигатели подвергаются тюнингу, и их отдача легко достигает 400 л.с.
Экстерьер автомобиля сохранил классический вид, хотя капот и подвеска были модернизированы уже новым владельцем. Для тех, кто ценит стиль Barracuda 1972 года, но при этом мечтает о настоящем «маскл-каре» с «биг-блоком», этот экземпляр может стать отличным вариантом.
В декабре 2025 года этот уникальный Plymouth Barracuda будет выставлен на аукцион Mecum в Канзас-Сити. По данным СМИ, цена на хорошо сохранившиеся экземпляры 1972 года обычно держится на уровне 60 тысяч долларов, в то время как модифицированные версии редко преодолевают планку в 40 тысяч. Насколько высоким будет спрос на этот черный «маскл-кар» — вопрос, который волнует многих поклонников марки.
Похожие материалы Плимут
-
27.11.2025, 20:52
В Иллинойсе выставили на продажу три редких Camaro Z28 1969 года и другие маслкары
В Иллинойсе обнаружили сразу три Chevrolet Camaro Z28 1969 года. Все автомобили продает один энтузиаст. В коллекции также есть Plymouth GTX 1972 и Buick Riviera GS 1965. Подробности сделки держатся в секрете. История обещает удивить даже опытных коллекционеров.Читать далее
-
27.11.2025, 20:31
Keystone Reign 13RK 2026: компактный прицеп для путешествий вне асфальта и стереотипов
Keystone Reign 13RK 2026 ломает привычные представления о домах на колесах. Миниатюрный, легкий и готовый к бездорожью, он создан для тех, кто ценит свободу и комфорт. Внутри скрывается больше, чем кажется снаружи. Чем удивит этот прицеп – читайте в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 20:26
Гибридный Lotus Eletre появится в Китае в январе 2026 года и выйдет в Европе во второй половине года
Lotus готовит премьеру гибридного Eletre для Китая и Европы. Модель обещает впечатляющий запас хода и новые технологии. Подробности о силовой установке держатся в секрете. Ожидается, что новинка изменит расстановку сил на рынке.Читать далее
-
27.11.2025, 20:22
Команда спасателей отправилась за Toyota Tundra, а нашла забытый Ford в овраге
Группа специалистов по эвакуации отправилась за внедорожником, упавшим в глубокий овраг. Их ждал сюрприз: на месте обнаружился еще один автомобиль. Как развивались события и что нашли спасатели, читайте в нашем материале. Неожиданные повороты и редкие находки – подробности внутри.Читать далее
-
27.11.2025, 20:18
В Китае стартовали продажи электрокара Leapmotor B05 с запасом хода до 605 км
Leapmotor B05 дебютировал в Китае с пятью комплектациями. Модель получила современное оснащение и запас хода до 605 км. В 2026 году электрокар появится на мировом рынке. Внутри – цифровая панель и большой экран. Цена стартует от 1,3 млн рублей.Читать далее
-
27.11.2025, 20:11
BST Expedition 500: новый прицеп-автодом с электротентом и солнечными батареями
BST Expedition 500 – это современный прицеп-автодом с массой 1300 кг и габаритами 5100×2460×2790 мм. Внутри – диван-кровать, холодильник и электротент. Узнайте, какие еще опции доступны и чем удивляет этот дом на колесах. Оцените, насколько он подходит для дальних поездок.Читать далее
-
27.11.2025, 20:02
Компактный прицеп Coachman VIP 460 удивляет роскошью и продуманным комфортом
Coachman VIP 460 – это не просто очередной прицеп. Британский производитель решил удивить даже самых требовательных путешественников. Внутри компактного корпуса скрывается уровень комфорта, который редко встретишь в этом классе. Чем же он так выделяется? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 19:44
Редчайшие розовые и зеленые Mopar 1970 года на выставке MCACN 2025
MCACN 2025 удивила коллекцией редких автомобилей Mopar в необычных весенних оттенках. Экспозиция включила уникальные экземпляры 1970 года, многие из которых существуют в единственном числе. Какие машины стали настоящими жемчужинами выставки – читайте в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 19:36
Harley-Davidson Golden Phantom: кастом с огромным передним колесом удивляет фанатов
Harley-Davidson Golden Phantom сразу бросается в глаза благодаря огромному переднему колесу. Этот кастомный байк основан на старой версии Breakout с мотором 114ci. Внешний вид мотоцикла поражает сочетанием классики и современных деталей. Почему этот проект вызывает столько обсуждений среди поклонников? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 19:26
Владелец продал новый Corvette Z06 2025 года с пробегом 4700 км и потерял 45 тысяч долларов
Владелец потратил на новый Corvette Z06 2025 года более 160 тысяч долларов, но спустя всего 4700 км решил расстаться с машиной. Автомобиль ушел новому покупателю за 115 тысяч долларов, что стало неожиданным поворотом. Почему столь свежий спорткар оказался на вторичном рынке с такой скидкой? Подробности – в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Плимут
-
27.11.2025, 20:52
В Иллинойсе выставили на продажу три редких Camaro Z28 1969 года и другие маслкары
В Иллинойсе обнаружили сразу три Chevrolet Camaro Z28 1969 года. Все автомобили продает один энтузиаст. В коллекции также есть Plymouth GTX 1972 и Buick Riviera GS 1965. Подробности сделки держатся в секрете. История обещает удивить даже опытных коллекционеров.Читать далее
-
27.11.2025, 20:31
Keystone Reign 13RK 2026: компактный прицеп для путешествий вне асфальта и стереотипов
Keystone Reign 13RK 2026 ломает привычные представления о домах на колесах. Миниатюрный, легкий и готовый к бездорожью, он создан для тех, кто ценит свободу и комфорт. Внутри скрывается больше, чем кажется снаружи. Чем удивит этот прицеп – читайте в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 20:26
Гибридный Lotus Eletre появится в Китае в январе 2026 года и выйдет в Европе во второй половине года
Lotus готовит премьеру гибридного Eletre для Китая и Европы. Модель обещает впечатляющий запас хода и новые технологии. Подробности о силовой установке держатся в секрете. Ожидается, что новинка изменит расстановку сил на рынке.Читать далее
-
27.11.2025, 20:22
Команда спасателей отправилась за Toyota Tundra, а нашла забытый Ford в овраге
Группа специалистов по эвакуации отправилась за внедорожником, упавшим в глубокий овраг. Их ждал сюрприз: на месте обнаружился еще один автомобиль. Как развивались события и что нашли спасатели, читайте в нашем материале. Неожиданные повороты и редкие находки – подробности внутри.Читать далее
-
27.11.2025, 20:18
В Китае стартовали продажи электрокара Leapmotor B05 с запасом хода до 605 км
Leapmotor B05 дебютировал в Китае с пятью комплектациями. Модель получила современное оснащение и запас хода до 605 км. В 2026 году электрокар появится на мировом рынке. Внутри – цифровая панель и большой экран. Цена стартует от 1,3 млн рублей.Читать далее
-
27.11.2025, 20:11
BST Expedition 500: новый прицеп-автодом с электротентом и солнечными батареями
BST Expedition 500 – это современный прицеп-автодом с массой 1300 кг и габаритами 5100×2460×2790 мм. Внутри – диван-кровать, холодильник и электротент. Узнайте, какие еще опции доступны и чем удивляет этот дом на колесах. Оцените, насколько он подходит для дальних поездок.Читать далее
-
27.11.2025, 20:02
Компактный прицеп Coachman VIP 460 удивляет роскошью и продуманным комфортом
Coachman VIP 460 – это не просто очередной прицеп. Британский производитель решил удивить даже самых требовательных путешественников. Внутри компактного корпуса скрывается уровень комфорта, который редко встретишь в этом классе. Чем же он так выделяется? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 19:44
Редчайшие розовые и зеленые Mopar 1970 года на выставке MCACN 2025
MCACN 2025 удивила коллекцией редких автомобилей Mopar в необычных весенних оттенках. Экспозиция включила уникальные экземпляры 1970 года, многие из которых существуют в единственном числе. Какие машины стали настоящими жемчужинами выставки – читайте в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 19:36
Harley-Davidson Golden Phantom: кастом с огромным передним колесом удивляет фанатов
Harley-Davidson Golden Phantom сразу бросается в глаза благодаря огромному переднему колесу. Этот кастомный байк основан на старой версии Breakout с мотором 114ci. Внешний вид мотоцикла поражает сочетанием классики и современных деталей. Почему этот проект вызывает столько обсуждений среди поклонников? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 19:26
Владелец продал новый Corvette Z06 2025 года с пробегом 4700 км и потерял 45 тысяч долларов
Владелец потратил на новый Corvette Z06 2025 года более 160 тысяч долларов, но спустя всего 4700 км решил расстаться с машиной. Автомобиль ушел новому покупателю за 115 тысяч долларов, что стало неожиданным поворотом. Почему столь свежий спорткар оказался на вторичном рынке с такой скидкой? Подробности – в нашем материале.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве